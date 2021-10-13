Решение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина посетить медицинское учреждение и вручить ведомственную медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, заступившемуся за девушку в московском метро и сильно избитому группой лиц, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 октября в социальной сети Facebook.

Sledcom.ru Роман Ковалёв получает награду из рук Александра Бастрыкина

«Здорово! Роман Ковалёв достоин этой награды! И пусть с честью её носит! Скорейшего выздоровления тебе, наш герой!» — обращается Валентина С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Ковалёв совершил по-настоящему геройский поступок, потому что не стал мириться с отвратительным поведением группы граждан в московском метро.

«Абсолютно заслуженно. Все будут знать, что за достойные поступки положена награда. А не так, что заступился за кого-то, и сам же сел в тюрьму. Роману скорейшего выздоровления!» — написал Сергей П.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин навещает Романа Ковалёва в больнице

Некоторые комментаторы отмечают, что нашей стране нужно побольше таких же мужчин, как этот Ковалёв. Может быть, тогда маргиналы поубавят свой пыл и будут бояться устраивать конфликты с гражданами на ровном месте.

«Молодец парень, хоть один заступился. И женщина молодец, что полицию вызывала. Пока такие люди есть, не всё ещё потеряно для нашего исковерканного общества. Здоровья ему!» — пишет Ольга С.

Часть людей считает, что Ковалёв не совершил ничего из ряда вон выходящего — просто заступился за девушку, как это должен был бы сделать любой на его месте.

«Неужели мужчины так обмельчали, что за мужской поступок, который должен по идее совершать любой нормальный мужчина в нашей стране, особенно для защиты женщины, дают героя?» — задаётся вопросом Роза Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Ковалёв явно не думал в моменте конфликта, что его поступок будут считать геройским и за него он получит медаль. Ведь ему неизвестно было, есть ли у обидчиков, к примеру, холодное оружие или нет.

«Дело не в медали. Сын моей близкой знакомой много лет назад остановил мужчину, который бежал за женой с ножом. Он зарезал парня, ему было всего 19 лет. Можно хоть сколько стебаться, что это обычный мужской поступок, но ты никогда не знаешь, чем всё закончится, когда вступаешься за девушку, к которой пристают трое пьяных агрессивных людей», — указывает Irina D.

77.мвд.рф Роман Ковалёв

Нашлись и те, кто отмечает, что история Ковалёва завершилась счастливым концом, но многие, кто пытаются бороться со злом, зачастую оказываются не то что не вознаграждены, а скорее наоборот наказаны за своё сопротивление.

«Желательно властям почаще не закрывать глаза и поощрять всех, кто проявляет свою человечность и неравнодушие в подобных экстремальных случаях. А таких случаев, к сожалению, немало в нашей стране», — отмечает Люда И.

«Это просто у тех, кто Романа избивал, не оказалось серьёзных связей. В ином случае Роман бы не наградой довольствовался, а сам в тюрьму попал. К сожалению, и таких случаев было уже немало», — напоминает Евгений К.

Напомним, 11 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил медицинское учреждение и вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, заступившемуся за девушку в московском метро и сильно избитому группой лиц.