Жители Амурской области не считают действенной мерой против распространения COVID-19 введение QR-кодов для посещения заведений общественного питания, кинотеатров, фитнес-клубов и других мест массового скопления людей. Амурчане возмущены, многие увидели в этих ограничениях принуждение к вакцинации. Есть и те, кто против этой меры из опасений, что малый бизнес Приамурья просто разорится. Люди выражают негодование в соцсетях и иронизируют, что следующим шагом станет чипирование.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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«Фантастические фильмы превращаются в реальность. Я прививку сделал, но не могу понять, почему вводят какие-то ограничения непривитым, ведь прививка не защитит от заражения, а поможет перенести болезнь в более лёгкой форме, то есть привитый также может болеть и разносить заразу. В чём логика?» — удивился пользователь Instagram bredun.ivan.

«А что так слабенько? Запретите и в магазины за хлебушком, и в аптеки за валерьянкой! Ну если такой заботливый, почему не закроют все полёты, перелёты, не введут режим ЧС? Сделаете ПЦР-справку бесплатной или очередной побор?» — спросила nataliy6194.

«Скоро еду и воду будете давать только при наличии кода. Мне почему-то сразу вспоминается фото времен Великой Отечественной войны, из нацистского лагеря, где дети и взрослые показывают свои руки с номерами, которые клеймом отпечатаны на их руках. Вопрос к властям, когда вы остановитесь в этом безумии. Ведь эпидемии таким решением не остановить, и вы прекрасно должны об этом знать. Методы борьбы с эпидемиями давно всем известны, о них написано много научных трудов, которые были применены и имели очень хороший результат. То, что вы творите сегодня, это не борьба с эпидемией, это безумство тех, кто очень много на этом зарабатывает, а страдаем мы, простые люди. Больше похоже, что амурка становится пилотной территорией ГЕТТО», — отметил _mirotvorets__.

Цифровой ковидный паспорт

«Это уже на геноцид похоже. А если у человека медотвод, ему что, каждые три дня на ПЦР сдавать, ему надо на консультацию в больницу областную и поесть негде. Чушь какая-то. А у тех, кто привился полгода или год назад, QR-код тоже уже не действует. Где же тогда логика, что вакцинация не принудительная?» — спросила ermolinaperova.

«Да это прямое нарушение гражданских прав, закрепленных в Конституции. А именно на свободное передвижение», — констатировала stervoza.1989.

«Что за маразм? У нас что концлагерь? Скоро на лбу свои коды будут ставить… Зла не хватает», — возмутилась elena. m5829.

«Вот оно и чипирование, люди по кодам ходят. А дальше что будет?» — поинтересовалась tpugovskaia.

В соцсетях сотни негативных комментариев, люди выступают против введения QR-кодов: «Это фашизм в действии» (astralux_blg), «Объявить власти Благовещенска бойкот непослушания!!!» (valera08101956), «Вот вам и цифровизация. Куаркод у людей, как у товара. Бред какой-то» (оda.rk6238), «Никто не станет из-за ресторанов колоть в себя вашу дрянь!» (aslanova_olesya), «Вы что творите? Ещё в тюрьму начните сажать. Господи, куда мир катится» (__lesya__khv), «А давайте попробуем. Посмотрим, как область «заживёт»…» (rodrigis86), «Ну, благовещенцы, держитесь! Силы духа вам в этом коронабесии» (ivankova801), «Я считаю, нужно на ухо нам, как собакам, чип ставить, и будет красота» (raylarisa2021).

«В автобус тоже при наличии кода пускать будут? Или он только в кафе и театрах обитает… И то в кафе исключительно после 23:00», — поинтересовалась katerina_r82_

«Пора объединяться против этого абсурда. Не пускают — не ходить. Они сами первые «завоют». Сначала физлица покажут зубы, следом юрлица, и властям не останется выбора, кроме как снять ограничения. Без налогов им ну никак», — предложила milyutina_juliya.

«Интересно, сколько простых работяг посещают кафе и рестораны? Или наше «правительство» думает, что работяга отпахал 12−14-часовой рабочий день и пошел по ресторанам и кафе… Вы вообще понимаете весь маразм и бред, который несёте. Пора начинать реально смотреть на вещи, а не слизывать у кого-то. Наша власть действует против народа», — сделал вывод pavel. lem578.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«Нарушение конституционных прав граждан!!! Отсутствие грамотности правовой и юридической говорит о полном непрофессионализме властей. Просто для отчета перед Москвой — видимо, губернатор ой как хочет в Москву дальше прогибаться», — предположил dobryasky.

