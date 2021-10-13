В родительских чатах и группах Москвы развернулась тревожная дискуссия. В начале октября в распоряжении общественности оказался проект совместного приказа департамента образования и науки и департамента здравоохранения Москвы «О проведении мероприятий по раннему выявлению COVID-19 в образовательных организациях». Согласно документу, первый этап должен начаться 13 октября. Заммэра москвы Анастасия Ракова уже подтвердила, что в 10 московских школах будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

Напомним, что в середине сентября председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко выступила с предложением ввести поголовное тестирование московских школьников на коронавирус. А уже 5 октября года столичный градоначальник Сергей Собянин публично объявил о том, что тестирование может начаться в ближайшие дни. В тот же день в унисон с московским мэром вице-премьер Татьяна Голикова заявила о кратном росте заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков.

11 октября столичные власти запустили экспресс-тестирование для взрослых и детей в присутствии взрослых, а некоторые школы начали рассылать родителям уведомления о предстоящем тестировании.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

В Москве 2,5 млн несовершеннолетних жителей, среди их родителей немало юристов, поэтому приписываемый московским властям проект приказа о поголовном экспресс-тестировании был всесторонне рассмотрен и проанализирован.

В обнародованном проекте приказа эксперты увидели угрозы. Во-первых, это тотальная установка на поголовное регулярное экспресс-тестирование вне зависимости от того, есть ли у ребенка симптомы ОРВИ. В случае отказа ребенку запретят посещать учебное заведение.

Во-вторых, чиновники вознамерились организовать взаимодействие с патогенными биологическими агентами I—II групп патогенности в помещениях образовательных организаций, технически не рассчитанных и не лицензированных для подобной деятельности.

Вдобавок привлечь к этой деятельности людей, не имеющих соответствующего образования и квалификации. Интересно, кто это будет — физрук, трудовик, уборщица баба Дуся, в лучшем случае классная Марь Иванна?

В-третьих, раз бюрократ произвольно наделяет правом заниматься медицинской деятельностью заведомо неквалифицированных лиц, из этого неумолимо следует, что он также противозаконно вовлекает в эту самую медицинскую деятельность и родителей. Они ведь должны будут дать свое «добровольное» согласие. Кто же добровольно согласится переводить ребенка на дистант, еще свежи в памяти катастрофические как для здоровья, так и для уровня знаний итоги 2020−2021 учебного года.

И, в-четвертых, что опять-таки вытекает из вышесказанного. Проводя тестирования в учебных заведениях, а помня гигантоманию господина Собянина, трудно поверить в то, что медицинские кабинеты в детсадах и школах способны пропустить через себя тысячи учащихся. Следовательно, обследовать детей будут в неприспособленных местах и тем самым нарушать требования производителя по применению изделия. А кроме того, использовать медицинские изделия, которые производились ну никак не для несовершеннолетних.

Вышеперечисленное вызывает у родителей нешуточное беспокойство о том, что в предлагаемых условиях проведения обследований может быть нанесен массовый вред здоровью детей. Также есть все основания предположить, что в случае отказа родителей или потерей непрофессионалами в неприспособленных помещениях контроля над ситуацией, вновь будет вводиться дистант.

Происходящее ужасает своей абсурдностью. В распространяемых мэрией методичках написано, что положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. Об этом говорили градоначальник, его заместитель по вопросам социального развития госпожа Ракова, а уж персон калибром помельче и в расчет брать не будем.

Mos.ru Тесты на коронавирус

Тут нужно сделать существенное отступление. С некоторых пор чиновники стали употреблять заморское словцо скрининг. Скриниг в парках — те самые павильоны здоровья, скрининг там, скрининг тут. А что же это такое скрининг?

Открываем браузер и узнаем, что: «скрининговое обследование (от англ. «просеивание» — screening) — в медицине это процесс быстрой сортировки внешне здоровых лиц на тех, кто не страдает определённой патологией и тех, кто предположительно имеет соответствующее заболевание и/или факторы риска (условия, которые способствуют развитию данного патологического состояния). С помощью скринингового обследования выявляют лиц, которым необходимо дополнительное медицинское вмешательство».

Признаться, ни разу не слышал от вице-мэра Раковой и мэра Собянина, что скрининг — это «это процесс быстрой сортировки внешне здоровых лиц», с их слов всё больше выходило, что это такое инновационное обследование, а оказывается просеивание. Так ради просеивания в мэрии и, наверное, с санкции высшего руководства решили поиграть здоровьем 2,5 млн детей?