Back 4 Blood, самый ожидаемый «зомби-экшен» последних лет, уже добрался до релиза. Будучи идейным наследником всеми любимой Left 4 Dead, проект должен был развить формулу популярного жанра и предложить нечто новое для любителей кооперативного выживания среди орд мутантов-заражённых. Рассказываем, как пользователи Steam встретили игру.

Спустя два дня после релиза у Back 4 Blood «очень положительная» оценка в Steam. Пользователи написали около 2,5 тыс. отзывов на игру, из которых 85% — положительные. Как отмечают геймеры, разработчикам удалось учесть ошибки бета-тестирования.

«Намного лучше беты. Стрельба отличная, графику подтянули, монстров нужных добавили. Много миссий и с разнообразными сценариями. В общем, намного лучше, чем казалось», — FXigr.

«Очень выросли со времён беты, кайф», — Meishu.

При этом большинство игроков считает, что Back 4 Blood не стоит сравнивать с Left 4 Dead. По словам пользователей, у нового творения Turtle Rock Studios своя уникальная динамика и множество важных отличительных особенностей.

«Боялся, что будет очень похоже на L4D, но нет. Играется свежо и динамика совершенно другая, тут нет 100% механик, которые приведут к победе, угроза гораздо сильнее, чем было в L4D на максимальном, а динамическое изменение погоды очень радует. Я больше это оцениваю, как самостоятельный продукт, дальнейшего развития которого буду очень ждать», — Sir ScliFik.

«Не вижу смысла считать эту игру продолжением классической серии Left 4 Dead. Да, есть сходства: четверо людей борются с ордой зомби и мутантами, выполняя миссии из пункта в пункт. Но по факту тут многое что изменилось, и к этим изменения можно относится по-разному», — 3>Red

«Вроде и Left 4 Dead, а вроде и достаточно самобытный и затягивающий проект, с щепоткой достаточно интересного челленджа, рандомной системой уровней и прогрессией с помощью карточек», — Derek Chauvin.

Часть геймеров при этом считает, что по Turtle Rock Studios сумели превзойти свои прошлые разработки и создать лучшего представителя зомби-жанра.

«Лучше, чем Left 4 Dead 3», — martishlyhha.

«После 42 часов игры, считаю, что Back 4 Blood лучшее, что было в этом жанре!» — Remark.

Некоторые геймеры похвалили игру, но отметили, что проекту не хватает русскоязычной озвучки.

«Нужна русская озвучка для полного погружения в игру!» — FouX.

«Игра получилась. Только очень нужна русская озвучка», — Александр.

Впрочем, нашлись и те геймеры, которые встретили «новый Left 4 Dead» холодно. Они ругают игру за технические ошибки, нечестную сложность и неинтересный PvP-режим.

«Очень плохие впечатления от игры. Трясущиеся боты, которые застревают от каждого объекта, нелепые анимации, графика ниже нормы, диалоги, которые невозможно прочитать из-за постоянного сюра. В том же Left 4 Dead разговоры были гармоничны в моменты передышки. Один и тот же босс «Огр», в которого стоишь и заливаешь патроны через дверь. Нет ощущения отдачи от оружия, выстрелы кажутся одинаковыми и какими-то пустыми. Зомби и мини-боссы картонные, не чувствуешь попадания по ним, просто какой-то дождь из искр вместо выстрелов», — Chef.

«Ни динамики, ни интереса старого доброго лефта. Особенные зараженные не интересные. Не впечатлила вообще. Движок отдельно просто выбесил. Много лута — мало толку», — StuffMan.

«Увы, игра — абсолютно безликий клон Л4Д. Никаких новых идей — те же самые локации, те же самые герои, те же самые враги. Разрушаемости нет, графика средняя, расчленёнка и эффекты убогие. От многих врагов даже трупов не остается, хех», — «Взгляд с экрана».