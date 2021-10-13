Министр национальной безопасности США Алехандро Майоркас запретил Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) проводить массовые депортации на рабочих местах. Приказ стал одним из последних ограничений полномочий ICE по депортации, сообщает 12 октября Fox News.

Gémes SándorSzomSzed Нелегальные мигранты

«Проведение массовых операций на рабочих местах, иногда приводящих к одновременному аресту сотен работников, не помогало решить проблему несанкционированной занятости в нашей стране: эксплуатацию со стороны работодателей», — заявил Майоркас в служебной записке на имя исполняющего обязанности директора ICE Тей Джонсона. Рейды на рабочих местах для задержания и потенциальной депортации работающих там нелегальных иммигрантов стали более регулярны при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Самым заметным рейдом стал арест почти 700 нелегалов на пищевых предприятиях в штате Миссисипи в 2019 году. Их депортация стала крупнейшей операцией иммиграционных властей одного штата в истории США. Однако с приходом администрации нового главы Белого дома Джо Байдена сфера правомочий ICE была резко сужена. Новая политика Вашингтона совпала со значительным снижением числа арестов и депортаций. Критики обвиняют администрацию Байдена в том, что вмешательство в работу ICE способствует огромному наплыву мигрантов на южной границе.

Ggia Мигранты

Американские интернет-пользователи обсудили новый приказ под соответствующей публикацией Fox News.

«Пожалуйста, поймите, мы больше не являемся страной законов. Люди, находящиеся у власти, не обеспечивают соблюдение законов. Они активно подрывают их путем избирательного применения или полного отсутствия такового. Это еще один пример. Пока мы не создадим новых стражей нашей свободы и процветания, всё будет скатываться к тирании», — пишет rer777.

«Все началось с того, что Конгресс начал освобождать себя от исполнения законов, которые он принимает. Они освободили себя каким-то образом от исполнительного приказа о вакцинации. Почему люди должны быть освобождены от законов, которые они принимают?» — отвечает Lobbyshot.

«Когда исполнение закона противоречит закону? Когда ты в Америке Байдена, вот когда!» — отмечает Chucklehead00.

«Да. По мнению Майоркаса, было бы нелепо применять нынешние иммиграционные законы», — соглашается cinortyek597.

«Майоркас и администрация Байдена просто не смогли бы сделать работу хуже, чем они делают. Граница широко открыта. Двойные стандарты проявляются в том, что законопослушных граждан заставляют следовать строгим правилам, которые не применяются к мигрантам, кто переходит границу, чтобы внести очень незначительный вклад в общество, просто потому, что демократы считают, что могут рассчитывать на голоса нелегалов. Позвольте ведомствам выполнять свою работу и соблюдать законы этой страны, и всем, включая прибывающих иммигрантов, будет лучше», — отмечает DontTwistMyWords.

«Майоркасу нужно объявить импичмент. Что нужно сделать, чтобы закрыть границы: еще один 9/11 или еще одна пандемия? Сколько бы вы ни игнорировали это, никто не следит за соблюдением наших иммиграционных законов и не обеспечивает национальную безопасность. Затраты американских налогоплательщиков огромны… и Байден хочет предоставить налогоплательщикам счет на 3,5 триллиона долларов, чтобы он мог потратить еще больше денег… которых у нас нет. Но он герой для нелегалов и бездомных. Никогда еще в нашей стране не было столько наркотиков, контрабандистов, наркобанд и преступников», — указывает SayNo2Communism.

«Если нелегальный иностранец незаконно проникнет в его дом и решит остаться, то я предположу, что его не следует выдворять. Он ведь как-то сказал агентству, что незаконное пребывание человека в стране «не должно само по себе быть основанием» для его задержания и депортации», — вспоминает Slyfxx43.

U.S. Department of Homeland Security Алехандро Майоркас

«В настоящее время Верховный суд занят решением вопроса о том, как освободить террориста, который убивал и калечил американских граждан. Это, по-видимому, более важно, чем забота о конституционном вторжении на границу и незаконности использования наших налоговых денег для их поддержки и защиты от закона», — злится spamhunter.

«Разве государственные служащие, чьей конституционной обязанностью является соблюдение закона, не должны нести ответственность и привлекаться к ответственности, если они не исполняют закон?» — недоумевает greatfatsby.

«Я действительно думаю, что большая проблема с этой администрацией заключается в том, что никто не заставляет их придерживаться более высоких стандартов. Может быть, никто не знает, как это сделать? Эта администрация — вакуум власти. Кроме разбазаривания денег эта администрация не делает буквально ничего, чтобы поддержать закон или стандарты любого рода. Они просто позволяют образовываться этим черным дырам хаоса», — рассуждает Aomame.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом администрации президента США Джо Байдена, которая отменила многие иммиграционные законы экс-президента Дональда Трампа, США столкнулись с цунами незаконной миграции. Очень распространенным явлением стала детская миграция — были случаи, когда 3-летних детей буквально перебрасывали через стену в надежде, что их найдет миграционная служба США и оставит в стране. Проблема начала волновать многих граждан, особенно тех, кто живет у границы и своими глазами видит происходящее. Эти люди высказывают беспокойство и призывают правительство повлиять на ситуацию. Другие же, в том числе многие СМИ, делают акцент на жалости и призывают принимать легальных и нелегальных мигрантов.