11 ноября в мессенджере Telegram появился короткий ролик, в котором актер, а ныне депутат Дмитрий Певцов в интервью Анне Шафран нелестно высказался о реперах, назвал некоторые их проекты бесовскими и призвал произведения запрещать, а исполнителей наказывать. Видео очень быстро распространилось по сети, уже к вечеру медийные персоны стали всячески отвечать актеру, а ноунеймы — откровенно травить. Господа, опубликовавшие видео, и присоединившиеся к ним, сразу же перешли на личности и мнимые или имеющиеся недостатки.

Жан-Леон Жером. Диоген в своей бочке. 1860

В эпоху Deepfake обрезать нужным образом видео и представить оппонента в нужном образе умеет, наверное, каждый школьник. Изначальное высказывание Певцова кардинально отличается от того, что транслируют в сети и что с таким упоением комментируют различные персонажи.

«Есть сатанинские проекты, это понятно совершенно, но вот в чем беда. Надо свои чтобы были, потому что ритмика, музыка — это то, что проникает в подсознание. Ритмические эти шаманские дела, они воздействуют сразу на биологию, и человек начинает сразу подтанцовывать — это нормально. Эти ритмы еще из древних времен идут — от шаманов. Понято, что они вместе с текстами, любыми текстами проникают очень глубоко и надолго, поэтому такие популярные вещи ритмические, громкие, с матерком, с какой-нибудь гадостью и с тем, о чем неудобно говорить, проникают еще глубже. Вообще, как я понимаю, разрушить всегда легче, чем что-либо создать, вложить в человека гадость легче, чем привезти икону к нам. Проблем будет больше, чем вот эту вот гадость привезти, почему-то так складывается. И, что касается рэперов, есть откровенно сатанинские проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это нужно запрещать, нельзя никому показывать. Запрещать, хотя то, что запрещено, оно имеет свои завлекательные стороны.

<…> Такие откровенно бесовские вещи надо запрещать и наказывать за это. Я думаю, если такого человечка посадить на год на два, он, когда вернется, он подумает, что будет исполнять, да и другие тоже», — фрагмент интервью.

Вот о чем говорил артист, но, чтобы полностью понять контекст сказанного, можно посмотреть видео полностью, благо оно небольшое. Обсуждать распространителей и комментаторов обрезанного ролика бессмысленно. Очевидно, что первые делают это в своих деструктивных целях, а вторые то ли глупы, а может, живут по принципу «любой пиар хорош кроме некролога». Поэтому предлагаю обсудить содержательную часть высказывания Дмитрия Певцова.

Нет никаких сомнений в том, что окончивший в 1984 году еще тот, советский ГИТИС, с 1999 года выступающий как поющий актер, а с 2013 года преподающий актерский курс в Институте современного искусства Певцов более чем компетентен для того, чтобы говорить о творчестве. Одним лишь этим дело не ограничивается, есть еще и «содержание эпохи». Давайте о нем и поговорим.

В интервью шла речь о текстах, с них и начнем. Общественники из Родительского Всероссийского Сопротивления посчитали, в каком количестве и какие слова употребляет рэпер Моргенштерн. У него вышло пять студийных альбомов, подробнее с самыми популярными словами из каждого альбома вы сможете ознакомиться сами, я лишь процитирую некоторые выводы авторов.

«<…>Если кратко подытожить… То картина получается весьма размытая. Но очевидно, что тексты пропитаны развратом, деньгами (особенно в последнем альбоме) и, так сказать, пренебрежением ко всему остальному, кроме этих двух категорий.

Многие слова попадали в топ за счет того, что много раз употреблялись в одной песне. И это тоже заслуживает внимания. Этакое своеобразное зомбирование слушателя.

Зачем десятки раз повторять, что ты съел деда? Тема каннибализма, между прочим, уже давно стала модной/ И чем более она модная, тем больше разрушается табу на каннибализм. Или здесь атакуется мем спасибо деду за победу? <…>

Растет поколение, которому в голову вбиваются определенные установки. Все происходящее — не конфликт поколений, не старческое брюзжание, что раньше «трава была зеленее», а теперь вот «молодежь пошла».

Речь о формировании нового типа человека. Человека, растущего на песнях о разврате и тотальном пренебрежении ко всему. Человека, в центре личности которого низменные потребности и установки…» — цитата из статьи «Как сделать общество нежизнеспособным, или Зачем Моргенштерн воспитывает «Эллочек-людоедок»?

Okras Моргенштерн

Так в чем же неправ Певцов, когда говорит о глубоком влиянии определенных сочетаний музыки и слов? Отрицать тот вклад в победу, который внесла «Священная война», могут лишь воспитанники «Болонской системы».

Способов деструктивного влияния неисчислимое множество. Буквально накануне компанию Facebook, которая владеет соцсетью Instagram, обвинили во вредном влиянии на подростков. В компании об этом знали, но предпочли это скрыть. Журналистам удалось получить материалы внутренних исследований: «32% девочек заявили, что, когда они переживали из-за своего тела, Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже. Со снижением самооценки столкнулись и 14% мальчиков. В одном из опросов более 40% респондентов, заявивших об ощущении собственной непривлекательности, сказали, что это чувство возникло из-за Instagram. Среди подростков из США и Великобритании, сообщивших о суицидальных мыслях, 13% британцев и 6% американцев связали желание покончить с собой с Instagram».

Мы еще не забыли ни «Синих китов» во «ВКонтакте», ни движения АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) там же. Напомню слова Натальи Касперской о деструктивном влиянии соцсетей: «Деструктивному воздействию подвергаются в интернете семь миллионов подростков, а прирост вовлеченности, например, по теме наркотиков, убийств, травли и суицида составляет два миллиона пользователей в год». Разве не в Инстаграме, «ТикТоке», а шире в интернете, как раз и встречаются все эти «Инстадивы», Моргенштерны, Дани Милохины, феминистка и амбассадор ЛГБТК+ певица Манижа и наши дети?

Список выше можно продолжать почти до бесконечности, так же, как и перечислять способы деструктивного воздействия на общество. Убежден, что у каждого читателя найдется свой аналогичный вышесказанному список. Суть не в этом. Психологи, родительское сообщество, эксперты по кибербезопасности и просто люди, еще способные различать добро и зло, вопиют о той небывалой атаке, которая обрушилась на общество в целом и детей в частности.

(сс) Thomas Park Ребенок за компьютером

В отличие от фронтменов «новой этики», я не призываю к террору против всех, кто нам не нравится, как, впрочем, не призывает Дмитрий Певцов. «Есть сатанинские проекты, это понятно совершенно, но вот в чем беда. Надо свои чтобы были». Одними репрессиями разрушительных тенденций не переломишь, без своего образа будущего и взгляда на прошлое убедительного и интересного для молодежи — регресс не остановить.

Атака деструкторов на Певцова настолько прозрачна, что не требует дальнейших пояснений. Этот эпизод ведущейся против общества войны в очередной раз ставит вопрос: а способны ли мы мобилизоваться и дать им отпор?