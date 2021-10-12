На вопросы ИА REGNUM о незаконных рубках леса, запрете на экспорт «кругляка», системе электронного контроля за лесной отраслью России ЛесЕГАИС и о многом другом ответил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Вячеслав Спиренков.

Пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Вячеслав Спиренков — заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства

Владимир Станулевич: Сколько леса в стране заготавливается нелегально?

Вячеслав Спиренков: Статистические сведения об объемах незаконной рубки лесных насаждений представляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области лесных отношений, раз в полгода.

Так, за I полугодие 2021 года, по представленным данным, выявленный объем незаконной рубки составил 308,9 тыс. куб. м. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он снизился на 39%.

Владимир Станулевич: В лесу по системе ЛесЕГАИС на учет ставится чуть не каждое бревно. Какие у этой электронной системы контроля плюсы и минусы?

Вячеслав Спиренков: ЛесЕГАИС помогает выявлять «хороших» и «плохих» лесопользователей по всем направлениям: аренда, заготовка, перевозка, продажа древесины.

В ЛесЕГАИС реализована возможность прослеживания цепочек поставок древесины, возможность сопоставления сведений по сортиментному и породному составу из правоустанавливающих документов на заготовку древесины с объемом продаваемой древесины.

Усиление государственного контроля с помощью ЛесЕГАИС помогает снизить экспорт древесины сомнительного происхождения.

Что касается плюсов и минусов системы, то если раньше лесопользователь заявлял, что по договору купли-продажи он заготовил 1000 кубометров древесины, мы не могли этого проверить. Древесина перевозилась «обезличенной», и формально заготовитель мог провезти еще какой-то неучтенный лес. С 1 января 2022 года доработанная система закрывает эту лазейку, каждая машина с древесиной будет отслеживаться в электронной системе. Теперь будет известно, сколько древесины продано, а сколько перевезено с места заготовки до пункта обработки, переработано и так далее. Вся цепочка движения древесины станет прозрачной. Это исключает риск попадания на рынок незаконно заготовленного леса. Все сопроводительные документы станут отображаться в ЛесЕГАИС. Маршруты лесовозов и объемы грузов также будут отслеживаться с помощью современных технологий.

presse03 Рубка леса

У ЛесЕГАИС есть эффективные «зоны роста». Совместно с лесопользователями мы продолжаем искать варианты дальнейшей модернизации существующей системы и учтем эти наработки при создании Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК). Чтобы создать еще более привлекательные условия для ответственных лесопользователей в отрасли и невыносимые для тех, кто пытается совершать сделки в обход государства, предстоит еще несколько серьезных апгрейдов системы учета древесины.

Владимир Станулевич: Будет ли «переходный период» к внедрению новой версии ЛесЕГАИС, чтобы предприятия к ней полностью приготовились?

Вячеслав Спиренков: Модернизация системы ЛесЕГАИС и ее тестирование в июле 2021 года были проведены во исполнение поручений президента Российской Федерации с учетом плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденного правительством России. Эксперимент по тестированию модернизированной ЛесЕГАИС длился в течение полугода — с 1 января по 30 июня 2021 года. В тестировании принимали участие ограниченное количество пользователей — они детально отработали механизмы отслеживания цепочек поставок древесины от заготовки до конечного потребителя.

С 1 июля 2021 года модернизированная по результатам эксперимента ЛесЕГАИС работает на постоянной основе в масштабах всей страны. Тестирование позволило задать любые вопросы федеральным властям, которые накопились у лесопользователей. В итоге разработаны подробные пошаговые инструкции по работе с новым функционалом. Это позволило перейти на работу по новым правилам плавно и с минимальными рисками.

С 1 января 2022 года планируется к запуску обновленная версия ЛесЕГАИС. Внедряться она будет аналогичным способом.

Владимир Станулевич: Каков итог пилотного проекта по лесному надзору в ряде регионов РФ, в том числе в Архангельской области?

Вячеслав Спиренков: В рамках пилотного проекта в соответствии с постановлением правительства России до 31 декабря 2021 года включительно на территории Архангельской и Иркутской областей Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет федеральный государственный лесной надзор (за исключением патрулирования лесов) на землях лесного фонда. Иркутская область была выбрана в качестве пилота по вполне понятным причинам — как многолетний лидер среди регионов по нелегальной рубке леса. Архангельская же область была названа в числе пилотных как регион, максимально показательный для такого рода эксперимента: территория с развитым лесопромышленным комплексом, в сфере лесозаготовок представлены разномасштабные предприятия, от гигантских до малого бизнеса, транспортировка древесины осуществляется всевозможными видами транспорта — очень удобный полигон для отработки новаций лесного законодательства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

В этих условиях основной акцент сделан на дистанционные методы выявления нарушений. Используя космические снимки за разные периоды времени, дешифрируя информацию, мы выявляем различные нарушения в деятельности лесозаготовительных организаций, причем не только при заготовке древесины, но и при выполнении обязательств по лесовосстановлению, уходу за лесами, обеспечению противопожарного обустройства лесных участков, переданных в аренду. И хотя итоги проекта подводить еще рано, уже сейчас можно отметить, что и количество выявленных правонарушений, и привлечение к ответственности лиц, их совершивших, значительно увеличилось.

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете подготовку вузами кадров лесной отрасли? Что делает Рослесхоз, чтобы повысить их качество?

Вячеслав Спиренков: В настоящее время подготовку кадров для лесного хозяйства осуществляют около 50 вузов, 8 из которых входят в Ассоциацию лесного образования и осуществляют полный спектр профильной подготовки лесных специалистов.

