В США протестующие против изменения климата вышли 11 октября на улицы Вашингтона, разгромив статую бывшего президента Эндрю Джексона и в итоге собравшись у Белого дома, где они выкрикивали предупреждения президенту Джо Байдену о необходимости серьезно отнестись к их требованиям.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Уличные беспорядки

Коалиция Build Back Fossil Free вышла на улицы Вашингтона с целью надавить на администрацию Байдена, заставив ее действовать против изменения климата. Участники организации хотят, чтобы администрация объявила чрезвычайное положение в стране и прекратила проекты, связанные с ископаемым топливом.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Expectus» — как будто они неправильно произносят заклинание из Гарри Поттера или что-то в этом роде», — комментирует надпись вандалов на памятнике пользователь @Roman_Goose.

«Кто-нибудь знает, была ли это экологически чистая краска? И какое отношение имеет вандализм в отношении национального памятника к изменению климата?» — интересуется @MotoPro292.

Джон Уэсли Джарвис. Портрет Эндрю Джексона. 1819

«В 70-е годы ученые утверждали, что в течение десятилетия или двух мы окажемся в ледниковом периоде. В 70-х годах я посещал занятия в университете по энергетике, и там тоже говорили, что к середине 80-х годов у нас закончится ископаемое топливо, что приведет к тому, что мир замерзнет до смерти, все посевы замерзнут, не будет топлива для отопления… и так далее. Профессор также сказал, что все отрицатели не принимают научные ФАКТЫ», — рассказывает truth10853.

«Каждый крупный климатический прогноз за последние 35 лет обернулся впечатляющим провалом. Во многих случаях произошло прямо противоположное», — напоминает OysterJ.

«Вот как выглядит бессмысленная жизнь», — отмечает Phantom_Lord.

«Очевидно, никто не сказал этим идиотам, что нельзя производить солнечные батареи без ископаемого топлива», — комментирует Froghugger.

«Интересно, сколько либералов, жалующихся на изменение климата, владеют автомобилями, потребляющими бензин? Пользуются электричеством, произведенным на ископаемом топливе, готовят пищу на природном газе, ездят на самолетах, автобусах, такси и т. д.?» — спрашивает flipwilson003.

«Если вы хотите спасти планету от самих себя, то отложите свои технологические игрушки и уменьшите свой углеродный след. Вот и всё», — указывает brightbark.

«Цивилизация превращается во всемирное сборище тиранических государств. Политики всего мира осуществляют власть и контроль над своими гражданами, о чем их предшественники не смели даже мечтать. Людей по всему миру принуждают или прямо заставляют под угрозой потери средств к существованию делать себе инъекции с сомнительной эффективностью, которые, похоже, приносят больше вреда, чем пользы. И эти йо-йо беспокоятся об ископаемом топливе и рукотворной концепции изменения климата/глобального потепления. Воцарился идиотизм», — считает mivoyses.

Lorie Shaull Беспорядки в США

«Люблю, когда либералы начинают есть своих же», — пишет captainaccordion.

«Неудивительно, что мы не можем найти людей, чтобы заполнить вакансии. Хотя, если подумать, те, кто участвует в этом протесте, вероятно, не работали и дня в своей жизни», — категоричен gp1680.

«В процессе вандализма они просят Байдена «уважать их». Бесценно», — отмечает calicat10.

«Изменение климата, вызванное деятельностью человека, — это ложь», — напоминает KillerMcGirk.

«Джо остановил строительство трубопровода Keystone и фактически хочет сократить добычу нефти и газа. Предложение снижается, а цены растут — так было всегда и так будет всегда. Если вы покупаете бензин, дизельное топливо, печное топливо или пропан — вы будете платить больше. Когда цены на топливо растут, растут цены на транспорт, а затем растут цены на всё. И мы даже не говорили о налогах и ИНФЛЯЦИИ. Я могу продолжать и продолжать. Наступили очень, очень мрачные дни», — отвечает Carol9.

Как сообщало ИА REGNUM, власти 21 американского штата обратились в суд с иском против администрации президента США Джо Байдена, который своим указом отменил строительство нефтепровода Keystone XL из Канады.

По мнению инициаторов иска — генпрокуроров штатов Техас и Монтана — отмена строительства грозит утратой рабочих мест для 12 тысяч американцев. Кроме того, местный бизнес и бюджет штатов лишится потенциального источника пополнения доходов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что решение Джо Байдена отменить строительство нефтепровода Keystone XL вызывает разочарование у канадских властей.