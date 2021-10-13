С первыми четырьмя пунктами статьиДмитрия Медведева поспорить трудно. Украину действительно возглавляют люди с «плавающей» идентичностью, несамостоятельные и вороватые, с которыми абсолютно бессмысленно пытаться выстраивать какие-либо отношения. Вопросы вызывает пятый, финальный пункт, в котором бывший президент РФ, а ныне представитель Совбеза предлагает рецепт исправления ситуации — «ждать появления вменяемого руководства».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Приходится отметить, что предлагаемое Медведевым решение противоречит высказанным им же самим постулатам (Украина полностью зависима от Запада и глубоко враждебна России, являясь инструментом её сдерживания в руках США и их союзников, «анти-Россией»). Казалось бы, очевидно, что никакого «вменяемого руководства» в таких условиях родиться просто не может. Однако вместо этого откровенно напрашивающегося вывода предлагается ждать — ждать того, чего никогда не произойдёт.

Фантом «вменяемой украинской власти» явно не даёт покоя власти российской. Стоит вспомнить, что ещё недавно тот же Владимир Зеленский, которого сейчас нещадно (и вполне по делу) критикует Медведев, тоже казался кому-то в Москве «вменяемым». И вроде бы для этого имелись все основания: он говорил достаточно адекватные вещи, по крайней мере, на фоне рулившего на тот момент в Киеве Петра Порошенко.

Но ведь и Порошенко за несколько лет до этого тоже считался в Москве «лучшим выбором украинского народа». А кто-то мечтал о воцарении на Украине Юлии Тимошенко, утверждая, что она деловая, прагматичная и, конечно же, абсолютно «вменяемая».

Многие до сих пор с ностальгией вздыхают о Викторе Януковиче, рассматривая период его правления как чуть ли не золотой век российско-украинских отношений. А кто-то идёт ещё дальше и вспоминает, как Борис Ельцин вроде бы вполне успешно решал вопросы с Леонидом Кучмой. Создаётся впечатление, что для многих (если не для большинства) элитариев РФ что-то подобное и является идеалом «вменяемого украинского руководства», на воплощение которого и тратятся основные усилия Москвы в её украинской политике.

Gov.ua Леонид Кучма

Однако это ложная и откровенно неадекватная цель. Создаётся впечатление, что российские чиновники до сих пор не научились оперировать такими понятиями, как нация и национальный консенсус, равно как и другими подобными категориями. Причём в Москве вроде бы уже поняли, что украинский национальный проект изначально выстраивался как противостоящий русскому и априори враждебный России, но никаких практических выводов из этого сделано не было. В Кремле по-прежнему мечтают о такой игре на украинском политическом поле, которая привела бы в Киев адекватную, договороспособную и, конечно же, «вменяемую» власть. В качестве иллюстрации мне вспоминается, как один достаточно известный российский эксперт в конце нулевых искренне удивлялся, почему Украина не желает заключать масштабное экономическое соглашение с РФ — «ведь наше предложение гораздо выгоднее!» Точно так же российские должностные лица до сих пор пребывают в недоумении, почему Киев воротит нос от очевидных плюсов сотрудничества с Москвой, справедливо вроде бы отмечая, что их украинские визави больше всего на свете любят деньги.

Но деньги деньгами, а реалии «украинского политикума» таковы, что хоть сколько-нибудь значимый вес в его рамках может иметь только крайний националист. И эти правила не изменятся, потому что украинская нация, смысл существования которой заключается в борьбе с Россией и со всем русским, уже создана, вовсю действует и продолжает укрепляться. В этом плане всё более странно выглядят заклинания российских власть имущих о необходимости разделять плохую украинскую власть и хороший украинский народ, чем, как правило, оправдывается очередное продление нефтегазовых льгот для своего всё более враждебного соседа. Это очередная глупость, так как те, кто идентифицируют себя как украинцы, ощущают себя бескомпромиссными борцами с Россией, по их разумению, угрожающей самому их существованию.

Справедливости ради, есть и исключения — в частности, искренне полагал себя украинцем бывший глава ДНР Александр Захарченко. Убитый, кстати, своими соплеменниками — видимо, за недостаточно развитое национальное самосознание. Но это именно что исключения, которые со временем будут становиться всё более редкими — Донбасс по факту деукранизируется, в то время как на Украине принимаются всё новые и новые законы, делающие украинскую идентичность с её всё более радикальным национализмом безальтернативной.

Smdnr.ru Александр Захарченко

Откуда всё это взялось? Здесь даже нет нужны вспоминать архитекторов украинской нации из австро-венгерского Генштаба, национальную политику большевиков, коренизацию и прочее. Вполне достаточно понимать, что украинский национализм активно взращивал лучший друг РФ Янукович (тот самый, «вменяемый»). А до него тем же самым занимался не менее вменяемый Кучма, который «Украина не Россия» и «Украину мы создали, теперь нам нужно создать украинцев». Стоит отметить, что с этой задачей он и его преемники справились на отлично. Так, что уже в самом скором времени на Украине сторонники сближения с Россией будут играть примерно ту же роль, которую на Ближнем Востоке играют арабские поклонники Израиля. Но, видимо, даже тогда российские чиновники будут или с лупой, или сразу с электронным микроскопом искать в окрестностях Киева кого-то «вменяемого».

Не получится. Украина — враг России, и останется таковым вне зависимости от того, кто номинально её возглавит. Соответственно, все усилия российской власти на данном направлении — политические, экономические, разведывательные, военные — должны заключаться не в поиске под кроватью очередного Медведчука, а в нанесении ей максимального ущерба. Единственное, для чего имеет смысл вести игру на внутриукраинском политическом поле, — дальнейшая хаотизация ситуации и подталкивание её к коллапсу. В отличие от Белоруссии, которая должна стать частью единого с современной Россией государства, Украина прежде всего обязана вернуть всё то, что исторически ей никогда не принадлежало — для начала Новороссию со всем Черноморским побережьем до Приднестровья включительно. После чего со временем её нужно просто упразднить в качестве политической реальности — просто из соображений банальной безопасности.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком (справа)

В этом плане призыв «ждать и терпеть» вряд ли приведёт нас к победе. Тем более, что по факту потерпеть предлагается и жителям прифронтовых районов Донбасса, на головы которых годами продолжают сыпаться украинские снаряды. Вряд ли это предложение вызовет понимание у тех, кто пропалывает свои огороды под прицелом украинских снайперов и водит детей в школу под миномётным обстрелом.