«Как можно додуматься до такого маразма! Общепит совсем рухнет, все против народа, это же ужас!» — уверена anna19507713.

«Уже второй год борются с пандемией, и толку нет… Просто издеваются над народом. А те, кто привиты, болеют по несколько раз…» — написала aminovaelena17.

«Вы бы нас хоть раз спросили, а нужно ли нам это вообще. И по поводу цен хоть бы раз кто написал, как жить нам дальше. Нас почему-то никто спросить не хочет. Сами придумали ерунду эту, сами написали… А наше мнение вообще кто-нибудь учтёт?» — поинтересовалась nadezhda_anatolievna___.

«Если оперштабу делать нечего, то это их проблема. То одно, то другое. Лечите людей получше, а не занимайтесь ерундой», — посоветовал prikhodko9909.

Многие считают, что новые ограничения призваны сподвигнуть жителей региона вакцинироваться.

«Да уже бы ввели официально принудительную вакцинацию и под дулом пистолета… чтобы уже быстрее этот цирк закончился!» — иронизировал anton_v 09 .

«Если я не хочу вакцинироваться российским «компотом», приготовленным в антисанитарных условиях?» — спросила soliaminaekaterina.

«И это называется непринудительная вакцинация??? Вы себя слышите?» — возмутился shkarbaniravl.

«Это принуждение к вакцинации и нарушение прав», — уверен orst.bakh.

«Речь идёт уже о принудительной вакцинации! Малый бизнес и так гибнет, других забот и проблем нет в нашем городе???» — удивилась macia5553.

Есть и те, кто видят во введении QR-кодов корыстную цель.

«Решили поддержать коммерческие медцентры? ПЦР-тесты не копейки стоит. Но наш люд как бы скуповат. Фиг вам, а не деньги. Дома приготовят, фильм по интернету посмотрят», — уверена olgadolgaia.

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Люди уверены, что ограничения негативно повлияют на бизнес, и вспоминают опыт введения аналогичных мер в столице России.

«В Москве недолго действовал такой закон, ударил по бизнесу многих, кто занят питанием. Вопрос, зачем на те же грабли наступать? Запретить и туалетами общественными пользоваться не вакцинированным. Что уж там, согнать всех без вакцины за колючую проволоку. Только непонятно, что вообще происходит: вакцину получили больше половины жителей страны, а смертность растёт, и выше, чем тогда, когда были все без вакцины», — высказалась wera1159.

«Тупость и недальновидность не имеет предела. В зоопарке московском не пролезло. А наши мартышки ещё не поняли, что не работает эта мера. Но, как в басне «Мартышка и очки», нужно попробовать напялить, авось получится», — так увидел ситуацию 5085aleksandr.

«В Москве давно это отменили, так как в кафе и ресторанах убытки», — напомнил moskovchenkoyuliya.

«В Москве народ выступил против, так быстро отменили. А у нас скоро в аптеку и магазин пускать не будут, и все будут тупо молчать. Что-то в вино-водочные без кодов заходи и бери водку и сигареты, а в кафе нельзя покушать. Геноцид!» — пришла к выводу nata. gut2.

«Сам с Благовещенска, живу в Иркутске 3,5 месяца. Тут тоже была система QR-кодов. 1,5 месяца это тут продержалось, и всё. Люди поняли, что это бессмысленно, тоже самое было и в Москве. Зачем перенимать такой опыт?» — недоумевал honest_russian_.

«Мы без них сможем, а вот они без нас? Разорите то, что есть в городе последнее. Хороший штаб, всё для успеха», — иронизировала enka__shim.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

«Вы думаете, кто-то будет проверять ПЦР или код, сильно сомневаюсь. Сколько частных лавочек налог не платит, кто их проверяет — никто. Только за счет бюджетников выезжают. Так и тут. Может, раз проверят, и всё», — не верит, что в принципе меры будут работать, nadezhdachesalina.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области вводят систему QR-кодов. Они понадобятся жителям региона после 18 октября при посещении заведений общественного питания. С 1 ноября новая мера распространится также на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей.