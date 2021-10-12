Пользователи социальной сети Facebook сами решают, кого добавить в друзья, за какими страницами следить, в какие группы вступать. Но после того, как они сделали свой выбор, сама сеть Facebook начинает определять, какие из постов их друзей будут отражаться в новостной ленте. Выявив, что внимание пользователей больше цепляется за информацию о жестокости и насилии, компания предпочла отдавать приоритет соответствующему контенту. Выбор отражает стремление Facebook заработать больше денег, а не защитить благополучие пользователей. И чтобы изменить ситуацию, эксперты предлагают исправить алгоритмы работы Facebook, сообщает The Washington Post.

momo Facebook

Программное обеспечение, которое принимает решения о том, какие новости видит каждый пользователь, основываясь на секретной формуле ранжирования, разработанной Facebook и включающей более 10 тыс. факторов, обычно называют «алгоритмом ленты новостей» или иногда просто «алгоритмом». Этот алгоритм оказывает большее влияние на то, что люди читают, смотрят и чем делятся в Интернете, чем любое правительство или медиагиганты, отмечает издание.

Поскольку главная цель Facebook — захватить и удержать внимание пользователей, как говорят критики, алгоритм больше склонен кормить читателей теми постами, которые демонизируют людей, с которыми они не согласны, чем сбалансированной новостной статьей. Алгоритм всегда предпочтет подать на блюдечке увлекательную теорию заговора, а не сухую научную информацию.

Такой высоко персонализированный, ищущий вашего внимания алгоритм лежит в основе угрозы, которую социальные медиа представляют для общества. Об этом заявила экс-менеджер по продукту Facebook Фрэнсис Хауген.

Документы, раздобытые Хауген, указывают, что Facebook знает, что платформа используется для распространения негативного контента, но так как исследования доказали, что именно негативный контент привлекает больше пользователей, компания решила от него не избавляться.

Facebook FACEBOOK(LET)

По словам Хауген, когда исследователи начали выявлять такого рода тревожные «побочные эффекты», руководство проигнорировало их.

Теперь в США идут обсуждения по поводу того, как регулировать алгоритм, по сути, подкармливающий неприятную сторону общества, и при этом не задеть свободу слова, то есть обойти первую поправку к Конституции.

Одним из способов регулирования алгоритмов без прямого регулирования речи в интернете может стать внесение поправок в раздел Закона 230 о пристойности коммуникаций, который защищает веб-сайты и приложения от судебных исков за размещение или модерацию контента, размещенного пользователями. Некоторые предлагают отменить эту защиту для определенных категорий вредного контента, который соцсети распространяют с помощью своих алгоритмов. Таким образом, Facebook потеряет право на раскрутку «цепляющего внимание контента» за счет алгоритмов.

Американские пользователи Twitter обсудили идею под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Как насчет того, чтобы избавиться от алгоритма вообще. Как насчет того, чтобы просто показывать нам каналы, за которыми мы следим, в хронологическом порядке?» — спрашивает @StregaHorn.

«Как насчет того, чтобы избавиться от алгоритма? Как будто читаешь газету родного города. Никакой правой или левой Америки. Просто Америка. Всегда можно поискать определенную тему. У европейцев есть защита данных», — пишет @sandismithusa.

«Я думаю о том же. Расположить всё в хронологическом порядке, позволить людям следить за тем, что они хотят, искать то, что они хотят, без рекомендаций или продвижения идей. Я удалила Facebook именно тогда, когда потеряла контроль над тем, что я вижу», — отвечает @ChelleInTokyo.

«О Боже. Какая катастрофа. Большинство законодателей понятия не имеют, как работает «алгоритм». Это люди, которые думают, что в алгоритмы шифрования можно спокойно заложить «черный ход» для правоохранительных органов, который преступники почему-то не смогут получить», — отмечает @RadicalGoats.

«Проведите опрос среди 100 законодателей и посмотрите, сколько из них смогут сказать, что такое алгоритм», — советует @NiceDrewishFela.

«Я перестал пользоваться Facebook пару лет назад, и это сделало мою жизнь лучше. Теперь я захожу на сайт раз или два в месяц, чтобы написать сообщение на семейной странице. Вот и всё», — рассказывает @lavurty.

«Вот лучшее решение: все перестают пользоваться Facebook», — подсказывает@ProgRantsPod.

«Никакого алгоритма. Только хронологические посты. То же самое сделать в Instagram», — указывает @timmrush.

«Также займитесь рекламой в интернете… Может быть, куки Apple перестанут преследовать меня повсюду», — просит @MelokuhleNjalo.

«Перепрограммируйте матричный привод!» — восклицает @D_A_Pareja.

«Они знают, о чём говорят! Наймите эту молодую леди, Хауген! Она кажется умнее большинства политиков в своей области», — подчеркивает @bqzb6jcqvt.

mkhmarketing Эмблема Facebook

«Установление границ для алгоритма, который направляет людям всех возрастов негативные сообщения… план кажется разумным», — одобряет @CGovid.

«Любое регулирование должно осуществляться абсолютно независимой и беспартийной организацией. Меньше всего кому-либо хочется, чтобы партийные деятели с любой стороны в Вашингтоне регулировали то, что мы видим в социальных сетях. Это только усугубит ситуацию», — указывает @keithscomments.

«Не существует такого понятия, как независимая и беспартийная организация, созданная Вашингтоном. Любая попытка создать нечто подобное будет фасадом», — отвечает @chuck32385955.

«Конгресс США пытается справиться со сложностями XXI века. Его видение ограничено лишь одной способностью финансировать свои собственные перевыборы», — иронизирует @connectingd3.

«Эта цыпочка — лишь правительственная ширма. Любой, кому меньше 40, уже знал всё, что она нам говорила. Очевидно, что левые пытаются подчинить социальные сети своему контролю», — уверен @itch_early 3 .

Напомним, что около месяца назад Хауген подала не менее восьми жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, утверждая, что Facebook скрывает исследования о своем пагубном влиянии от инвесторов и общественности. Она также поделилась документами с Wall Street Journal, которое опубликовало многосерийное расследование, выявляющее, что в Facebook знали о негативном влиянии своих приложений. Хауген должна дать показания во вторник, 5 октября, перед подкомитетом Сената по защите прав потребителей, безопасности продукции и безопасности данных США.