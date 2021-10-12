Кто не помнит гол Андреса Иньесты, который принес Испании титул чемпиона мира по футболу в 2010 году? Однако мало кто знает, что 45 годами ранее другая испанская команда уже выигрывала Кубок мира. О событиях тех лет вспоминает испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

День 11 июля 2010 года стал поворотным моментом в истории испанского футбола. Сборная Испании по футболу выиграла свой первый Кубок мира в Йоханнесбурге (ЮАР) благодаря легендарному голу Андреса Иньесты. Однако Испания уже завоёвывала титул чемпиона мира 45 годами ранее, в 1965 году, хотя в тот раз это произошло на чемпионате мира по футболу среди военнослужащих с командой, состоящей из молодых игроков первого дивизиона, достигших возраста военной службы.

Солдаты и футболисты

Условием отбора было прохождение футболистами военной службы, поэтому их возраст колебался от 20 до 23 лет, что не мешало многим из них уже играть в клубах первого дивизиона.

Родри, Эчарри, Де Фелипе, Ребельон, Мартинес Хайо, Гальего, Уфарте, Оливерос (вместо него на 15-й минуте вышел Поли), Гроссо, Фусте и Хосе Мария. Это состав команды, выигравшей матч против Марокко на стадионе «Эль Молинон», который привел Испанию к победе в их первом участии в военном чемпионате мира.

Испания находилась под командованием генералиссимуса Франсиско Франко. И в этой Испании «экономического чуда» [период во франкистской Испании с 1959 года по 1973 год, названный так по причине реформы испанских технократов, приведшей Испанию на второе место в мире по темпам экономического роста; завершился вместе с мировым нефтяным кризисом — прим. ИА REGNUM] родилась еще одна испанская сборная — военная. У этого начинания было свое имя: подполковник авиации Луис Альфонсо Вильялаин, который вместе с генералом Матиасом Сагардоем придал импульс военной команде, проводившей матчи в 1965—1968 годах.

Статья в журнале Центра исследований истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) рассказывает о пути, который пришлось пройти этой молодой команде, состоящей из профессиональных игроков военного возраста и, следовательно, подчиняющейся военной дисциплине.

Diario El Comercio Стадион «Эль-Молинон». Хихон. Испания

Тренером стал подполковник авиации Луис Альфонсо Вильялаин, чья военная карьера включала службу в созданном немецкими нацистами военно-авиационном легионе «Кондор», а в спортивной карьере он тренировал «Мурсию» во втором дивизионе и был запасным тренером «Расинг Сантандер» в первом дивизионе.

Игроки были призваны в национальную военную команду в отеле «Колон» в Севилье, и Вильялаин выбрал команду, которая дебютирует против Франции на чемпионате мира среди военных команд, на тренировке, проведенной всего за день до матча.

Рассказывает Матиас Пратс

Они добились абсолютного успеха, причем очень быстро: 7 июля 1965 года в Хихоне им удалось выиграть Кубок мира среди военных. Со стадиона «Эль Молинон» и в прямом эфире, воспользовавшись недавно открытой телевизионной связью, Матиас Пратс вёл рассказ о матче в сотрудничестве с Родильей, который выступал в качестве комментатора и помощника журналиста.

Испания победила Францию, а также Португалию Грасы и Эйсебио, и вышла в группу из четырёх команд, где обыграла Бельгию (5:1), сыграла вничью с Турцией (1:1) и победила Марокко в финале (3:0). Этот подвиг был отмечен в 2019 году на Первом военно-спортивном гала-концерте, который состоялся в Военном колледже армии под председательством министра обороны Испании Маргариты Роблес.

«Побоище» с Марокко

В следующем, 1966 году Испания расправилась с США и Португалией, но в полуфинале команда встретилась с Марокко. Судья, португалец Кампос, решил закончить игру, потому что матч закончился удалением двух игроков с каждой стороны. В одной из атак испанцев Гроссо поставили подножку, последующий штрафной удар выполнял сам Гроссо, вратарь сумел остановить мяч, но не удержал его, и Видаль воспользовался этим и забил первый гол в матче на 75-й минуте. Через несколько минут другая атака с участием тех же игроков привела ко второму голу Видаля, однако этот гол стал спусковым крючком для инцидентов.

Марокканцы утверждали, что марокканский лайнсмен поднял флажок и что гол не должен был быть засчитан. Несмотря на протесты, мяч был введён в игру, и вскоре после удара по воротам Ламари напал на Ваву, который ответил на нападение, заставив судью удалить обоих игроков. На следующей минуте, после возобновления игры, Уфарте во время движения с мячом получил удар сзади по ногам в нескольких метрах от ворот, что заставило нападающего погнаться за игроком соперника и атаковать его в ответ. Между игроками завязалась драка такого масштаба, что матч был приостановлен на 84-й минуте. В одном из моментов драки Уфарте был загнан в угол ворот и, чтобы защититься, использовал арматуру, которая оказалась на перекладине.

(сс) astique Испанские футбольные фанаты

Испания, осознав случившееся, решила не ехать на второй матч в Марокко. Снятие Испании с турнира 1966 года затянулось на некоторое время и привело к тому, что она не приняла участие в турнире 1967 года. Уже в следующем году она вернулась к участию в конкурсе, на который заявилось рекордное количество участников из 32 стран.

В рамках участия в турнире 1968 года Испания начала с победы над Францией и Марокко и игрой в финале в Багдаде с шестью командами. После насыщенной событиями поездки в столицу Ирака, когда старый самолёт DC-6 был вынужден приземлиться в Ливане, а игроки ждали на взлетной полосе в +40, команда проиграла Греции и Нидерландам и смогла победить только Южную Корею, заняв в итоге пятое место из шести.

Военная команда стала хорошей кадровой средой для основной национальной команды. Более половины её игроков дебютировали в старших составах: 32 из 54, причем среди них были такие действительно значимые игроки, как Пирри, Пако Гальего, Кларамунт, Тононо, Глария, Чечу Рохо, Уфарте, Решак и Марсиаль.