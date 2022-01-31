Нехватка рабочей силы в США привела к массовым сбоям в цепочке поставок. Боб Нарделли, бывший генеральный директор крупнейшего в мире ретейлера товаров для обустройства дома Home Depot и Chrysler, предупреждает, что проблема приобретает характер чрезвычайной ситуации национального масштаба. В эфире Fox News Нарделли предложил объявить чрезвычайное положение в США, что позволило бы военным принять участие в транспортировке грузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Транзит

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден создает один кризис за другим. Нам нужно привести страну в нужное состояние и обеспечить надлежащее представительство реальных американских граждан. Это то, что нужно Америке сейчас», — пишет TresPerroNoche.

«Возможно, Home Depot следовало бы не вмешиваться в политику, например, в законы о голосовании в Вирджинии. Бизнес должен заниматься своими делами, а правительство должно держаться подальше от бизнеса. Надеюсь, крупный бизнес и СМИ наслаждаются тем, что они помогли создать ситуацию, когда правительство контролирует все. Китай, Россия, Куба видят, как ваш бизнес просто сидит в офшоре», — считает Free2Speak954.

«Перестаньте платить людям за то, что они сидят дома. Прекратите давать бесплатные деньги и оставьте людям выбор: работать или голодать», — предлагает drinkdrankdrunk.

«Добро пожаловать в страну, которой управляют люди, не знающие разницы между мужчиной и женщиной», — отмечает incorrect.

«Кто бы мог подумать, что в США возникнет проблема распределения. У них министром транспорта стал мэр маленького городка, не имеющий никакого опыта работы в сфере транспорта. Как что-то могло пойти не так?» — иронизирует clearthinking2024.

«Вооруженные силы США не являются наемными работниками для частной промышленности. Вы хотите использовать вооруженные силы, чтобы решить проблему отставания в поставках и дефицита товаров?» — недоумевает worldgonemad082.

«Ну, НАДЕЮСЬ, когда маленькие демократы не смогут получить все праздничные товары, которые они хотят, они, наконец, поймут, что совершили огромную ошибку», — комментирует LowKey52.

«Они хотят, чтобы военные занимались всем, кроме защиты Америки от врагов», — подчеркивает happyru.

«Неужели люди до сих пор не понимают, что целью является разрушение экономики?» — удивляется charliehustleagain.

(сс ) Fletcher6 Порт Балтимора

«Если вы посмотрите на это, то поймете, что это потому, что Байден опустил руки. Трамп засучил бы рукава и все исправил еще до того, как кто-то из нас узнал об этом», — считает ExposeTheDems.

«Я почти уверен, что Джо обвинит во всем Трампа. Это проще, чем действительно сделать что-то, чтобы решить проблему», — отмечает daveinwyoming738.

«Зачем использовать правительство (вооруженные силы) для решения проблемы, вызванной правительством? Просто остановите все мандаты на вакцины, и все вернется на круги своя. Но ведь Байден не хочет отказываться от своей политики, которая разрушает страну», — указывает Johnson19088.

«Простым решением проблемы нехватки рабочей силы является сокращение безработицы для трудоспособных людей при наличии свободных рабочих мест! Студенты колледжей, обучение которых оплачивает государство, должны работать каждые выходные, чтобы помочь стране содержать их ленивые задницы», — радикально заявляет MissouriRichard.

«Давай же, капитализм, уравновесь спрос и предложение!» — иронизирует PaPride.

Как сообщало ИА REGNUM, гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.

«Фрахтование судов — это лишь один из примеров инвестиций, которые мы сделали, чтобы как можно быстрее перевозить товары», — сказал Джо Метцгер, вице-президент Walmart по операциям цепочки поставок в США.

В этом году компания наняла уже несколько судов.

«Цель состоит в том, чтобы обойти забитые порты и обеспечить пространство для судов на фоне того, как COVID-19, а также торговые противоречия между США и Китаем, нехватка оборудования и экстремальные погодные условия обнажили хрупкость глобальных линий поставок, которые мы используем для всего — от продуктов питания и одежды до напитков и подгузников», — добавил Метцгер.