Украина и Европейский союз 12 октября подписали соглашение об общем авиационном пространстве. Церемонию подписания транслировал офис президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»). Многие отметили, что теперь европейские авиаперевозчики будут иметь доступ на украинский рынок и конкурировать с отечественными авиаперевозчиками.

«Очень хорошая новость… Осталось сделать так, чтобы украинцам массово было за что летать», — написал Максим Назаров.

«Какое небо, тут к земле пора готовиться», — отреагировал Алексис Г.

«Тут бы отопление оплатить зимой», — добавила Irina.

«И тут же страны ЕС границы прикрывают из-за ковида», — отметил Дмитрий Н.

«Да мы все уже летим… в тартарары», — пишет Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Люди с голода и холода дохнут, какие… перелеты?» — отреагировала Яна.

«Не летать, а пролетать, как фанера над Парижем», — написал Макс О.

«Во-первых, за какие шиши летать? Во-вторых, скоро вся Европа будет требовать грин-пасс или еще что-то связанное с вакцинами, одобренными ими же…» — добавил Scriptor_Librarius.

«Летать не за что!» — пишет Ю. П.

«На клубнику — на самолёте», — иронизирует Влад.

«За что летать — основной вопрос. В первую очередь нужно поднимать внутренний спрос на внутренние перевозки, сделать их доступнее и более платежеспособным население», — считает Денис З.

«Это, конечно, отлично, но сейчас вместо визы — тесты и вакцины. По сути, с целью туризма уже… так просто [не] полетишь куда-то», — отметил один из комментирующих.

«У кого есть бабки, небо и так открыто было, у кого их нет — небо и дальше будет закрыто», — пишет Frank.

«Ну всё, держитесь круассаны в Венской опере, пенсионеры ломанулись в аэропорты», — смеется Вадим.

«Для тех, кто сильно радуется. Это означает конец украинским перевозчикам. Но!!! Хорошая новость. Билеты реально подешевеют…» — считает Aleksandr I.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Теперь и авиацию гражданскую уничтожили, она не сможет быть конкурентноспособной, идиоты», — добавил Анатолий.

«А у нас есть государственная гражданская авиация? Одни частные и иноземные компании летают», — ответил Анатолию Pampam.

«Теперь украинцы смогут переждать перепады температуры и веерные отключения электричества в тёплых экваториальных странах», — с сарказмом написал Konstantin M.

«Теоретически это может позволить и украинским авиаперевозчикам расширить сеть полетов в ЕС, но практически этого не произойдёт из-за того, что их тяжёлое финансовое положение не предрасполагает к активной экспансии», — добавил Александр.

«Тупо отдали внутренние перевозки европейцам. Пусть зарабатывают они. Нам деньги в бюджете… не нужны», — пишет Егор.

«Вообще-то речь о захвате украинского рынка авиаперевозок европейскими «партнерами». Налоги эти «партнеры» явно не в украинский бюджет будут платить. Но вы радуйтесь, радуйтесь», — подытожил Alexgotvald.

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