Ежегодный выпуск по направлению «Лесное дело» составляет более 2000 специалистов. Для обеспечения лесного хозяйства профессиональными кадрами необходимо формирование непрерывной системы лесного образования — начиная от деятельности школьных лесничеств, которые по сути являются начальным звеном в системе непрерывного лесного образования, и заканчивая профессиональным развитием специалистов лесного хозяйства в рамках реализации дополнительного профессионального образования.

В связи с этим особое внимание Рослесхоз уделяет развитию движения школьных лесничеств, так как именно там закладывается основа для формирования будущих специалистов лесного хозяйства. В отрасль приходят молодые кадры, которые вполне осознанно, еще со школьной скамьи, выбрали свою будущую профессию.

Также актуальны вопросы повышения уровня знаний и квалификации уже работающих в лесной отрасли специалистов. В ведении Рослесхоза находятся 2 института повышения квалификации: Всероссийский институт повышения квалификации руководителей и специалистов лесного хозяйства (г. Пушкино Московской области) и Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства (г. Дивногорск Красноярского края).

Институты осуществляют обучение по образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации по вопросам государственного управления лесами, воспроизводства, охраны, защиты, использования лесов, лесоучетных работ, а также проводят обучающие семинары и выездные занятия. На базе указанных институтов ежегодно повышают свою квалификацию и проходят профессиональную переподготовку более 1500 работников лесного хозяйства.

Владимир Станулевич: Что даст экономике страны запрет с 2022 года экспорта круглого леса и не останутся ли без работы жители отдаленных районов Сибири?

Вячеслав Спиренков: Да, действительно, с 1 января 2022 года прекращается вывоз с территории России необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Запрет коснется деятельности порядка 4 тысяч организаций, которые, по данным системы ЛесЕГАИС, в 2020 году занимались экспортом древесины. Согласно информации ФТС России, в 2020 году объем экспорта необработанных лесоматериалов в целом по России составил 15,5 млн м³, или 7,2% от общего объема заготовленной древесины. Среди регионов с наибольшими объемами экспорта круглых лесоматериалов следует отметить Хабаровский край (2,7 млн м³), Вологодскую область (2,2 млн м³), Иркутскую область (1,9 млн м³), Приморский край (1,6 млн м³), Ленинградскую область (1 млн м³), Красноярский край (0,8 млн м³), Карелию (0,7 млн м³). На долю этих субъектов приходится 70% всего экспорта необработанных лесоматериалов страны.

В стоимостном выражении основная доля экспорта необработанной древесины приходится на Дальний Восток — 42%. В среднем по России это показатель составляет 12%. Поэтому, чтобы минимизировать возможные риски от запрета экспорта необработанной древесины и нарастить перерабатывающие мощности, нужны меры поддержки, и прежде всего — в отношении Дальневосточного федерального округа.

Jakethrelkeld Лесопилка

Минэкономразвития России, Минвостокразвития России и Минпромторг России подготовили пакет мероприятий по стимулированию глубокой переработки древесины на территории Дальнего Востока. Дорожная карта содержит как системные меры поддержки для всех субъектов Дальневосточного федерального округа — проведение лесоустройства под новые инвестиционные проекты, стимулирование строительства лесных дорог — так и адресные меры поддержки лесопромышленных предприятий Дальнего Востока. Речь идет о субсидировании логистических затрат, части затрат на создание дополнительных мощностей по переработке древесины, компенсации затрат на электроэнергию, обеспечение собственной сырьевой базой созданных лесоперерабатывающих мощностей.

Дорожная карта предполагает и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере лесных отношений.

Владимир Станулевич: Природоохранная прокуратура стала возбуждать дела против арендаторов лесных делянок о причинении ущерба животному миру. Не абсурд ли это?

Вячеслав Спиренков: Законодательство предусматривает, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии — по фактическим затратам на компенсацию ущерба. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется также в добровольном порядке или в судебном порядке на основании утвержденных такс и методик исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при их отсутствии — исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов.

Так, решением Усть-Илимского городского суда Иркутской области от 25 апреля 2017 года были удовлетворены исковые требования Усть-Илимского межрайонного прокурора, предъявленные к АО «Группа «Илим», о возмещении ущерба, причиненного в 2013 — 2015 годах объектам животного мира (охотничьим ресурсам) и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности по заготовке древесины, в размере 8,5 млн руб. Установив, что на арендованных заявителем участках леса ведется заготовка древесины (рубка спелых и перестойных лесных насаждений) и ее вывоз, в связи с чем задействована техника и технологические механизмы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт антропогенного воздействия производственной деятельности человека на окружающую среду является очевидным и доказыванию не подлежит. Заявитель подал апелляцию и после проведенных в судах различных инстанций разбирательств Конституционный суд Российской Федерации вынес окончательное решение о правомерном привлечении к ответственности с соответствующим возмещением вреда как за нарушение лесного законодательства, так и за нарушения законодательства об охотничьих ресурсах и животном мире. Этот случай стал прецедентом для возникновения подобных исков и в других регионах страны.

Владимир Станулевич: В 2013 году президент поручил помочь предприятиям в строительстве лесных дорог. Почему поручение не выполнено?

Вячеслав Спиренков: Строительство лесных дорог как объекта лесной инфраструктуры предусматривается Лесным кодексом. Но механизм возмещения затрат бизнесу законодательством не предусмотрен. Одной из мер стимулирования бизнеса Рослесхоз считает создание государственно-частного и муниципально-частного партнерств при строительстве лесной инфраструктуры. Соответствующие предложения обсуждаются с Минприроды России и Минпромторгом России.

Кроме того, с 1 января 2023 года, согласно приказу Минэкономразвития России, компаниям, реализующим инвестиционные проекты, будут возмещаться средства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию лесных дорог. Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года также предполагает возмещение и компенсацию бизнесу часть затрат на строительство и законодательное закрепление понятия «лесная дорога».