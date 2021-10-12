Агрессивный экспансионистский курс Пекина, похоже, принимает наиболее опасный оборот. Так, за последнее время в опознавательной зоне противовоздушной обороны Тайваня, в которой власти острова имеют право требовать от летательных аппаратов того, чтобы они себя идентифицировали, зарегистрировано рекордное число проникновений со стороны китайской авиации. Поигрывая мускулами, КНР посылает четкий сигнал о том, что республика серьезно настроена вернуть остров в свой состав, в том числе с помощью силы, пишет профессор в области стратегических исследований в независимом частном Центре политических исследований в ДелиБрахма Челлани в статье, вышедшей 12 октября в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Хотя международное сообщество не стремится оспаривать утверждения китайских властей о том, что остров «всегда был» частью Китая, подобные заявления в лучшем случае сомнительны и основаны на ревизионистской версии истории. Так, на протяжении большей части своей истории Тайвань был населен некитайскими народами — малайско-полинезийскими племенами — и не имел никаких отношений с Китаем. Географически остров ближе к Филиппинам, чем к материковой части Китая.

Лишь в XVII веке на Тайвань иммигрировало значительное число китайцев, поощряемых голландскими колониальными правителями острова, которым были нужны рабочие. В течение следующих 100 лет китайские колонисты превысили по своему числу местное население, которое стали все чаще лишать собственности, часто с применением насилия. В этот период Тайвань попал под контроль династии Цин. Однако провинцией Китая остров был объявлен лишь в 1887 году.

Сцена тайваньской кампании 1787-1788

Не прошло и восьми лет, как Китай навсегда уступил Тайвань Японии после своего поражения в Японо-китайской войне 1894—1895 гг. Тайвань оставался под японским колониальным правлением до 1945 года — Япония официально отказалась от суверенитета над ним по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года — и с тех пор на острове имеются собственные власти. Иными словами, последние 126 лет Тайвань находится вне законного контроля Китая.

Сегодня Тайвань обладает всеми атрибутами крепкого независимого государства, и большинство тайваньцев хотят, чтобы так и оставалось. Но председатель КНР Си Цзиньпин, похоже, стремится аннексировать остров во имя «воссоединения» так же, как режим Мао Цзэдуна поступил в начале 1950-х годов с Тибетом. Китайское вторжение на Тайвань станет самой большой угрозой миру во всем мире за целое поколение.

Помимо угрозы свободе судоходства в этом критически важном регионе, захват Тайваня Китаем нарушит баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе, не в последнюю очередь благодаря тому, что КНР при таком развитии событий сможет вырваться из «первой цепи островов», окружающей прибрежные моря Китая и идущей от Японского архипелага через Тайвань и Филиппины, а затем до Борнео. В таком случае непоправимый ущерб будет нанесен репутации Америки как надежного союзника. Если США не смогут (или не захотят) предотвратить порабощение Тайваня, как кто-то еще сможет рассчитывать на защиту со стороны Вашингтона?

Риски особенно велики для Японии, южные острова которой примыкают к Тайваню. Как заметил в июле тогдашний заместитель премьер-министра Таро Асо, «следующим может быть Окинава». Лишившись возможности полагаться на американцев, Япония, скорее всего, пойдет на ремилитаризацию и даже на создание собственного ядерного оружия. Другие союзники США, такие как Южная Корея, Филиппины и Таиланд, вероятно, окажутся в сфере влияния Китая.

TICAD7 Photographs Министр финансов Японии Таро Асо

Тем не менее США, похоже, не особенно заинтересованы в том, чтобы не дать Пекину захватить Тайвань и спровоцировать крах азиатского порядка безопасности, существующего уже полвека. Это именно то, на что рассчитывает китайский лидер. Одна американская администрация за другой спускали Пекину с рук бесчисленные экспансионистские маневры — от милитаризации Южно-Китайского моря до уничтожения автономии Гонконга — а также культурного геноцида в Синьцзяне. Почему с Тайванем должно быть по-другому?

Недавний переход президента США Джо Байдена к более примирительному тону в отношении Китая, вероятно, еще больше укрепил уверенность китайского лидера. Си может теперь сосредоточить внимание на военной конфронтации Китая с Индией в Гималаях. Там противостояние длится уже 17 месяцев, из-за него же на границе наблюдается массовое наращивание сил вдоль всей негостеприимной границы. Но если удастся найти какое-то решение, которое снизит напряженность в Гималаях, это развяжет руки Китаю, благодаря чему он сможет справиться с последствиями любой операции, связанной с Тайванем.

На данный момент единственное, что могло бы удержать Китай от попытки реколонизировать Тайвань, — это осознание того, что подобный шаг повлечет за собой серьёзные конкретные, а не только репутационные издержки. Поэтому Байден должен ясно дать понять китайскому лидеру, что США пойдут на мобилизацию собственных военных ресурсов для защиты Тайваня.

Но пойдут ли они на это? «Стратегические рамки США для Индо-Тихоокеанского региона» — документ, рассекреченный администрацией президента Дональда Трампа перед его уходом с поста, — рекомендует Вашингтону оказать поддержку Тайваню в развитии «асимметричного» потенциала против Китая. Такую стратегию недавно поддержали некоторые бывшие американские правительственные и военные чиновники. По словам отставного адмирала Джеймса Ставридиса, точно так же, как иглы дикобраза защищают его от более крупных хищников, такое оружие, как противокорабельные и зенитные ракеты, превратит любое вторжение в Тайвань в кровавую, длительную и дорогостоящую партизанскую кампанию.

Gage Skidmore Донвльд Трамп

Укрепление обороны Тайваня, безусловно, имеет решающее значение для предотвращения китайских десантных и воздушных операций. Но даже если правительства США и Тайваня достигнут соглашения по асимметричной стратегии, потребуется несколько лет, чтобы превратить остров в «дикобраза», способного задушить китайского дракона. Этот процесс включал бы подготовку большого гражданского корпуса для проведения устойчивых партизанских атак на захватчиков.

До тех пор, в соответствии с центральным парадоксом сдерживания, воспрепятствовать агрессии ревизионистской державы можно лишь в том случае, если устоявшаяся держава пошлет ревизионистскому государству сигнал о готовности начать в ответ на агрессию войну. Именно так США удерживали на протяжении всей Холодной войны Западный Берлин, политический статус которого был еще более ненадежным, чем у Тайваня.

Наихудшая позиция, которую могли бы занять США, — это выступить против захвата Тайваня Китаем без убедительных свидетельств подлинной готовности защищать остров военными средствами. Такой подход может побудить лидера КНР, который привык действовать безнаказанно, отдать приказ о внезапном вторжении. Таким образом, устоявшийся порядок в Индо-Тихоокеанском регионе был бы подорван, что нанесло бы смертельный удар мировому превосходству США.