В ежегодном докладе Рабочей группы Организации Объединенных Наций по насильственным и недобровольным исчезновениям (WGEID), представленном на 48-й сессии Совета ООН по правам человека, эксперты осудили Турцию за похищения людей за границей, совершенные посредством Национальной разведывательной организации (MİT). В докладе наряду с критикой пресс-конференции от 5 июля 2021 г., на которой президент, лидер ПСР Тайип Эрдоган похвалил турецкие спецслужбы за то, что они обеспечили принудительное возвращение в Турцию более 100 человек из многих стран, отмечается, что: «Практика систематических насильственных исчезновений по сути является преступлением против человечества». Доклад Рабочей группы включает информацию о деятельности, переговорах и случаях похищений, рассмотренных в период с 16 мая 2020 г. по 21 мая 2021 г. В докладе, представленном на заседании, проходившем с 3 сентября по 1 октября 2021 г., особое внимание было уделено трансграничным перемещениям, включая насильственные похищения, депортации и принудительное возвращение. Отмечается, что большая часть насильственных исчезновений была осуществлена из Афганистана, Албании, Азербайджана, Камбоджи, Габона, Казахстана, Кении, Ливана, Малайзии, Пакистана, Панамы, Узбекистана и Косово с последующей доставкой людей в Турцию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Этот доклад, опубликованный ООН, стал самым популярным запросом в социальных сетях.

Журналист, занимающаяся исследованием прав человека, Севинч Озарслан опубликовала следующие твиты:

@sevincozarslan: «1 — Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям за год приняла 4 важных решения по Турции. Она установила факты совершения преступлений против человечности в отношении:

Арифа Комиша и его семьи, похищенных из Малайзии

6 человек, похищенных из Косово

кадета Ахмета Динчера Сакаоглу

ученого Л.К.

2 — Отметив факты несправедливого задержания, лишения свободы и произвольного ареста, ООН напомнила, что эти случаи в Турции значительно участились за последние три года и достигли масштабов, которые могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

3 — К преступлениям против человечности не применяется срок давности. Никто не должен сомневаться в том, что любой, нарушающий права в Турции, игнорируя закон, науку, однажды будет привлечен к ответственности. У многих наготове есть такие синие файлы. Все готовятся».

Преподаватель университета Мелек Гюнеш публикует следующий комментарий:

@MelekGunes351:«Турецкая пресса не осветила факты похищения людей, организованные Национальной разведывательной организацией (MIT). Так же как и пытки людей… И документы, которые она пыталась заставить подписать под пытками… Эта девочка в течение долгих месяцев ждет своего отца, постоянно спрашивая: «Где мой папа?»… Старый дедушка ищет своего сына уже почти 2 года…»

Рейхан Инанды, супруг которой был похищен, публикует следующий твит:

@Orhanİnandı:«Случай Орхана, преподавателя, скандально похищенного турецкой разведкой (MIT) 31 мая в Бишкеке, столице Киргизии, и доставленного в Турцию, стал явным свидетельством незаконных похищений людей турецким правительством и спецслужбами».

Бизнесмен Мехмет Карадайы публикует следующий комментарий:

Twitter.com/sevincozarslan Нападения полицейских на мирных граждан

@35Karadayi35:«Ситуация внутри страны еще более катастрофическая: сначала ты увольняешь людей на основании Законодательного декрета, препятствуешь им в попытке уехать в другую страну, а тем, кто находит работу, ты угрожаешь их работодателям и снова увольняешь. А пытающихся им помочь жен, друзей и родственников ты бросаешь в тюрьму, называя их террористами! Есть ли рецепт начала геноцида?».

Абдуллах Синан Чифтлер публикует следующую информацию:

@ciftlers76:«По информации британской газеты The Times, 6 учителей, похищенных из Косово, были похищены «по указанию Эрдогана президенту Косово Тачи».

Правозащитник Сенджер Угур публикует следующий комментарий:

@Sencerugurr: «Если небольшие страны, незаконно оказывающие субподрядные услуги правительству Турции, не хотят войти в мировую историю как «помощники бандитов», то они должны незамедлительно извлечь урок. Резолюция ООН: Турция и Косово признаны виновными в похищении из Косово 6 граждан Турции».

Новостной канал TR724 опубликовал следующий твит:

@Tr724:«Генпрокурор Молдавии на камеру принес извинения на «турецком» за учителей, похищенных из Молдавии».

На что пользователь по имени Кенан отвечает следующим образом:

@Sehzade81: «Легко извиниться, когда уже поезд ушел. Классический случай для государственного служащего, для него должно быть несложным извиниться. Настоящее мужество — это способность своевременно защищать права человека».