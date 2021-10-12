По мере все большего отставания США от России и Китая в области ядерного, электромагнитного и кибероружия, возрастает угроза вооруженного конфликта на два фронта между Вашингтоном и его противниками. Несмотря на потерю стратегического военного превосходства, многие, если не большинство американских политиков по-прежнему считают, что США являются самой сильной державой в мире. Из-за подобного заблуждения они отказались от восстановления ядерного арсенала своей страны, создания комплексной национальной системы противоракетной обороны, а также от укрепления безопасности электрических сетей, благодаря которым можно было бы сдержать Москву и Пекин от нанесения катастрофического удара, пишетДэвид Пайн в статье, вышедшей 4 октября в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ради мира и стабильности

Читайте также: США не надо шутить с войной, когда речь идет о РФ и КНР — National Interest

Американское руководство должно отказаться от своих идеалистических представлений о безопасном и надежном однополярном мире, в котором самой могущественной сверхдержавой повсеместно признаны Соединенные Штаты. На самом деле все иначе. Сейчас Америка стоит перед все более острым, ограниченным и сложным выбором. Стране крайне нужна новая, дальновидная военно-политическая стратегия, в рамках которой удастся дать отпор РФ и КНР, вбить между ними клин и сорвать формирование альянса этих двух ядерных сверхдержав.

Чтобы решить эту беспрецедентную по своей сложности задачу национальной безопасности и обеспечить выживание Америки, лидеры США должны отказаться от своего стремления к гегемонии — стратегии, которая устарела и доказала свой провальный характер, — и пойти на более сдержанный внешнеполитический курс, а также в рамках так называемой офшорной балансировки полагаться на своих союзников для достижения геополитических целей.

Lawrence Jackson Сенат США

Благодаря стратегической сдержанности Вашингтон смог бы сберечь драгоценные человеческие и материальные ресурсы, а высвободившиеся ограниченные военные ресурсы — переориентировать на защиту жизненно своих важных интересов. Такое развитие событий снизило бы риски ненужной войны с противниками США из числа ядерных сверхдержав. Более того, в целом подобный шаг поспособствовал бы большей безопасности в мире.

В рамках своей новой стратегии, предполагающей сдержанность, США стремились бы добиться того, чтобы ни одна крупная держава не стала бы гегемоном в Европе и в Северо-Восточной Азии. Тем не менее при таком развитии событий союзники США оказались бы вынуждены взять на себя основное бремя обеспечения безопасности в своих регионах, а также должны были бы полагаться на местные силы для уравновешивания региональных гегемонов, таких как Россия и Китай.

Подобный стратегический подход предполагает, что вооруженные силы США будут размещаться вдали от непосредственных регионов — будь то на своих заморских базах или на территории самих США. Иными словами, Вашингтон откажется от концепции передового развертывания, при котором американские военные служат «спусковым механизмом» для втягивания США в иностранные конфликты в случае агрессии против их союзников.

При этом самих этих военных недостаточно ни для того, чтобы защитить союзные страны, ни для того, чтобы вообще сдержать агрессию. Если же Вашингтон пойдет на стратегию офшорного балансирования, он снова сможет выбирать, в каких войнах ему участвовать, а каких — избегать. Это особенно важно, если учесть, что подобные конфликты могут быстро и неожиданно выйти на ядерный уровень.

Таким образом, для снижения риска вовлечения США в конфликт с великими державами, в результате чего под ударом, в том числе ядерным, может оказаться непосредственная территория страны, Вашингтону необходимо пойти на вывод своих войск из Европы, Африки и Азии, включая Ближний Восток. Он также должен воздержаться от вторжения и оккупации других стран или участия в усилиях по построению нации.

Морские Котики США на военных учениях в Южной Корее

В рамках такой стратегии США стали бы отправлять экспедиционные силы только в том случае, если страны, находящиеся в сфере их влияния, или те, которые представляют их жизненно важные интересы, такие как государства Западной Европы и Япония, будут находиться под непосредственной угрозой нападения противника. Исключение может быть сделано только для Германии в качестве преграды для сдерживания потенциальной агрессии России против Западной Европы — в знак признательности уникального значения, которое этот регион имеет для экономики и промышленности США.

Сокращение американского военного присутствия за рубежом еще больше подорвало бы поддержку направленного против США терроризма и, что наиболее важно, значительно уменьшило бы стремление России и Китая к объединению друг с другом в противовес Соединенным Штатам.

В рамках этой стратегии Америка, наконец, откажется от провалившейся глобальной войны с терроризмом, в результате которой на бесплодную борьбу с нерегулярными вооруженными формированиями на Ближнем Востоке были впустую потрачены триллионы долларов. Напротив, поскольку на протяжении последних двух десятилетий внимание Вашингтона было отвлечено на эти конфликты, Москве и Пекину удалось обогнать США практически во всех ключевых областях стратегических военных технологий. Теперь же страна, наконец, продолжит модернизацию и восстановление своего стратегического ядерного и оборонного арсенала.

Эта теория внешнеполитической сдержанности тоже не нова. Ее отстаивал целый ряд видных американских политологов, таких как Джон Миршеймер, Стивен Уолт, Роберт Пейп и Кристофер Лейн. Более того, исторический анализ показывает, что большинство великих держав в условиях острого упадка выбирали стратегию сдержанности и добивались заметно больших успехов, чем государства, проводившие иной курс.

Ministerie van Defensie Запуск ракеты Patriot в Нидерландах

Вместе со стратегией офшорной балансировки США могли бы пойти на дипломатическое «мирное наступление» и провести переговоры с целью заключения соглашения о глобальной сфере влияния, которое бы защищало жизненно важные интересы США. Благодаря такому шагу также удалось бы предотвратить непреднамеренную и катастрофическую войну США с Россией и Китаем, вероятность которой все выше. В прошлый раз соглашение о сфере влияния было подписано президентом Франклином Делано Рузвельтом, премьер-министром Уинстоном Черчиллем и советским «диктатором» Иосифом Сталиным на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Благодаря ему на более чем полвека удалось добиться поддержания мира между великими державами в Европе, во многом потому, что на протяжении всей Холодной войны у США был с Советским Союзом «приблизительный» ядерный паритет.

Разделение мира на сферы влияния между США, Россией и Китаем может дать такие же благие плоды для всего мира. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что одной из главных его внешнеполитических задач является заключение «новой Ялтинской» договоренности. В такой схеме мир будет разделен на регионы, каждый — со своим гегемоном. Цель же такой трансформации состоит в содействии стабильности и миру между великими державами.

По такому соглашению Соединенные Штаты сохранят за собой самую большую сферу влияния, включая все Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию, которые останутся под защитой американского «ядерного зонтика». Сфера влияния России будет включать бывшие советские республики, Сербию, Иран, Ирак, Сирию и Ливию.

Сфера влияния Китая может состоять из Северной Кореи, Тайваня, Южно-Китайского моря, Пакистана, Афганистана, четырех марксистских и коммунистических стран в Юго-Восточной Азии и около полудюжины африканских стран, которые в настоящее время возглавляют марксистские и коммунистические «диктаторы».

Если бы лидеры США согласились с таким планом и обязались не вводить американские войска в Восточную Европу — за исключением случая российской агрессии, — тогда Россия, добившись своей цели по обеспечению военной безопасности вдоль своей западной границы, могла бы переключить свое внимание на восток, навстречу все большей угрозе со стороны Китая.

Nato.int ВС Польши в составе НАТО

Как мудро сказал древний китайский генерал Сунь Цзы в «Искусстве войны»: «Поэтому самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы». Сегодня Соединенные Штаты могут даже согласиться выйти из НАТО, который продолжит функционировать как альянс под руководством Европы, а не США, в обмен на выход России из своего союза с Китаем и прекращение китайско-российского сотрудничества в военной области. Такое всеобъемлющее соглашение признало бы и уважало жизненно важные интересы всех трех ядерных сверхдержав и разрешило бы все основные нерешенные споры. Это сведет к минимуму потенциальные риски военного конфликта в интересах сохранения мира между великими державами.

Так, известный американский аналитик Грэм Эллисон указал в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, почему сохранение этого мира имеет решающее значение для национальной безопасности США.

«Даже обычная война, которая может перерасти в ядерную, чревата катастрофой, — отметил он. — В будущем политикам США придется отказаться от недостижимых стремлений к такому мироустройству, о которых они мечтали, и принять тот факт, что сферы влияния останутся центральной чертой геополитики».

«Принятие этого факта неизбежно будет длительным, запутывающим и мучительным процессом. Однако оно также может принести волну стратегического творчества — возможность не чего-то, а фундаментального переосмысления концептуального арсенала национальной безопасности США», — добавил он.

У России и Китая уже есть свои сферы влияния, отмечает Эллисон, независимо от того, признают их лидеры США или нет. Неоднократные военные вторжения США в эти сферы влияния после окончания Холодной войны (в первую очередь посредством расширения НАТО на Восточную Европу в целом и в страны Прибалтики в частности) подтолкнули обе страны к более тесному военному объединению.

Кроме того, Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности более чем одной пятой всех стран мира, в результате чего силы их военных серьезно распылены. Для решения этой проблемы администрация президента США Джо Байдена могла бы пойти на еще один шаг, который был бы более привлекательным и выполнимым, нежели заключение всеобъемлющего соглашения с Россией и Китаем. Так, Белый дом мог бы пойти на односторонний вывод вооруженных сил США, развернутых на передовой в Восточной Европе, Центральной Азии, в Южно-Китайском море, Японии, а также на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Лидеры США по-прежнему считают, что чем больше у Соединенных Штатов союзников, тем безопаснее и безопаснее будет страна.

(сс) U.S. Department of State Джо Байден и Тони Блинкен

Однако еще большую угрозу для национальной безопасности США представляют собой обязательства вести нетрадиционные и потенциально ядерные войны с Россией и Китаем за страны, не представляющие жизненно важных интересов Вашингтона. Администрация Байдена должна подвергнуть все свои союзы анализу затрат и выгод, чтобы определить, какие из них укрепляют национальную безопасность США, а какие подвергают страну большему риску втягивания в конфликты великих держав из-за второстепенных интересов. Америка могла бы отказаться от всех своих обязательств по обеспечению безопасности, которые не прошли проверку.

В первую очередь лидеры США должны немедленно проинформировать Москву и Пекин, что Америка не будет вмешиваться военным путем в какие-либо потенциальные войны за Тайвань или бывшие советские республики (обосновать защиту которых все равно невозможно), по существу отказавшись от будущего военного вмешательства США в сферы их влияния. Такие действия укрепили бы национальную безопасность США и значительно снизили бы шансы нападения России и Китая на территорию США за счет уменьшения предполагаемой угрозы для Москвы и Пекина, одновременно увеличивая вероятность раскола и разногласий между ними, потенциально разделяя и разрушая их альянс со временем.

Как показывает история, ничто так не объединяет Россию и Китай, как недальновидные попытки Вашингтона проецировать свою мощь на Восточную Европу и Восточную Азию вместе с его усилиями стать доминирующей сверхдержавой. Если бы Америка не разжигала их гнев, Москва и Пекин давно бы снова стали противниками.