Украина имеет намерение «вернуть» Кубань, когда к власти в стране придет «честное руководство». Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Вы нашу Кубань тоже украли… Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется всё отдать и всё вернуть», — сказал политик в адрес России.

Депутат Рады также обвинил Россию в «краже истории». По его словам, Россия якобы «присвоила» киевских князей и Киевскую Русь. Также Гончаренко указал на то, что украинская государственность «существовала» до того, как основали столицу России.

Заявление Алексея Гончаренко обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие восприняли слова украинского политика несерьезно, усмотрев в них также повод для критики.

«Лёша, «уйди с ковра». Нам одного клоуна достаточно. Два — это перебор. Вернее не два, а практически вся ВР (Верховная рада. — М. Р.)», — отметила Галина Ф.

Twitter.comgoncharenkoua Алексей Гончаренко

«Как только Чёрное море закопаете, так сразу и Кубань будет вашей…» — иронизирует Игорь Ч.

«Если следовать логике Гончаренко, то и крымские татары до сих пор имеют право угонять украинцев в рабство», — добавил Skyforce.

«И Сахалин с Курилами…» — с сарказмом добавил Александр Р.

«Пусть Лёша тогда и Западную Украину обратно возвращает», — отметил Dmitry R.

«Хм, надо позвонить в Адыгею родственникам и сообщить, что наши пращуры (предки. — М. Р.) были раньше не черкесами, а протоукрами. Представляю их реакцию», — смеется SSC.

«Помнится, как-то он в Крыму пытался заявить такое, так ему по морде настучали, а что будет с ним на Кубани, так и представить страшно», — отметил Василий Б.

«В состав Украины «входила» Колыма и Магадан. Давайте всех этих историков туда», — иронизирует один из комментирующих.

«Реально шизофрения», — добавила Карина Г.

«Кубань так-то черкесская», — пишет Eljas E.

«Действительно украденными ныне являются только русские земли. Площадь их значительно больше Кубани…» — написал Игорек Т.

«Клоун, так иди и забери Кубань», — смеется Андрей Б.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Ага, Кубань и дальше до Камчатки… Кстати, Аляска тоже «украинская». Предъявляйте Америке», — шутит Светлана Б.

«Если Екатерина II переселила запорожцев на Кубань, это не значит, что Кубань перестала быть российской!..» — отметил Валерий А.

«Пани та панове! Я требую, отберите у Лёши глобус. А то он украинские земли в Антарктиде найдет», — иронизирует «Тетя Таня».

«Рано или поздно это закончится. Что они тогда говорить будут, как жить продолжат, куда побегут?..» — задался вопросом Михаил.

«Дайте ему селедки!» — напомнил цитату из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Аркадий Т.

«В Одесской области до сих пор есть сёла, где говорят на молдавском. Может, сначала клоун Гончаренко свою родную область вернёт Молдавии и потом попросит у России Кубань», — пишет Oleg T.

«Такое впечатление, что на Украине не осталось здравомыслящих людей…» — отреагировала Наталья.

«В этом кукареканье вся украинская политика», — добавил Dmitry S.

«Ну так надо «отобрать» это всё. Бери, Лёша, шаровары запасные и вперёд на Крым сначала. Мы тебя здесь давно уже ждём», — с сарказмом подытожил Александр.

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Напомним, в 2019 году Алексей Гончаренко в Раде возглавил межфракционное депутатское объединение «Кубань», задачей которого провозгласили «разработку политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».