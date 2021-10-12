Осторожно: кровавая барыня Собчак!
Ксении Собчак после смертельного ДТП с её участием ничего грозит. Юридически так точно. Это надо понимать чётко. Да и морально Ксения Анатольевна вряд ли станет терзаться. Не тот человек.
Собчак за рулём не была. Выжимал из машины дикую скорость, летя по «встречке», водитель по фамилии Цой. С него и спросят. Его жизнь сломана. Он уже рассказал, что Собчак его не торопила, не подгоняла — гнать по «встрече» на такой скорости было исключительно его решением. Как это сочетается с тем, что до данного ДТП у Цоя имелось всего одно нарушение, неизвестно. Но, полагаю, двух трактовок тут быть не может. «Тот, что сидит за левым плечом…»
Ксения Анатольевна не стала дожидаться правоохранителей, медиков — нет, она быстренько пересела на другую машину и умчала в аэропорт. После чего хранила молчание на протяжении суток. Однако за неё говорили другие. Эти голоса заявляли примерно одно и то же. Либо что она могла сделать в принципе? Либо никто не знает, кто и как поведёт себя в состоянии шока. После чего расчехлила пулемёты уже сама Собчак и заявила о чём-то вроде политического преследования.
Ясно, что ничего подобного — преследования — по отношению к Ксении Анатольевне не может быть в принципе. Этому человеку в России по ясным причинам разрешено очень многое и даже больше. Однако то, сколь похоже и яростно защищают её в социальных сетях и некоторых СМИ, напоминает проплаченную кампанию. Да, да, ту, что по методичкам и темникам. Впрочем, безусловно, есть и те, кто вступается за Ксению Анатольевну искренне. Мол, что бы вы сделали, окажись на её месте? Как в принципе ведёт себя человек в шоковом состоянии?
Но, боюсь, не тот это случай. И не тот объект для защиты. Потому что — таково моё личное мнение, вынесенное во время, скажем так, боевых действий — очень часто именно в критических ситуациях человек показывает своё истинное лицо. И, конечно, от Собчак никто не требовал и не требует экстренной медицинской помощи. Но она банально могла вызвать полицию, «скорую помощь». Но ничего этого сделано не было. Ксения Анатольевна просто пересела в другую машину и умчала в аэропорт.
К слову, справедливо ли в целом замечание, что оказывать помощь в таких ситуациях неправильно? Но ведь оказал же её — и успешно! — подоспевший Руслан Аракелов и тем спас жизнь. Не проехал, не прошёл, не проскочил мимо чужого горя. Вот кто настоящий герой!
Собчак поступила совсем иначе. Хотя с её возможностями — один-два телефонных звонка, и только — она могла бы тут же организовать пострадавшим лучшую медицинскую помощь. Но Ксения Анатольевна предпочла раствориться в суетном мире, а после на протяжении суток отмалчивалась, делая вид, что ничего не произошло. Вероятно, — наверняка? — в это время консультировалась с адвокатами и заручалась поддержкой влиятельных покровителей. Абы чего не вышло.
Нет, от Ксении Анатольевны не требовалось феноменальных поступков и подвигов. Достаточно просто было отбросить равнодушие и проявить человеческое участие. Озаботиться судьбой пострадавших, войти в положение людей. Но ничего этого не произошло, зато в очередной раз нам предстала актриса Собчак, играющая роль обиженки. «Ефремова из меня хотите сделать?» — в таком духе вопрошает она, домешивая политику и окончательно скатываясь в сатанинское лицемерие. Потому что всё — абсолютно всё, будь то в профессиональной или частной деятельности, — творимое Собчак, предельно лицемерно. Хайп — и всё ради хайпа. Уверен, она и из этого смертельного ДТП свою выгоду извлечёт.
И её ник «Кровавая барыня» в самую точку. Именно так: кровавая барыня, которой всё можно, а остальные — крепостные, которые умирают и страдают ради неё. И эта история, конечно, не только и не столько о Ксении Собчак, сколько о матрице, делящей людей на холопов и хозяев. Ксения Анатольевна — её стопроцентное порождение, символ и знак.