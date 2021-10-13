Видеозапись в социальных сетях с тем, как толпа пенсионеров борется за просрочку возле одного из продуктовых магазинов в Ставрополе, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

"Красноречивый итог многих лет «борьбы с бедностью». Вместо того чтобы системно решать проблемы бедности в стране, развивать и диверсифицировать экономику, вести разумную цивилизованную политику и создавать необходимые для роста экономики инструменты, власти раздают старикам единовременные подачки по десять тысяч рублей. И на том — до свидания! Снова выживайте на просрочке из соседних магазинов», — пишет Виктория Л.

Некоторые пользователи поспешили обвинить в таком некрасивом происшествии российские власти, которые якобы довели свой народ до голода. Другие же граждане указали на то, что подобное можно было бы наблюдать в любой другой стране на планете Земля.

«Началось в колхозе утро. Как будто раньше не разбирали просрочку на рынке или в магазине. Да это всегда было! Устраивают здесь страшилки для детей. Кто постарше и не такое видели», — указывает Таня К.

«Поставьте такую же тележку в любой другой стране, повторю, в любой стране, и её так же будут разбирать все кому не лень. На халяву и уксус сладкий, так что ничего удивительного в этом нет», — считает Dima S.

Часть людей считает, что подобные граждане, которые разбирают просроченные продукты, совсем не похожи на тех голодающих, которые заполонили Россию в 90-х годах.

«Во-первых, люди, что разбирают просрочку, по одежде совсем не похожи на очень нуждающихся. Видимо, просрочку берут для кормежки домашних животных, хотя вполне существуют в мире люди, так называемые плюшкины, которые тащат в дом всё с помоек! Всем злорадствующим комментаторам мозги бы включать, прежде чем устраивать вой! В былые времена и просрочкой не радовали, пенсионеры выживали, как могли», — напоминает Валентина З.

Cc) marinamarusya13 Пустая тарелка

Ряд пользователей указывает на то, что нормальный человек, даже если он столкнулся с трудностями, никогда не пойдёт питаться опасными для жизни и здоровья продуктами, а в крайнем случае найдёт иной выход из тяжёлой ситуации.

«Всё зависит от человека. От натуры. Знаете, моя пенсия 9300 рублей. Ну ещё субсидия 1800 рублей. Долгов по коммуналке не имею, сигареты у прохожих не стреляю, в рванье не хожу. Да и хата упакована по полной. Так вот: даже если на месячное питание останется четыре тысячи, никогда не пойду жрать просрочку. Мы были городской шпаной, мы не так воспитаны. Гопник и дебошир за отбросами не потянется. Западло это. Не будет хватать на полноценное питание — подкалымлю где-нибудь. Хотя и сейчас не считаю, что у меня недостаточная пайка. Да, продукты перестали быть дешёвыми. Но я не давлюсь макаронами на воде. Не верится мне, что эти люди дошли до такой степени нищеты», — написал Сергей Ш.

Отдельные комментаторы отмечают, что многие люди оказываются в состоянии бедности не из-за экономической ситуации в стране, а из-за банального человеческого фактора.

«У меня знакомая есть, которая только на этой просрочке и выживает. Сыну её скоро 40 лет стукнет, ни дня не работал, внуку уже 14 лет. А с одной пенсии двух мужиков кормить и коммуналку за две квартиры платить не так просто. Поэтому не всегда во всём виновата власть, порой сами люди оказываются в такой ситуации из-за других людей», — отмечает Надежда Н.

Напомним, 12 октября в социальных сетях появилось видео с тем, как толпа пенсионеров борется за просрочку возле одного из продуктовых магазинов в Ставрополе.