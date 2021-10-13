Жители Сахалина и Курил уже второй день активно обсуждают заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисида о том, что правительство страны рассчитывает заключить мирный договор с Россией и разрешить проблему принадлежности Курильских островов. По его мнению, на северные территории, а именно так в Стране восходящего солнца называют острова южной части Курильской гряды, распространяется суверенитет Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Острова южной части Курил являются российской территорией», — однозначно заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Не умный. Зря он это ляпнул. С ним никто не будет ни о чем договариваться, подождут следующего премьера», — прокомментировал Al_exe.

«Зачем нужен мирный договор с Японией, если надо отдать земли? Мирный договор не дает никаких гарантий. Мирный договор с Гитлером не остановил его от войны. Оставить всё как есть», — считает пользователь анонимная 81 745.

State.gov Фумио Кисида

«А есть ли вообще развитие Курил с российской стороны? Или мы просто все биоресурсы выгребаем и продаём тем же японцам? — спросил SyOganoV 2.

«Япония — это просто колония Америки и Курилы нужны не японцам, а американцам», — считает анонимный пользователь.

«Да зачем нам нужен этот мирный договор, его 60 лет не было, и пусть ещё столько же не будет. Хотят подписать бумажку, которая ни о чем, а получить острова, ну это бред полный» , — высказал мнение анонимный 95 713.

«Заявите ещё свои права на Квантунскую область с Порт-Артуром и южную ветку Китайско-Восточной железной дороги, а также южную часть Сахалина. Мечтатели», — прокомментировала анонимная 63 745.

«Какая тупость! Вроде прогрессивный народ, а такой бред несут», — считает Мессинг.

«Трубу им от немецкого крейсера и крылья от Боинга, а не острова!» — высказалась анонимная 55 630.

«Он вынужден поднимать эту тему, иначе начнут возникать вопросы населения о военных базах США на территории Японии. Без США ничего не обошлось. Сама эта «территориальная проблема» возникла в 51-м году в период подписания договора о военном сотрудничестве. Америке выгодны напряжённости в этом регионе для формализации поводов сохранения своих военных баз в Японии и Корее», — уверен Islander2010.

«Сахалин и Курильские острова перешли под суверенитет СССР по результатам Второй мировой войны, в которой Япония выступала на стороне преступного фашистского режима. Данный режим был осуждён мировым сообществом, а страны фашистской коалиции признали свою полную и безоговорочную капитуляцию. Ныне премьер-министр Японии называя «северные территории» частью Японии, по-сути призывает к преступному пересмотру итогов Второй мировой войны, реабилитируя нацистских преступников в лице руководителей тогдашней Японии. Такие заявления являются провокацией и реваншизмом», — считает andro2005.

Peter flickr Курильские острова

«Сейчас Сергей Викторович (прим. ИА REGNUM — глава МИД РФ Лавров) успокоит юный пыл этого Кисида», — написал andruxa999.

«Они каждый год так заявляют или даже чаще, причём уже 76 лет», — успокоила Hellenmccenzey.

«Интересно, а обычный народ Японии поддерживает премьера?» — спросил svechka78.

«Если он реально так сказал, то это как бы объявление войны», — считает ddd44вчера.

«Он просто обязан был это сказать, вот и всё… Собака лает, караван идёт», — успокоил всех андрник.