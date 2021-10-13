Решение Совета Евросоюза расширить список персональных санкций против российских и украинских физических лиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 13 октября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Это такая благодарность нам за прокладку дорогих труб «Северного потока — 2»? Российские налогоплательщики вложили миллиарды евро и получили шиш с маслом? Спасибо вам, дорогие вы наши европейские партнёры», — обращается Irma W.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия европейских чиновников крайне непоследовательны, ведь получается, что с политической точки зрения Евросоюз осуждает Россию, но с экономической продолжает самое активное взаимодействие с нашей страной.

«Санкции они, конечно же, введут против России, но российским газом пользоваться не перестанут. Удобно устроились. Меня больше волнует то, как наши власти собираются в глаза народу смотреть, когда Россию полоскают со всех сторон и это не находит никакого адекватного ответа?» — пишет Евгений К.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Некоторые комментаторы отмечают, что нет уже никаких сил терпеть подобное хамское отношение к нашему государству. Граждане убеждены, что не наступит такого момента, когда европейские страны вдруг полюбят Россию, поэтому нашим властям пора отказаться от попыток наладить диалог с Европой.

«Сколько времени это будет продолжаться? Россия всё время играет по их правилам и тем не менее постоянно получает оплеухи бесконечные. Это же просто несправедливо. Они нас попросту ненавидят, никогда не будут относиться к нам дружелюбно», — считает Francis B.

Часть людей считает, что Евросоюз уже давно заслуживает того, чтобы полностью оказаться в чёрном списке Кремля без доступа к экономическому взаимодействию с Россией.

«Чисто по-европейски: «Мы вам санкции, а вы нам газ!» А не пошли бы они куда подальше с таким отношением?» — задаётся вопросом Людмила Я.

Ряд пользователей указывает на то, что руководству Российской Федерации пора задуматься о защите своей чести и достоинства, чтобы никакие ЕС больше не могли издеваться над нашей страной.

«Пора этим недомеркам сделать адекватную ответку, особенно сейчас, ведь впереди зима! Пора начинать уважать себя и свою страну. Честь надо иметь, а не бабки с европейских неблагодарных стран трясти. Позорно это как-то выглядит», — указывает Яков Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отдельные комментаторы отмечают, что сам Евросоюз не брезгует замарать свои руки во вмешательстве в дела других стран. Так почему мы в России должны блюсти какие-то принципы, на которые все окружающие уже наплевали?

«Своей санкционной политикой Евросоюз сам внедряется в суверенитет Украины и России! На каком основании? Кто будет отвечать за это? Как можно иметь такую неслыханную наглость, но при этом продолжать сотрудничать с Россией? Куда смотрят наши власти?» — задаётся вопросами Наталия Б.

«Мне вот всё интересно, а почему Европа вводила санкции, когда США захватили Ирак? Причём полностью! Это во имя демократии можно, а России нельзя? Двойные стандарты переросли в лицемерные стандарты. Это уже особый европейский знак качества», — поделилась своим мнением Елена С.

Напомним, 11 октября Совет Евросоюза принял решение расширить список персональных санкций против российских и украинских физических лиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».