Центробанк, как сообщили российские СМИ, запросил у участников платежного рынка данные по выявлению ими дроперских операций, представить которые они должны до 18 октября. Как пишет «Коммерсантъ», в запросе регулятора финансового рынка, с которым ознакомилось издание, речь идет о переводах средств с карты на карту. Банк России интересует информация об ограничениях и лимитах по таким операциям, о параметрах их мониторинга (количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком), способах выявления «дропперов», а также механизмах контроля таких платежей и т. п. Как пояснили изданию в Центробанке, ведомство не имеет цели минимизировать объемы данных операций, являющихся не только значимой частью рынка, но и стабильно растущими. Регулятор лишь намерен изучить деятельность участников рынка по управлению рисками по таким операциям.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

К слову, портал «Банки.ру» сегодня опубликовал мнение главы экспертной практики международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) по цифровым технологиям в России и СНГ Макса Хаузера, который назвал рост карточных платежей в России «русским чудом»: если в 2010 году Российское государство было одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных трансакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то за один десяток лет это отставание сократилось в 1,5 раза. При этом, согласно прогнозам компании, которую представляет Хаузер, в ближайшие десять лет Россия укрепит глобальное лидерство, оставив позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию. Рост объема продаж карт, по его словам, будет стимулировать и рост выручки: в 2020—2030 годах доходы от реализации карт могут вырасти на 9%, прямой дебет — на 6%, переводы — на 4%.

«На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты. Исторически количество дебетовых карт также росло быстрее всего: среднегодовой темп роста в 2015—2020 годах составил более 35%. Для кредитных карт он равнялся примерно 28%», — говорится в комментарии Макса Хаузера к новому отчету BCG под названием «Глобальный рынок платежных услуг — 2021: ставки на рост», который имеется в распоряжении «Банки.ру».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Сегодня же, как выразился Хаузер, Россия как «приближающаяся к безналичному расчету» — единственная развивающаяся экономика в мире, уступающая только странам Северной Европы. Вместе с тем авторы отчета BCG, указывает портал, назвали ряд глобальных трендов, которые, вероятно, будут доминировать в секторе платежей всех стран в ближайшие несколько лет. Например, цифровые экосистемы и специализированные программные решения будут играть все более важную роль в этой отрасли, когда на рынок выйдут поставщики интегрированного программного обеспечения, технологические гиганты и финансово-технологические компании, а банки будут демонстрировать большую вовлеченность. Этот тренд будет сопровождаться волной консолидации отрасли и сделок M&A. Активность в сфере выпуска цифровой валюты также будет набирать темп: еще больше центральных банков могут выпустить свою валюту. Регуляторы рынка платежей продолжат продвигать повестку открытого банкинга и концентрироваться на модернизации инфраструктуры платежей.

В этой связи, заметим, неудивительно, что российский Центробанк озадачился необходимостью совершенствования систем управления рисками по таким операциям. Ведь, как и рынок наличных расчетов, безналичный имеет свои подводные камни. Вспомним, что не так давно, в сентябре, сообщало издание РБК со ссылкой на методические рекомендаций ЦБ, из которых следовало, что регулятор раскрыл схему использования платежных карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников, рекомендуя банкам оперативно выявлять такие платежные инструменты и блокировать их. Как сообщалось, нелегальный бизнес для обхода российского законодательства, запрещающего банкам проводить платежи в их адрес, может использовать не расчетные счета, а банковские карты или электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных лиц. При этом, как пояснял ЦБ РФ, эти платежные инструменты не используются при оплате повседневных покупок, коммунальных и прочих услуг, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции. Причем поток таких платежей, по оценке Банка России, «значительный по объему». Для его обработки теневой бизнес использует специальное программное обеспечение (ПО), которое подключается к банковским интернет-страницам, предоставляющим услугу по переводу денежных средств с карты на карту. На этих страницах ПО в автоматическом режиме заполняет необходимые данные для осуществления перевода, и такие сервисы, как указывал регулятор рынка, есть у ряда кредитных организаций (к ним не относятся платежи через мобильные приложения или интернет-банки). Их можно использовать без идентификации и, не являясь клиентом кредитной организации, для совершения переводов между картами или кошельками, открытыми в любых банках. С целью защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы и рисков потери денег, а также сокращения теневых операций регулятор рекомендовал банкам обращать внимание на подозрительные операции, которые могут отличаться некоторыми аномалиями. Например, необычно большим количеством контрагентов — физлиц (как плательщиков, так и получателей средств), условно более 10 раз день или более 50 в месяц участвующих в операциях. Также, например, по карте или кошельку могут не проводиться операции по оплате товаров и услуг или использоваться одно устройство разными физлицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств.

