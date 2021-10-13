Информация о введении штрафных санкций в отношении тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавирусной инфекции, вызвала бурю эмоций и комментариев в интернете. Пользователи отнеслись к новшеству неоднозначно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Сначала обсуждали выступление вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева, который в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор. Он считает, что штрафы позволят снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны.

На сайте orenday.ru подписчики в комментариях указывают, что людям следует соблюдать меры безопасности. А народ пренебрегает ими. В результате имеем то, что имеем — перегруженные больницы, измученных медиков, высокую смертность.

«Врачи уже не знают, как убедить людей если не прививки ставить, то меры безопасности соблюдать, за здоровьем следить», — отметил один из пользователей интернета.

«Лучше реально большинству надевать респираторы, хотя бы в автобусах», — сказал Николай Х.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках на улице

«Люди боятся прививки. Но не боятся ковидной смерти. Самонадеянность в крови», — комментирует другой подписчик.

«Когда начнут штрафовать за дурость?» — недоумевает оренбуржец.

«Правильно! Заболел короной (и не делал вакцинацию) — штраф 5000 руб. Заболел гриппом (и не делал вакцинацию) — штраф 3700 руб. Заболел зуб (и не чистил зубы) — штраф 500 руб. Сбила машина (ходил пешком, а надо было ездить) — штраф 10 500 руб. Изнасиловали в подворотне (а не фига шарахаться по подворотням) — штраф 29 999 руб.», — иронизирует другой комментатор.

Среди интернет-сообщества нет единодушия по поводу эффективности новой вакцины. Привитые отмечают, что им штрафы не страшны. Их оппоненты говорят о развале системы здравоохранения и о сдирании денег с людей. Один из комментаторов заметил, что штрафособирательная отрасль может обогнать (если этого еще не произошло) отрасль по добыче полезных ископаемых. Люди сомневаются, что штрафы станут стимулом к вакцинации. Уже пройден этап всевозможных лотерей. Видимо, их результат оказался плачевным, если народ продолжают принудительно призывать на прививки.

Часть пользователей соцсетей считает, что рано паниковать. Возможно, новость о штрафах — фейк.

«Может быть, никаких штрафов не будет, а уже столько паники развели вокруг новости. Надо подождать и убедиться, какой результат будет в итоге», — отметила Алина.

«Спор-то бессмысленный. До того, как ломать копья про вакцинацию, надо понять следующее. Если изучить матчасть, то станет известно, что вакцинированные/переболевшие/заговоренные также и болеют, и заражают. И никакая вакцинация не отменяет соблюдения дистанции, масочного режима и прочих мер предосторожности. А у нас все положили на это целиком и полностью. Чиновники устраивают праздники, форумы, кинофестивали, утренники и прочее. Единицы их (хотя они-то и должны подавать пример) можно увидеть соблюдающими свои же указы и рекомендации. Остальным плевать. Граждане также забили на маски. И да, свадьба, поминки, дни рождения — всё в ажуре у всех. Хотя однозначно в каждой семье уже кто-то от ковида да умер. Кто заболевает, уже никаких ограничений Роспотребнадзор не накладывает, как полгода назад. Все больные свободно бродят по городу, ходят на работу, в больницы, в общественный транспорт, магазин и т.д. А при таком раскладе, где днем с огнем никого в маске не найдешь и у всех эйфория бессмертия, вакцинируйся, не вакцинируйся — толку не будет никакого. Совсем», — сделал вывод Андрей.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

Пояснение Роспотребнадзора, которое растиражировано в интернете, не остановило поток эмоций и размышлений в соцсетях. Как оказалось, штрафы за отказ от вакцинации, которые внесли в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.

Между тем люди с недоверием отнеслись к такому заявлению, прогнозируя введение штрафных санкция для всех, кто уклоняется от прививки, но только с отсрочкой.

Люди называют вакцины экспериментальными и не верят в их эффективность, подчеркивая, что не хотят быть подопытными кроликами.

По данным СМИ, обновленный проект КоАП подготовлен Минюстом РФ и находится на этапе публичных обсуждений. Документ предусматривает наказание за нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе проводимых для этого мер. В качестве таких мер в КоАП перечислены меры в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведение медосмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. Размер штрафов варьируется от пяти до 30 тыс. рублей.