Название телеграм-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», вероятно, заиграло новыми красками после смертельного ДТП с её участием. Авария, в которой погибла 35-летняя жительница Подмосковья, а её подруга попала в реанимацию, стала одной из ключевых тем обсуждения в российском сегменте Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

И если сперва пристальное внимание телеграм-каналов было приковано к самому факту ДТП, то со временем обсуждение инцидента переместилось в сторону поведения в нем бывшей телеведущей. Не осталась в стороне от бурных дискуссий и сама Собчак, ответившая на критику постами в своем ТГ-канале.

«Ксения Собчак попала в серьёзную аварию в Краснодарском крае. «Мерседес», в котором она находилась, выехал на встречку и снёс легковушку», — привел подробности ДТП телеграм-канал Baza.

ТГ-канал сообщил, что ДТП произошло на Краснополянском шоссе. Водитель «Мерседеса», в котором находилась Собчак вместе с ассистенткой, во время обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в «Фольксваген». В аварии погибла 35-летняя женщина и еще двое пострадали — все они находились в «Фольксвагене». У Собчак и её ассистенки якобы диагностировали сотрясение мозга.

«Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение», — приводит Baza слова Собчак.

Следом за этим ряд телеграм-каналов начали приводить нелицеприятные подробности произошедшего, которые якобы имели место сразу после аварии. Если верить их публикациям, то бывшая телеведущая даже не подошла проверить состояние водителя и пассажиров другого автомобиля — вместо этого она перезаказала такси и спустя несколько минут продолжила свой путь в аэропорт на другой машине.

«В нашем распоряжении оказалась справка по уголовному делу о ДТП с участием Ксении Собчак. Из нее следует, что Ксения Анатольевна не пострадала и убыла до прибытия полиции, то есть оставила место происшествия», — написал телеграм-канал «Жаба и Гадюка».

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак

В доказательство написанного автор публикации разместил копию документа, который, если верить ему, фигурирует в материалах уголовного дела по факту ДТП. Причем поведение Собчак стало предметом критики не только «Жабы и Гадюки».

«Кадр через несколько минут после ДТП с участием машины Собчак. К разбитому автомобилю бросились водители и пассажиры проезжавших мимо машин, пытаясь спасти пострадавших. Собчак рядом, но среди тех, кто помогает, ее нет. В этот момент Собчак уже вызвала такси и ждет его, чтобы поскорее уехать в аэропорт. А проще говоря, скрыться с места ДТП, не убедившись, нужна ли пострадавшим ее помощь», — написал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Тем временем телеграм-канал SHOT сообщил, что водитель такси полностью признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Водителя «Майбаха» Олега Цоя, который вёз Собчак в сочинский аэропорт и устроил смертельное ДТП, отправили под домашний арест. Сама Собчак и другие пассажиры вызваны на допрос в качестве свидетелей», — написал ТГ-канал.

aer.aero Аэропорт в Сочи

Видимо, решив, что оставаться в стороне от общественных дискуссий больше нельзя, Собчак день спустя после трагедии написала обширный пост в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник (вторая пострадавшая, пассажир авто — прим. ИА REGNUM). Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая — ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию — оно тяжёлое, у неё травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку», — написала «Кровавая барыня».

В публикации также сказано, что в ближайшее время Собчак планирует решить вопрос с дальнейшим лечением пострадавшей в Москве. Бывшая телеведущая пообещала найти врачей для Садовник. Также она отметила, что муж пострадавшей несколько раз сообщил, что не имеет к ней никаких претензий.

«Хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребёнок, у него день рождения в четверг, имейте совесть. По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду, знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду», — резко высказалась «барыня».

Ефремов в суде. Цитата из видео vesti.ru

К чести бывшей телеведущей следует отметить, что она обещала оказать помощь всем пострадавшим в ДТП, хотя сама и не была за рулем и, как следует из показаний водителя, никоим образом не провоцировала его нарушать правила дорожного движения.

«Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы, так уж случилось, остались живы», — отметила «Кровавая барыня».

В целом пересказ событий после аварии вышел довольно импульсивным. В нем Собчак пытается скорее не столько внести ясность в события той ночи, сколько противостоять критике. Отдельные свои поступки она объясняет шоковым состоянием и жалуется на то, что сама пострадала в ДТП, получив, как и её ассистентка, сотрясение мозга.

Неизвестно, с какой целью была сделана эту публикация, но если она изначально планировалась как попытка хоть немного сгладить накал информационных страстей вокруг ДТП, то затея эта ничуть не удалась. Телеграм-каналы ответили «Кровавой барыне» едкими комментариями, где обвинили бывшую телеведущую в попытке возложить вину за резонанс вокруг ДТП на массмедиа.

«Ксения Собчак нашла виноватых в истории с ДТП с жертвами. Во-первых, это журналисты. Именно они, по версии Ксении Анатольевны, принесли горе в семьи убитых и покалеченных в ДТП с ее машиной. Во-вторых, виновата АПешечка. Но Ксения Анатольевна человек мужественный, поэтому доказывать, что она «не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить» ее «на роль нового Ефремова», она не будет», — прокомментировал пост «Кровавой барыни» телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».