Возвращаясь к недавнему запросу Банка России к участникам платежного рынка, которые должны предоставить регулятору данные о переводах средств с карты на карту, отметим, что изданию «Коммерсантъ», например, в ВТБ банке сказали, что организация обеспечивает максимальный уровень защиты P2P-переводов, осуществляя онлайн-мониторинг всех операций, причем его специалисты участвуют в рабочей группе по формированию списка рекомендаций для повышения уровня безопасности P2P-сервиса для рынка. А некоторые другие участники данного сегмента рынка заявили изданию о готовности отказаться в принципе от сервиса переводов с карты на карту граждан, так как эффективных способов контроля над подобными операциями просто нет. В частности, член совета директоров РНКО «Платежный центр» (оператор ПС «Золотая корона») Александр Погудин сказал о решении перестать оказывать такую услугу, как перевод с карты на карту, на всех интернет-страницах.

«Не существует эффективных методов по контролю за операциями «карта — карта», когда сервис предоставляется внешним клиентам, — цитирует издание слова Погудина. — Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции».

Marco Verch Банковская карта Visa

Некоторые эксперты, чье мнение также приводит издание, соглашаясь с тем, что переводы с карты на карту действительно активно используются для мошеннических операций, считают альтернативным способом таким переводам перечисления средств через организованную ЦБ Систему быстрых платежей (СБП). Как отметил управляющий RTM Group Евгений Царев, СБП отличается от переводов с карты на карту своей архитектурой — это высокоцентрализованная система, и Центробанку значительно проще контролировать движение денег между физлицами. Если обычно карту можно передать другому лицу, получить на нее деньги и обналичить, причем одну карту могут заблокировать, но остальные будут работать, то в СБП — один аккаунт, и если его заблокируют, то заблокируют все карты. Впрочем, эксперт считает, что эта же схема в будущем может вызвать массовые проблемы не только у мошенников, но и у добросовестных граждан, попавших под подозрение.

Между тем, заметим, вероятно, проблемы могут быть не столько у добросовестных граждан, сколько у того же теневого бизнеса или вполне легального, но в той или иной степени часто, а может быть, редко грешащего теневыми схемами. Скорее всего, у малого бизнеса. Так, в июле прошлого года редакция Hi-Tech Mail.ru решила исследовать вопрос, «почему в магазинчиках рядом с домом все чаще появляются бумажки с шестнадцатью цифрами, и как это отражается на банках и бизнесе». Руководитель одной из юридических фирм Юлия Кочаровская отмечала журналистам редакции, что организации и индивидуальные предприниматели при расчете с покупателями за оказанные услуги обязаны применять контрольно-кассовую технику в целом. В то же время эксперт по правовым вопросам Азамат Аминов подчеркивал, что, согласно Письму ФНС от 20 июня 2018 г., в законе нет запрета на использование индивидуальными предпринимателями для получения оплаты за оказанные услуги своей личной банковской карты. При этом они должны обналичить денежные средства в банкомате и внести их на свой расчетный счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Но проблемы в этом случае в большей степени могут возникнуть у самих потребителей, перечисливших деньги за приобретаемый товар с карты на личную карту продавца. Ведь потребитель не получит кассовый чек. По словам Аминова, может оказаться так, что номер счета принадлежит не продавцу, а третьему лицу, например, родственнику, и в случае возникновения спора потребителю придется доказывать факт оплаты конкретного товара. Просьбу перевести деньги через онлайн-приложения банков, пишут журналисты, чаще всего можно услышать от продавцов мелких торговых точек. Такие случаи, как указывали они, встречаются не только в спальных районах Москвы, но и в центре города. Как пояснили сотрудники таких торговых точек, после перевода денег за товар через онлайн-приложение банка они приходят на их личную карту, после чего они вкладывает денежные средства в кассу в конце рабочего дня. Но чек при этом на совершение покупки не выдается. Встречались случаи, когда при наличии банковского терминала продавцы всё же чаще предлагали перевести деньги по номеру телефона или карты. Как поясняла Юлия Кочаровская, такое поведение предпринимателей может быть нежеланием платить налог с дохода. Сомнительно, по её словам, что все денежные средства, перечисленные на карту владельца или продавца, по итогу попадут в доход юридического лица и будут отражены в отчетности.