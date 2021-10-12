Европейский союз должен ввести санкции против причастных к выборам в Государственную думу Российской Федерации в Донбассе и Крыму. Об этом 12 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам 23-го саммита Украины и Евросоюза, сообщает ИА Красная весна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский и ЕС

Украинский лидер отметил, что «в санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную думу Российской Федерации» на территории Крыма, города Севастополя, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский также призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ. Президент Украины отметил, что на территории Крыма, ДНР и ЛНР якобы нарушаются права человека. Это, по словам Зеленского, беспокоит украинское руководство.

President.gov.ua Саммит Украина — ЕС

Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что не в интересах Украины и ЕС вводить санкции против российской стороны, особенно если учесть, что они неэффективны.

«Забавно, что ручная собачка указывает хозяевам, на кого им лаять», — отреагировал Алексей Л.

«Не работает. Санкции для РФ — как веник в бане», — добавил Эдуард К.

«Да, это поможет приблизить так ожидаемую тобой встречу с Путиным!» — с сарказмом отметил Василий В.

«На данный момент главный торговый партнер Украины — это Китай. Этот клоун, предлагающий больше санкций, хотя бы догадывается, каким путем украинские грузы попадают в Китай и что будет, если в ответ Россия перекроет свою границу и прервет все торговые отношения с Украиной? Вот тогда писец заиграет другими красками…» — пишет Александр П.

«А зачем это России? Это только дураки от заработка отказываются в угоду «друзьям» из-за океана», — ответил Александру П. Алексей И.

«Потому что этот режим можно свалить только двумя путями — военным или экономическим. Военный — это крайняя мера. Остается экономически принудить их», — ответил Алексею И. Александру П.

«Нет задачи важнее для Украины, украинцев, ныне живущих, и их потомков, чем санкции против России. На том и стоит украинская земля», — с сарказмом пишет Галина С.

«Если ЕС расширит санкции, то весной не весь ЕС оттает, часть останется замерзшим», — добавил Дмитрий М.

President.gov.ua Саммит Украина — ЕС

«Даешь газ по 3000!..» — отреагировала Ирина Т.

«А квартиру в Крыму обложить санкциям слабо?» — поинтересовался Юра К., вероятно, подразумевая недвижимость Владимира Зеленского, расположенную в Крыму.

«Я понял, кого он мне напоминает, — собачку мелкую. Которая сантиметров 20 от силы, но гавкает противно и громко», — отреагировал Юрий К.

«А Украина всё расцветает и процветает. Это уже не только выстрел в ногу, а ампутация оной по самое то, что думали, оно есть у теперешней власти. О людях подумайте…» — призвала Татьяна М.

«Да ЕС… прям сейчас только санкции вводить, когда газа нету и цена на него аховая… Пускай запретят газ из России», — добавил Дмитрий Т.

«Зеленский растягивает баян, который порвался ещё при Порошенко», — отметила Анна Ё.

«Естественно, Зеленский не в курсе, что России на санкции плевать, Россия научилась жить в условии санкций, а российская экономика уже показывает рост. От самих санкций больше страдает Европа, теряя ежегодно миллиарды долларов», — подытожил Alex E.

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