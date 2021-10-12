Ксении Собчак после смертельного ДТП с её участием ничего грозит. Юридически так точно. Это надо понимать чётко. Да и морально Ксения Анатольевна вряд ли станет терзаться. Не тот человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Собчак за рулём не была. Выжимал из машины дикую скорость, летя по «встречке», водитель по фамилии Цой. С него и спросят. Его жизнь сломана. Он уже рассказал, что Собчак его не торопила, не подгоняла — гнать по «встрече» на такой скорости было исключительно его решением. Как это сочетается с тем, что до данного ДТП у Цоя имелось всего одно нарушение, неизвестно. Но, полагаю, двух трактовок тут быть не может. «Тот, что сидит за левым плечом…»

Ксения Анатольевна не стала дожидаться правоохранителей, медиков — нет, она быстренько пересела на другую машину и умчала в аэропорт. После чего хранила молчание на протяжении суток. Однако за неё говорили другие. Эти голоса заявляли примерно одно и то же. Либо что она могла сделать в принципе? Либо никто не знает, кто и как поведёт себя в состоянии шока. После чего расчехлила пулемёты уже сама Собчак и заявила о чём-то вроде политического преследования.

Kremlin.ru Ксения Собчак

Ясно, что ничего подобного — преследования — по отношению к Ксении Анатольевне не может быть в принципе. Этому человеку в России по ясным причинам разрешено очень многое и даже больше. Однако то, сколь похоже и яростно защищают её в социальных сетях и некоторых СМИ, напоминает проплаченную кампанию. Да, да, ту, что по методичкам и темникам. Впрочем, безусловно, есть и те, кто вступается за Ксению Анатольевну искренне. Мол, что бы вы сделали, окажись на её месте? Как в принципе ведёт себя человек в шоковом состоянии?

Но, боюсь, не тот это случай. И не тот объект для защиты. Потому что — таково моё личное мнение, вынесенное во время, скажем так, боевых действий — очень часто именно в критических ситуациях человек показывает своё истинное лицо. И, конечно, от Собчак никто не требовал и не требует экстренной медицинской помощи. Но она банально могла вызвать полицию, «скорую помощь». Но ничего этого сделано не было. Ксения Анатольевна просто пересела в другую машину и умчала в аэропорт.

К слову, справедливо ли в целом замечание, что оказывать помощь в таких ситуациях неправильно? Но ведь оказал же её — и успешно! — подоспевший Руслан Аракелов и тем спас жизнь. Не проехал, не прошёл, не проскочил мимо чужого горя. Вот кто настоящий герой!

Собчак поступила совсем иначе. Хотя с её возможностями — один-два телефонных звонка, и только — она могла бы тут же организовать пострадавшим лучшую медицинскую помощь. Но Ксения Анатольевна предпочла раствориться в суетном мире, а после на протяжении суток отмалчивалась, делая вид, что ничего не произошло. Вероятно, — наверняка? — в это время консультировалась с адвокатами и заручалась поддержкой влиятельных покровителей. Абы чего не вышло.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Нет, от Ксении Анатольевны не требовалось феноменальных поступков и подвигов. Достаточно просто было отбросить равнодушие и проявить человеческое участие. Озаботиться судьбой пострадавших, войти в положение людей. Но ничего этого не произошло, зато в очередной раз нам предстала актриса Собчак, играющая роль обиженки. «Ефремова из меня хотите сделать?» — в таком духе вопрошает она, домешивая политику и окончательно скатываясь в сатанинское лицемерие. Потому что всё — абсолютно всё, будь то в профессиональной или частной деятельности, — творимое Собчак, предельно лицемерно. Хайп — и всё ради хайпа. Уверен, она и из этого смертельного ДТП свою выгоду извлечёт.

И её ник «Кровавая барыня» в самую точку. Именно так: кровавая барыня, которой всё можно, а остальные — крепостные, которые умирают и страдают ради неё. И эта история, конечно, не только и не столько о Ксении Собчак, сколько о матрице, делящей людей на холопов и хозяев. Ксения Анатольевна — её стопроцентное порождение, символ и знак.