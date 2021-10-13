Информация о том, что минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей в месяц, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

»А как вы хотите? Конечно, в Москве пенсии больше, как и зарплаты. Вы на цены московские посмотрите, а потом задумайтесь: «Оно вам надо?», — пишет Юрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что помимо высоких пенсий и зарплат, в Москве также ещё и крайне дорогая жизнь, включая высокие цены на продукты. Другие же указывают на то, что различия в ценах на продукты по всей России постепенно стираются, потому что всё становится с течением времени дорогим.

«У меня пенсия 8 тысяч 742 рубля по инвалидности, 2-я нерабочая группа. Живу в городе Курск, здесь цены в магазинах от московских не сильно отличаются. Объясните, пожалуйста: чем жители Курска хуже жителей Москвы?» — обращается Олег В.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Граждане несогласны с таким несправедливыми распределением пенсий. Люди указывают на то, что москвичи не работают в более тяжёлых условиях, нежели, к примеру, жители северных регионов нашей страны.

«Я вообще не понимаю, чем пенсионеры с других регионов отличаются от московских? Вот те, кто на северах проживает, вот тем да, стоит выше платить, у них жизнь суровая. А в Москве-то с какой стати такие пенсии? Кому это у нас в Москве тяжелее жить, чем жителям других регионов? Большие и изматывающие очереди в ЦУМ?» — задаётся вопросом Александр Т.

«А на всю остальную часть Российской Федерации что, забить решили? Как может так пенсия отличаться? Неудивительно, что народ валом едет в Москву в надежде прописку там себе оформить», — отмечает Виктория Л.

Часть людей считает, что недовольным таким положением дел стоит попробовать перебраться в Москву, чтобы затем получать большие блага по сравнению с теми, которыми довольствуются жители в других регионах страны.

«Кто мешает до пенсии купить квартиру в Москве, прожить там десять лет и, выйдя на пенсию, получать московскую надбавку? Дарю вам успешный лайфхак, которым многие прекрасно пользуются. Всё в ваших руках! Удивляют меня эти люди, которые, живя на периферии, хотят получать как в столице. Что дозволено Юпитеру, не позволено быку», — пишет Андрюха Ю.

Ряд пользователей указывает на то, что такой большой достаток, которым обладает Москва, обеспечен совместным трудом всех жителей нашей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«А откуда в Москве такие деньги? Правильно, собираются мзду с регионов, а затем «справедливо» распределяют, оставляя себе больше всего. Ну, а как иначе? У нас в России все равны, но кто-то равнее», — считает Геннадий Б.

«Самое обидное — это разобраться и понять, откуда Собянин берёт деньги для москвичей? Производства разгромлены, сельского хозяйства в Москве толком никакого нет, одни банки и сплошные шоу. Вот и приходится со всей страны деньги собирать и себе самый крупный кусок оставлять», — указывает Юрий С.

Напомним, 12 октября пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина сообщила о том, что минимальный размер пенсии в столице увеличат до 21 193 рублей в месяц.