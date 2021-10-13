Экс-президент США Барак Обама поддержит Терри МакОлиффа в губернаторской гонке в Вирджинии, поскольку до дня выборов осталось всего три недели, а гонка проходит с минимальным отрывом. МакОлифф привлекает к помощи самых известных деятелей Демократической партии, чтобы они помогли ему набрать голоса, сообщает 12 октября Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Обама проведет кампанию вместе с бывшим губернатором в столице штата Ричмонде 23 октября. Через пять лет после того, как Обама покинул Белый дом, он до сих пор является очень популярным и влиятельным среди избирателей в своей собственной партии.

МакОлифф — который переизбирается на свою прежнюю должность — имеет преимущество над кандидатом от республиканцев Гленом Янкиным в штате, где республиканцы не побеждали в выборах на уровне штата уже двенадцать лет.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я бы не стала голосовать за того, кто говорит, что у меня нет права голоса в образовании моего ребенка. Или что у меня нет права самостоятельно принимать решение о вакцинации», — пишет Skudbutt101622.

«Именно поэтому я недавно переехал из Огайо, в свободный штат. Я не только буду жить в фургоне на берегу реки, прежде чем отправлю своего ребенка в государственную школу, я отдам свою жизнь, чтобы убедиться, что мою семью никогда не заставят стать частью гигантского научного эксперимента. По сей день не существует одобренной FDA «вакцины от ковида» — единственная вакцина, одобренная FDA, не продается в США», — отвечает WashingtonDemocrats_r_iconoclasts.

Edward Kimmel Терри Маколиф

«Это отличная возможность для республиканцев, мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть эти выборы. Всем республиканцам необходимо сосредоточиться и проголосовать. Пожалуйста, не сидите сложа руки и не смиряйтесь с поражением, выходите и голосуйте за республиканцев», — призывает pugsonwallstreet.

«Надеюсь, я ошибаюсь, но, похоже, голосование больше не является способом выиграть или проиграть выборы», — отвечает ATG77.

«Интересно, почему нынешний президент не агитирует за МакОлиффа??? Может быть потому, что Байдену пришлось бы выступать перед живой аудиторией без телесуфлера, и давать ответы на настоящие, а не заготовленные вопросы???» — спрашивает LHS72.

«Нынешний» президент поддерживает кампанию МакОлиффа. Обама», — отвечает nobo4me.

«Если Обама рекомендует, я предлагаю сделать все наоборот. Я только хотел бы быть здесь через 50 лет, чтобы увидеть, что историки думают о его президентстве. У меня такое чувство, что мнение будет не очень положительным», — отмечает lvnvj.

«Обама? Пфф… Что он собирается сказать? «Голосуйте за МакОлиффа, потому что как бывший президент, я все еще популярен!» — комментирует usapatriot1646.

«Он не бывший президент, он действующий президент, и следит за тем, чтобы его политика соблюдалась нынешней администрацией», — считает uncsixtimenationalchamps.

«США в упадке из-за политики демократов. Демократы слепы к тому факту, что мы все страдаем из-за этой политики», — подчеркивает rthemi345.

vastateparksstaff Терри Маколиф

«Обама и Байден принесли в США и мир много разрушений и уже слишком поздно останавливать их, но стоит попытаться остановить МакОлиффа», — уверен leonii.

«Я уверен, что Обама был тем человеком, который убедил многих людей проголосовать за это посмешище, которое мы имеем сейчас», — пишет Chamilton.

«Когда действующий президент и вице-президент настолько непопулярны, что синие штаты даже не могут использовать их для поддержки непопулярных кандидатов на выборах в своих штатах, в дело должен вмешаться сам кукловод», — разъясняет NastaseNate.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединёнными Штатами управляет не действующий президент Джо Байден, а совсем другие люди.

Ранее Трамп сказал, что при власти демократов у граждан США к 2024 году «не останется страны».