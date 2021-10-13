Видео с очередной потасовкой в московском метро, где видно, как пассажиры вагона вступились за девушку, к которой, предположительно, начала приставать группа граждан, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 октября в социальной сети Facebook.

Гнев (Фрагмент картины «Драка крестьян при игре в карты» 1635)

«Вот так и надо друг друга защищать! Вместе, всем народом, давать отпор хамам и отморозкам, какой бы национальности они ни были. Если бы это были какие-нибудь мерзавцы среди нашего общества, всё равно люди должны стоять друг за друга!» — указывает Nataliya A.

Многие пользователи пришли к выводу, что только плечом к плечу люди смогут противостоять маргинальным элементам общества, которые готовы напасть на свою жертву даже в вагоне метро.

«Обязательно надо вместе противостоять хамству и наглости. Такие «смельчаки» боятся, когда их не один одёргивает, а много людей ставят их на место. А сами же они при этом не брезгуют избивать толпой одного человека. Это беспринципные подонки», — пишет Любовь М.

Драка в вагоне метро

Некоторые комментаторы отмечают, что представители той или иной нации, которые ведут себя таким неприглядным образом, дискредитируют свой народ, что не может не вызывать чувства неприязни среди других людей.

«Из-за таких нелюдей страдает всё общество, люди начинают испытывать неприязнь к отдельным нациям, чьи представители так мерзко себя ведут. С этим ещё в школах нужно бороться и открывать шире глаза этим дикарям. На дворе XXI век! Зачем приставать насильно к людям?» — задаётся вопросом Рамиль А.

Часть людей считает, что жители Москвы что-то упустили очень важное в своей жизни, что в итоге привело к постоянным конфликтам в метрополитене. Граждане отмечают, что люди, которые приезжают в Москву, не испытывают чувства уважения к коренным жителям и не желают принимать местные устои.

«Во что превратили столицу нашей Родины?! И ведь кто-то это делает специально!» — считает Валентина С.

«Сами распустились, сами запустили, сами довели до этого. Как вы это всё терпите, москвичи? Вас же уже практически сожрали, унизили, вашу самооценку опустили ниже плинтуса. Где настоящие мужчины, способные постоять за беззащитных девушек? Почему таких стало так мало? Печаль! А начиналось всё в 90-е, когда в стране установилась идеология «купи-продай», — написала Elizaveta G.

Ряд пользователей предположили, что за подобными выходками отдельных людей может крыться некий план по созданию напряжённости внутри российского общества и развязыванию очередного межнационального конфликта.

«Что-то зачастили подобные приставания, то ни одного такого случая, то один за другим. Провокацией попахивает. Не может молния в одно место бить, тем более за столь короткий период времени», — пишет Jass D.

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«Провокация на показуху! Явно отрабатывается чья-то денежка ради того, чтобы раскачать ситуацию в стране!» — поделился своим мнением Вячеслав У.

Напомним, 13 октября в социальных сетях появилось видео с очередной потасовкой в московском метро, где видно, как пассажиры вагона вступились за девушку, к которой, предположительно, начала приставать группа граждан. Позже на станции метро дебоширов задержала полиция.