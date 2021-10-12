Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) поддержал стратегию Европейского союза по борьбе с антисемитизмом и развитию еврейской жизни и выразил надежду на сотрудничество с лидерами ЕС в деле ее реализации, сообщило на днях РИА Новости. Событие можно было бы отнести к разряду привычно-правильных. Однако возникает тревожный вопрос: а с чего бы это вдруг такая вот тема заняла умы властей предержащих Евросоюза и представителей народа, уже многие столетия как являющегося неотъемлемой частью большинства стран мира, причисляющих себя к цивилизованным. Разгадка для непричастных ни к еврейству, ни к тонкой прослойке политологов отчасти о причинах столь скорбного развития событий обозначилась ещё в сентябре: оказывается, антисемитизм в «цивилизованной» части Европы, которой считают себя члены ЕС, оказался в тесной корреляции с (здесь была бы уместна барабанная дробь нарастающей частоты и громкости) с уровнем заболеваемости COVID-19. К такому выводу пришло такое авторитетное издание, как Bloomberg, в своей публикации от 9 сентября этого года опубликовавшее результаты своего исследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный Фашизм

BloombergOpinion Корреляция роста заболеваемости COVID-19 и антисемитизма в социальных сетях Германии и Франции, по данным исследования BloombergOpinion

Количество антиеврейских постов в социальных сетях Германии и Франции растёт вместе с пандемией, со ссылкой на Bloomberg сообщает 14 сентября израильский портал CursorInfo.co.il. По информациипредставителей «Института диалога» при Еврокомиссии, распространение сообщений с обвинениями евреев в причастности к пандемии COVID-19 уже способствовало резкому росту антисемитских проявлений на территории этих стран. Что вызывает в памяти столь привычные в средневековом прошлом «колыбели цивилизации» костры на парижском острове Сите, в которых периодически исчезала большая часть еврейского населения Парижа, и более современные нам деяния, упоминаемые в материалах Нюрнбергского трибунала.

Следует заметить, что и в наше время упомянутые Bloomberg слова вроде как начинают находить своё подтверждение и в делах, пока, правда, на уровне скорее бытовом. Так, в литовском городе Каунас на днях случился«шокирующий скандал с привкусом международной дискриминации»: приезжая студентка заявила, что её не впустили в ночной клуб Anna Mesha, «так как «она прибыла из Израиля и является еврейкой по национальности». Руководство клуба обвинения опровергло, но было, в свою очередь, опровергнуто в ходе разбирательства анализом записей с камер видеонаблюдения. Событие не стоило бы и выеденного яйца, если бы не лютый антисемитский анамнез территории, на которой он случился: во время Второй мировой войны в Каунасе было уничтожено всё еврейское население, за исключением разве что нескольких человек, которым «посчастливилось» укрыться в более «безопасных» местах вроде «Освенцима» и ему подобных. Либо — уйти в партизаны, что смогли сделать очень и очень немногие, но и им не повезло — у местного населения военного периода партизаны во время войны поддержкой не пользовались (были и исключения), не то, что — после. Вообще-то ходить по земле, где под ногами, образно говоря, хрустит пепел твоих предков, сожжённых в печах и на кострах концлагеря «IX форт», с которым не сравнится ни Виленское гетто тех же лет, ни в какой-то степени — даже Освенцим (ибо точное количество жертв каунасского концлагеря установить так и не удалось) — не лучшее занятие для молодёжи из Израиля, где с образованием и исторической памятью (как казалось до недавних пор) — всё в порядке.

На ту же тему: два года назад неизвестные написали гитлеровское приветствие на стене хоральной синагоги в Каунасе. По словам прокомментировавшей событие председателя Еврейской общины Литвы Фаины Куклянски, в тот же период времени в Вильнюсе, Каунасе и Шяуляе произошло пять подобных случаев.

Но вернёмся к COVID-19. Для сравнения ситуации возьмём данные по Литовской Республике и Самарской области РФ. Поводом для сопоставления является почти одинаковый размер их территорий и (с оговорками) сопоставимая численность их населения на 2021 год: 3154 тыс. — в Самарской обл. и 2 722 291 — в ЛР (в Литовской ССР, к слову, проживало около 3,5 млн человек).

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом по состоянию на 11 октября на упомянутых территориях следующая:

При составлении таблицы были использованы данные сайтов Covid.Osnova.News, Coronavirus-Control.ru, Koronastop.Lrv.lt и Gdevrach.com.

Как следует из приведенных данных, летальность от коронавирусной инфекции в Самарской области (3,68%) существенно превышает литовскую (1,49%) при почти втрое меньшем количестве заболевших. Чему причиной, конечно, множество факторов, к настоящему повествованию не имеющих отношения. С другой стороны, сопоставимо неблагоприятная с ЕС ситуация в столь крупном российском регионе вполне логично должна была иметь и схожие последствия в виде тенденций развития межнациональных проблем.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

Чего, во всяком случае — в отношениях с евреями, коих население и области, и России в целом считает даже не диаспорой, а неотъемлемой частью общества, отнюдь не наблюдается. Напротив, на недавних выборах в Госдуму из политиков еврейской национальности избрано как минимум два депутата Госдумы: Александр Хинштейн и Леонид Симановский. Которые наряду с богатейшим российским предпринимателем Леонидом Михельсоном, председателем правления ПАО «Новатэк» 12 октября были награждены за заслуги перед Самарской областью. А 30 сентября губернатор Дмитрий Азаров, главный раввин России Берл Лазар и депутат Госдумы Александр Хинштейн приняли участие в торжественной церемонии закладки камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги, построенной в 1908 году. При поддержке главы региона и благодаря участию меценатов уникальный объект культурного наследия, входивший в список 10 лучших синагог мира, будет отреставрирован на внебюджетные средства.

Таким образом, «плохая» новость состоит в том, что мы, похоже, отнюдь не европейцы (см. выше данные по Германии и Франции). А хорошая новость состоит в том же самом. Что явно не радует наших европейских и заокеанских «партнёров»: получается, что учить нас им нечему. Тем понятнее становится причина антирусского вброса, совершенного на днях в прямом эфире корреспондентом «Эха Москвы» Лизой Лазерсон, заявившей (и продолжающей упорно настаивать на своём), что в советское время в Москве было гетто для евреев. И получившей в ответ исчерпывающую отповедь известного учёного-востоковеда, бывшего президента Российского еврейского конгресса Евгения Яновича Сатановского.

То есть, мы всё ещё не такие европейцы, как наследники Третьего рейха, так что «платить и каяться» не будем. Кого-то это не устраивает, так что продолжение — оно, конечно, будет. Да нам не привыкать. А «ковид» — он пройдёт.