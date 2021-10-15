Заявление министра экономического развития России Максима Решетникова о том, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Требование повышения зарплаты

»Рост цен буквально на всё, инфляция, увеличение коммунальных платежей. Кто же виноват: Навальный, госдепартамент США, НАТО или опять-таки Украина? Почему это из раза в раз происходит, но никто даже не пытается сделать нашу жизнь лучше?» — задаётся вопросом Ральф Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение правительства было вполне себе ожидаемым, потому что каждый гражданин видит, как трясёт рынки внутри страны — цены скачут то туда, то сюда, но чаще всего туда.

«Ну, хоть что-то у нас ускоренно растёт: цены, смертность, вывод капиталов, коррупция, заболеваемость разного рода вирусами, штрафы, сроки за невнятные дела. Кроме того, стабильно увеличивается вес и содержание сала в чиновниках. Долго перечислять подобные вещи, но рост всё-таки есть!» — издевается Сергей П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Некоторые комментаторы отмечают, что повышение уровня инфляции говорит о том, что экономический блок государства явно не справляется с возложенными на него обязательствами, что в итоге российскому народу может стоить очень дорого.

«Как таким людям можно доверять торговлю? В стране минималка 12 тысяч рублей, средняя зарплата недалеко ушла от минимальной, а они цены для людей выставляют как за границей! Там, где минималка 60 тысяч рублей, в переводе на наши деньги, конечно. Вообще оборзели! Но ладно, пускай инфляция повышает цены в магазинах, ну так вы зарплаты тогда подгоняйте под негативный тренд. Получается, что с каждым годом мы становимся только беднее», — указывает Дмитрий О.

Часть людей считает, что никого подобными процентами не удивить. Более того, у каждого гражданина в России процент инфляции свой, исходя из того, какой повысившийся в цене товар в магазине он покупает.

«А зачем нам вообще нужен этот процент инфляции? Он нужен-то, наверное, лишь отдельным статистам-экономистам. Каждый может узнать реальный процент инфляции на что-либо, просто придя в продуктовый магазин», — отмечает Василий К.

Ряд пользователей указывает на то, что в правительстве становится всё меньше и меньше тех, кто пытается радеть за простого человека, реальные доходы которого падают из-за высокого процента инфляции.

«Неужели в правительстве России нет вообще ни одного человека, которому бы искренне хотелось повысить благосостояние своих граждан? Ну, серьёзно! Не все же там злодеи, есть люди, кому не чужды человеческие чувства. Почему простой народ нищает, а капиталисты пухнут?» — задаётся вопросом Евгений Н.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Нашлись и те, кто призвал граждан не сгущать излишне краски, ведь в России, несмотря на экономические трудности, пока что нет экономической катастрофы.

«Такая инфляция, конечно, неприятная вещь, ухудшение экономики — это плохо, но могло бы быть всё куда хуже. Посмотрите на ту же Венесуэлу. Куча нефти, а страна нищая, страна вот-вот рухнет, её одолевают прихвостни из США, на улицах круглый день стрельба. Так что, если сравнивать, то может быть и хуже. Но оправдывать экономические неудачи, конечно, тоже нельзя», — написал Геннадий Р.

Напомним, 12 октября министр экономического развития России Максим Решетников заявил на брифинге о том, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Повышение данного показателя пожжет означать, что и рост цен на продовольствие в стране может ускориться.