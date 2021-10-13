В украинском TikTok порядка месяца назад появился флешмоб — школьники поют (преимущественно в туалетах) на перемене песню в честь главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры («Отец наш Бандера, Украина — мать»). Об этом 13 октября сообщает украинское издание «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Украинские школьники, по утверждению журналистов издания, «пошли дальше» и подобной песней «перевоспитывают» учителей. На одной из видеозаписей, опубликованных в TikTok, видно, как группа киевских школьников заходит в класс и начинает громко петь данную песню, пока учитель общается с учениками. Ряд украинских телеграм-каналов утверждает, что после инцидента учитель якобы перестала выходить на работу, но официальных подтверждений данной информации нет.

Националистический флешмоб в украинских школах обсудили читатели телеграм-каналов VESTI, «Наглый», «Наш» и «Запрещённая Украина». Многие осудили действие школьников, отметив, что ученикам украинских школ «промывают мозги».

«На вот таких вот и был расчет в 2014-м. Как видим, он полностью оправдался. Звиздец всему», — отреагировал Андрей Ш.

«Нация семимильными шагами двигается к самоуничтожению. Скорей бы», — добавил Сергей.

«Какое неуважение к учителю», — пишет Лилия Ю.

«Киевской школы, Карл!!! Киевской!!! Через 10 лет они будут сжигать книги и расстреливать инакомыслящих. Приехали», — отметил Ярп.

«Многое зaвисит от воспитания. Знaчит, в семейке прославляют нaцизм», — написала IRINA bru.

«Это новое поколение, росшее последние 7 лет в среде, где это прославляется на государственном уровне. Дальше — больше. Это только начало…» — отметил Сергей.

«С такими детками у страны нет будущего», — считает Алексей К.

«Им пожить при Бандере, они быстро петь перестали бы. И многих «певцов» и в живых бы не было…» — отреагировала Наталья М.

«Дети, которых украинцы заслужили. Полностью», — пишет Пётр К.

«Учительнице могу пожелать терпения и мудрости. А дети сами себя накажут. Знания нужны им, а не учительнице», — отметила Елена З.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Бандерлоги

«Надеюсь, родители им ремня хорошего дома дадут», — добавил Michael.

«Пропаганда работает на отлично! Мозги промыты», — написал Andrew M.

«Сложно представить, что будет твориться на Украине после старта денацификации…» — задумался Vladique86.

«А ничего не будет. Им не привыкать: чемодан — схрон/чемодан — вокзал — европейский огород», — ответил ему Michael.

«Ну зачем националисту учиться, и то правда, лучше песни поволать (поорать), а потом сразу в Польшу на клубнику», — пишет Владимир C.

«Да уж. Страшно. А ведь родились и живут они благодаря тем, кто воевал против Бандеры. Не ведают, что творят», — добавил Белый.

«Сейчас поют, завтра зиговать будут, а там и на еврейские погромы, — женщин и детей убивать», — отреагировал Александр Николаевич.

«Напрочь перепрошили мозг детям! Черное стало белым, а белое — черным. Хорошее плохим, а плохое — хорошим! Всë вверх тормашками и задом наперëд. Страна Зазеркалье!» — пишет «СанСаныч».

«А почему больше внимания здесь содержанию песни? Разве сам факт, что дети поют на уроке, пока учитель что-то объясняет, это норм? Это уже свобода?..» — задалась вопросом Svitlana Y.

«Во время моего детства вся эта малолетняя… [компания] уже объясняла бы дядям милиционерам, что их неправильно поняли, и с соплями просили бы их не ставить на учёт как малолетних уголовников», — отметил BluesFox.

«Так, глядишь, и Донбасс «вернулся», и Крым «подходит», ну просто молодцы», — с сарказмом добавил Maksim P.

«В школах не изучают ВОВ (Великую Отечественную войну — М. Р.), дети не знают героев СССР, даже тех, кто родился в УССР. Это надо менять!» — подытожила Татьяна.

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