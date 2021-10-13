Недавно некоторые тайваньские политики выдвинули заявления о том, что «неправильно приводить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 2758 для недопущения вступления Тайваня в Организацию Объединенных Наций». В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Выступление Чжао в ответ на заявления тайваньских политиков вызвало бурный отклик среди китайских пользователей Сети, которые оставили десятки тысяч сообщений под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV.

«В провинции Фуцзянь не может быть более одного города уровня провинции», — заявил издевательски пользователь «Стучись, если любишь», намекая на то, что Тайвань — это даже не самостоятельная провинция, а часть Фуцзяни.

Listwiseafford Фучжоу. Провинция Фуцзянь. Китай

«После зимней Олимпиады возвращение Тайваня можно будет смело ставить в повестку дня!!!» — отметил «Разрешите свои печали».

«Необходимо как можно скорее все объединить! И прямо под китайской юрисдикцией! И не по принципу «одна страна, две системы». С тех пор как Гонконг так долго возвращался в Китай, иностранные державы все время организовывали там хаос, не говоря уже о Тайване!» — возмутился один из комментаторов.

«Гонконг в целом стабилизировался, и я чувствую, что нам нужно разобраться с Тайванем сейчас. Я надеюсь, что это случится как можно скорее, и я доживу до того дня, когда в Китае не будет «особой зоны», — поддержал «Двенадцатый лунный месяц».

«После воссоединения все партии на Тайване должны распуститься. Не может быть никаких партий. Должна быть одна страна, одна система. Никаких особых зон, я считаю, что 95% наших соотечественников не хотят видеть ничего подобного впредь. Как и в случае с Гонконгом, очевидно, что гонконгские доллары используются. В прошлом Гонконг словно (был) зарубежной страной, куда гражданам Китая нужно было получать визу. Так что после возвращения у вас должна быть одна страна, одна система!» — уверен «Торговый автомат амбиций».

Пользователи еще раз подчеркнули, что есть только один Китай, и это Китайская Народная Республика. А нахождение ее в составе членов Генеральной Ассамблеи ООН только подтверждает это.

«Я впервые услышал, как министерство иностранных дел использует слово «провинция Тайвань» для описания!» — попал в точку «Подкова».

RattleMan Тайваньские демонстрации за единство КНР

«Тайвань — это просто название места, точно так же, как Гуанчжоу и Фуцзянь, за ним кроется единый Китай. Китайская Республика — это всего лишь вооруженный сепаратистский режим, а в мире существует только один Китай!» — постулировал «На пороге весеннего рассвета».

Напомним, что Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758 была принята 25 октября 1971 года и обеспечила «Восстановление законных прав КНР в ООН». Согласно резолюции, право председательства в организации перешло от Республики Китай (Тайвань) к Китайской Народной Республике, включая место постоянного члена Совбеза ООН. После 1949 года Китайская Республика де-факто контролирует только остров Тайвань. Председатель КНР Си Цзиньпин, по мнению ряда экспертов, хочет присоединить Тайвань до конца его срока правления.