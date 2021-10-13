В регионах России продолжается ковидобесие: школьников массово переводят на нежизнеспособный «дистант», губернаторы, несмотря на откровенно провальный опыт Собянина, вводят QR-коды для населения на доступ в общественные места (вплоть до торговых центров) и устанавливают обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан с элементами принуждения. А тем временем, пользуясь ажиотажем, радостно пополняют кошельки отдельные лица. Следом за разбогатевшими на производстве вакцин, медицинских масок, халатов, перчаток и ПЦР-тестов список ковидных миллионеров, а то и миллиардеров, пополнили продавцы антисептиков. Один только владелец завода — производителя «Мирамистина» Андрей Горохов нарастил прибыль в пандемийном году на 55%, получив 4,4 млрд рублей дивидендов. Это позволило ему возглавить негласный рейтинг народных избранников нового созыва Госдумы по размеру доходов. Кто они, олигархи ковидного времени? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Когда весной 2020 года ВОЗ была объявлена пандемия, первыми отреагировали на реалии нового времени продавцы медицинских масок и антисептиков. Цены на эту продукцию рванули вверх как заполошные. Россияне скупали флаконы десятками, надеясь, что это защитит их от заразы. Резкий скачок спроса породил дефицит и привёл к росту цен. В некоторых регионах 50 мл «Мирамистина» стоили как килограмм курятины. Хотя почему стоили? Стоят до сих пор. На одном из аптечных ресурсов, где можно приобрести медтовары, за флакон этого антисептика объёмом 50 мл просят почти 250 рублей, а 900 мл обойдётся в 933,5 рубля. Между тем на той же площадке можно приобрести другой антисептик за 8 рублей и три копейки, получив флакон объемом 100 мл.

Сам Горохов в одном из интервью, данном Bfm в сентябре 2019 года, так прокомментировал этот вопрос: «Дешевле точно, но вопрос качества. В лекарствах основное — это эффективность и безопасность, и я не буду говорить о конкурентах, но скажу одно: разное активное вещество. Если на пальцах, то «Мирамистин» не всасывается, у него молекула больше».

Ценообразование — такое ценообразование. Анекдот напоминает, про продажу курицы за тысячу рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

Состоятельный новичок

Издание РБК оценило новый состав Госдумы, проанализировав доходы народных избранников. Оказалось, что средние показатели по доходам в ней «выросли за счет состоятельных новичков», а список парламентариев с наибольшим доходом возглавил владелец ООО «Инфамед К» (производитель «Мирамистина») Андрей Горохов («Единая Россия»). Любопытное совпадение, не правда ли.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инфамед К» учреждено в сентябре 2011 года, прописано в Калининградской области (российском офшоре). Уставный капитал минимальный — 10 тыс. рублей.

Infamed-k.ru Фармацевтический завод «ИНФАМЕД К»

Директор ООО — Игорь Оргеев, чьи данные совпадают с данными мужа депутата трёх созывов и председателя Калининградской областной думы V и VI созывов Марины Оргеевой. 19 сентября 2021 года Оргеева была избрана депутатом Госдумы по избирательному округу 0098 (Центральный — Калининградская область).

Примечательно: директор «Инфамед К» Оргеев в 2018 и 2019 годах дважды получал беспроцентный заём от компании, в которой работал и работает. Его сумма составляла по 1,5 млн рублей.

Директором «Инфамед К» является другой новоиспеченный депутат Госдумы — Андрей Горохов. В 2013—2016 годах он, как и Оргеева, был депутатом Калининградской областной думы, а в 2017—2020 годах занимал пост советника губернатора по инвестициям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Алиханов

В 2019 году диссертационный совет рекомендовал лишить Горохова ученой степени.

«23 декабря 2019 года диссовет Д 003.001.01 при Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН рассмотрел повторный ЗоЛУС «Диссернета» и рекомендовал лишить г-на Горохова ученой степени доктора наук. Лишен ученой степени приказом Минобрнауки от 20 апреля 2021 года», — отмечается на сайте «Диссернета».

Таким образом, Горохов был лишён ученой степени доктора экономических наук, которая была присуждена по результатам защиты диссертации на тему «Модернизация управления устойчивым развитием промышленных фармацевтических компаний». Соответствующий приказ Минобрнауки РФ имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM.

Миллиарды на антисептике

В ЕГРЮЛ ООО «Инфамед К» числится не единственным активом депутата. С 2015 года он также работает как ИП в сфере управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Из отчётности компании «Инфамед К» за 2020 год следует, что её основным видом деятельности в пандемийный год было производство «Мирамистина» (во флаконах 50, 150 и 500 мл) и «Окомистина», а также аренда машин, оборудования и продажа товаров.

Infamed-k.ru Продукция

Выручка компании (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) за 2020 год относительно 2019 года выросла на 38,7% — с 4,132 млрд рублей до 5,733 млрд рублей, чистая прибыль — на 54,6%: с 1,473 до 2,276 млрд рублей. Такие данные фигурируют на сайте ФНС. В самом же отчете уточняется, что выручка по основным видам деятельности в 2020 году была более 6,307 млрд рублей.

В прошлом году компания выдала беспроцентных векселей на сумму свыше 861,3 млн рублей, получатели не раскрывались. Помимо этого, в качестве дивидендов единственный владелец получил 4 404 014 554 рубля.

По итогам первого квартала 2021 года, если исходить из сведений в финансовой документации компании, ею ожидался убыток от хоздеятельности, связанный с резким падением продаж и пересмотром потребительской активности, который компания готова покрыть накопленными (видимо, за 2020 год) чистыми активами. Потребительский ажиотаж на фоне ковида у населения закончился и пора утягивать пояса?

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