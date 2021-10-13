Служба национальной статистики Великобритании заявила, что в период с июля по сентябрь 2021 года количество вакансий в стране достигло уровня 1,1 млн. Это рекордное число за последние 20 лет. Вместе с этим уровень безработицы в Великобритании увеличился до 4,5% по сравнению с данными до начала пандемии СOVID-19.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Некоторые пользователи считают, что виной безработицы являются слишком высокие пособия, они отметили, что все те, кто специализируется в области, определенной вакансией, должны идти работать.

«Не должно быть никаких оправданий, чтобы сидеть на пособиях, если твоя специальность подходит на вакансии», — прокомментировал @Alf65123.

Часть пользователей не согласна с тем, что стоит отказываться от пособия по безработице и устраиваться на работу при первой возможности, потому что именно пособия покрывают большую часть социальных расходов.

«А кто будет заботиться о детях, оплачивать частную сиделку для больного члена семьи с инвалидностью? Что делать, если уровень твоей квалификации для рекламируемых вакансий равен практически нулю? Вы думаете, большая часть людей сидит на пособиях, чтобы не работать и наслаждаться жизнью?» — поинтересовался @febstar.

В связи с жалобами некоторых пользователей на сокращение пособий в комментариях призвали всех недовольных устроиться на работу.

«Все жалуются на то, что выплата Universal Credit (универсальная выплата вместо отдельных пособий по безработице и нетрудоспособности — прим. Д.С.) сократилась на 20 фунтов. Так идите и работайте, чтобы не зависеть ни от кого, когда вам так нужны деньги. Почему об этом никто не говорит?» — написал @Robcook4831.

Фунт Стерлингов

Ряд комментаторов написали, что рост количества вакансий произошел именно в тех сферах, куда не каждый может пойти работать, и переквалифицироваться не каждый может себе позволить.

«Это нормально, если все вакансии были бы для инженеров ракет, но у нас нет таких ученых. Так же и с водителями грузовых автомобилей, было бы замечательно, если вся безработная молодежь могла бы себе позволить научиться водить для начала, но она не может», — прокомментировал @JayManUK73.

Пользователи отметили, что большую часть вакансий можно заполнить роботами, так, по их мнению, решится ряд экономических проблем, и люди станут радостнее.

«А можно уже как-нибудь ускорить автоматизацию на большинстве производств? Тогда у всех будет универсальный базовый доход, все те, кто хотят работать, пусть работают, и все будут наслаждаться жизнью, и не будут в эксплуатации до пенсионного возраста и состояния полусмерти», — предложил @texas_frozen.

Некоторые пользователи не понимают, почему вместе с увеличением числа свободных мест растет уровень безработицы.

«Так почему же уровень безработицы растет?» — спросил @Wythen.

В комментариях предположили, что COVID-19 повлиял на ситуацию, и уровень безработицы растет прямо пропорционально количеству свободных рабочих мест из-за того, что невакцинированных увольняют.

«Работодатели давят на сотрудников, чтобы они шли вакцинироваться, хотя они этого не хотят», — объяснил @jamesyv90.

Многие пользователи рассказали свои истории о том, как они ищут работу, таким образом показав, что найти должность с нормальными условиями труда, на которую хватит квалификации, практически невозможно.

«Я недавно искала вакансии для своей подруги, так вот основные требования: иметь хотя бы диплом бакалавра, опыт работы не менее двух лет и умения использовать кучу программного обеспечения на компьютере на высоком уровне. А зарплата при этом какая? 18−19 тысяч фунтов в год. У этой женщины есть семья. Что это за зарплата? Это невозможно. Люди не идут устраиваться на такие должности, потому что им будут платить слишком мало за то, что они делают слишком много. А обязанность иметь высшее образование ситуацию проще не делает. Мы должны в лепешку разбиваться каждый день на протяжении четырех или даже шести лет, чтобы потом получать 18−19 тысяч? Ну уж нет», — рассказала @AnnieApprox.

Boyko Blagoev Бездомный

«Не говорите. Я пытаюсь получить должность бухгалтера-стажера с января 2020 года, но меня игнорируют, потому что я работал до этого только в сфере строительства. И что они предлагают, 20 тысяч в год? Вы серьёзно? Ещё смешнее то, что мне нужно сдавать экзамен АССА в декабре. Спросил у рекрутеров, что мне делать, они ответили, что мне надо предложить работодателю поработать у него бесплатно в течение шести месяцев. А мне 41, у меня жена, двое детей и чертова ипотека», — написал @BlobbyKenny16.

В комментариях также отметили, что работодатели сами виноваты в том, что у них нет сотрудников, они игнорируют тех, кто присылает им свое резюме.

«Учитывая, что я подал заявки на более чем 300 разных должностей и был приглашен только на пять собеседований, получив огромное количество отказов за последний месяц, я бы сказал, что компании не заинтересованы в трудоустройстве новых работников», — считает @jglinacre.