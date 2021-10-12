В Самарской области постановлением главного врача региона расширен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Так, прививки от COVID-19 в области теперь обязательно должны получить работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, сферы ЖКХ, сферы энергетики и сферы обслуживания.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

При этом руководству предприятий нужно организовать вакцинацию от этой инфекции 80% работников: первым компонентом — до 1 ноября текущего года, вторым компонентом — до 1 декабря 2021 года.

Жители региона снова возмутились нарушению своих конституционных прав: «Где сноски на букву закона? Где статьи УК?! Где объявления ЧС? Одни распоряжения». Они отмечают, что вакцинация по факту является «обязательной, но добровольной, без гарантий и ответственности» .

Люди так до сих пор и не могут понять, зачем нужна вакцинация от COVID-19, если вакцинированные лица тоже болеют и умирают: «Зачем ее делать, если люди после прививки заболевают? Или для привитых отдельные койки в палате появятся?».

«А я не понимаю, зачем принудительно вакцинировать надо людей, что это даёт? От вакцинированных есть уверенность, что не заразят или что? Я сделала прививку в июле, сейчас подтвердили ковид, но у меня есть сертификат о вакцинации и значит это что? Я также несу сейчас опасность… Правда, не понимаю разницы», — написала местная жительница.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

Жители сравнивают новую «модную» инфекцию со «старыми»: «Эта болезнь мало отличается от того же гриппа и ОРВИ, если вовремя не лечить, люди будут умирать, это естественно, но вакцина не даёт никакой гарантии, что не заразишься, вакцина не даёт гарантии не слечь в реанимацию, любой переболевший имеет большое количество антител к этому вирусу», — пишут люди, напоминая, что вакцина пока не прошла клинические испытания, при этом её продолжают колоть людям, не давая никакой гарантии в том, что в дальнейшем не произойдет побочных осложнений.

«Единственная выжившая болезнь на земле прям», — иронизируют они.

«Я не против прививок, как и многие здесь, народ против именно этих неисследованных вакцин. По вакцинам этим даже нет никаких данных о смертности, не бывает новых вакцин, не имеющих процент смертности», — сообщают пользователи социальной сети.

«Сочувствую тем, кого всё-таки заставят против воли вакцинироваться», — пишет житель.

При этом люди предлагают вакцинировать сначала всех чиновников: «Проколите всех чиновников», — и интересуются: «Почему чем больше привитых, тем больше заболевших? Может, пора сделать вывод, что от этой болячки не нужна вакцина, а нужно лекарство? От рака, СПИДА не вакцинируют. Лечат», «В июне и началась принудительная вакцинация, и пошел подъем заболевания. Это не странно? А что еще более странно — с вирусом возможно договориться, и перед выборами он затих, а после пошел всех заражать снова».

Пользователи социальных сетей предполагают, что «если работники ЖКХ откажутся от укола, все в нечистотах потонут. И это только начало», «Если люди уйдут все с работы — это не выгодно властям, поэтому лучше им не доводить людей, иначе экономический крах будет, когда сотни тысяч уволятся с заводов».

На это другие пользователи отвечают, что «не уволятся, а побегут делать прививку. Людям семью надо кормить, кредиты оплачивать».

«Просто пока всех насильно не вакцинируют — не успокоятся. А когда и вакцинируют, еще что-то придумают. Так и живем», — пишут жители, отмечая, что власти не оставляют людям права выбора: «Не хочешь прививаться — увольняйся, так и до детей дойдем: не привитый — не будешь учиться. Видимо конец человечеству?!»

Люди констатируют, что в России полностью разрушена медицина, по их мнению, власти продолжают геноцид населения под благими лозунгами о защите здоровья людей.

«Люди от онкологии умирают пачками… Медицину оптимизировали и коммерциализировали. А нам тут в уши вкручивают, что они заботятся о здоровье нашем, благодетели нашлись», — пишут пользователи.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

«Замечу, что короновирус начинает набирать обороты только тогда, когда это выгодно чиновникам, до выборов была тишина», — отмечают они.

«Нет веры ни вашей статистике, ни вашим вакцинам. Вакцинация по Конституции РФ и словам президента — добровольная. Всё. Точка», — отмечают пользователи.

«Медицина зашла в тупик. Этого следовало ожидать, потому что о здоровье людей давно никто не думает, а только о том, как заработать на больных: выписать лекарства подороже, да такие, чтобы человек пил их пожизненно и не выздоровел никогда, за качеством продуктов в магазинах никто не следит, люди подсаживаются на какой-то шлак со вкусовыми добавками и забывают, что такое натуральная пища. На работе заставляют пахать сверхурочно, чтобы люди могли оплатить свои кредиты, навязанные банками. Многие забыли, что такое природа, воздух, солнце, вода, лес, ходить босиком по траве, по песку, плавать, загорать. Волгу постоянно загаживают отходами производства, воздух отравляют. Чем мы дышим? Откуда здоровье и иммунитет? От прививок? Вы серьезно верите в это? Пора выходить из этого тупика! Навести порядок на земле, где мы живем, и прекратить обманывать людей. Только здоровый образ жизни — единственный выход. И врачи это знают прекрасно…», — отмечают пользователи.