Новый Супермен Джонатан Кент — сын Кларка Кента и Лоис Лейн — вскоре вступит в романтические отношения с другом-мужчиной, объявила 11 октября компания DC Comics. Такие однополые отношения — еще один способ доказать, что Джон не такой Супермен, как его знаменитый отец. С тех пор, как в июле стартовал новый сериал «Супермен: сын Кал-Эла», Джон успел побороться с лесными пожарами, вызванными изменением климата, предотвратил стрельбу в средней школе и протестовал против депортации беженцев в Метрополисе.

Christopher Stadler Супермены

«Идея заменить Кларка Кента на другого прямолинейного белого спасителя казалась упущенной возможностью. У нового Супермена должны быть новые битвы, проблемы реального мира, которым он мог бы противостоять как один из самых могущественных людей в мире», — сказал в интервью Том Тейлор, автор сериала.

Превращение Супермена в гея, возможно, самого архетипичного американского супергероя, является заметным моментом даже в эпоху, когда многие комиксы стали источником пропаганды. Один из главных помощников Бэтмена, Робин, недавно признался в романтических чувствах к другу-мужчине. А в новом комиксе про Аквамена появился чернокожий гей, который может стать титульным героем.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответсвующей публикацией The New York Times.

«Не совсем понятно, чего они этим добьются. Это просто деконструктивизм — разрушение того, что было дорого людям, чтобы затем переписать в соответствии со своей собственной повесткой дня — вместо того, чтобы создавать новые иконы», — пишет @nomadirish.

紅色死神 Супермен

«Пытаться отрицать существование людей, которым и так приходится нелегко в современном социальном климате, — это очень круто. Вы когда-нибудь думали о том, каково это — быть геем или би и не иметь ни одного мейнстримного персонажа, похожего на вас?» — отвечает @chaselps.

«Когда закончится весь этот бред? Год 2050-й: «Супермен» теперь «СуперОно», ведь мы не можем определять пол вымышленного персонажа. А тем, кто смотрит фильм о супергероях и говорит: «Почему он не гей», — я отвечу: »Вы смотрите фильм о супергероях для развлечения. Не все связано с сексуальностью», — пишет @ChristianNMaria.

«Почему они это делают? Потворство — это не поддержка. Было бы исключительно интереснее и креативнее разработать нового динамичного персонажа. Все, что они делают, это создают почву для разногласий и споров», — отмечает @Veil928.

«Почему бы не создать новых персонажей? Зачем грабить работы других авторов и использовать их имя для продажи товара, при этом переиначивая те же самые работы? Все это очень похоже на паразитирование», — считает @BasQuetzal.

«Нужно ли вводить сексуальность в чистые истории. Цель Супермена — бороться с преступностью и спасать мир», — комментирует @franrom77.

«Тот факт, что многие люди не могут смириться с тем, что вымышленный персонаж является геем, многое говорит о том, почему важно рассматривать/создавать такую репрезентацию», — уверен @tom_moore 104 .

«Да, пожалуйста. Сделайте каждого героя комиксов и супергероя геем или транссексуалом, потому что любое угождение левым недостаточно лево. Зачем перекраивать сюжеты/супергероев? Создайте свои собственные. Это творения, и они были созданы определенным образом, и оставались такими на протяжении десятилетий», — отвечает @sonofsomnus.

«Переделка одного из самых известных персонажей комиксов для того, чтобы он стал более прогрессивным, была бы уморительной/жалкой, если бы не была такой серьезной. Речь идет не о принятии, а о комфортности», — указывает @AgonyMonastic.

Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США, Великобритания, Панама, Швейцария, Канада Супергерой

«Но дети будут подвержены влиянию!» — кричат они. Видели ли вы интернет? Дети сидят в нем постоянно, и предположение, что вы как родитель знаете всё, что они видят, смехотворно», — подчеркивает @KinchAjaw.

«Почему все теперь должны быть геями? А как же люди, которые не являются геями?» — недоумевает @sicote22.

«Политкорректность убивает это общество», — комментирует @Xclusiv365.

Ранее известный американский социолог и психолог, создатель Института исследований семьи Пол Кэмерон, в интервью ИА REGNUM рассказал: «Чем больше детей будут подвержены влиянию ЛГБТ-сообщества сейчас, тем меньше детей у нас будет в будущем. В долгосрочной перспективе проблема может стать нерешаемой в принципе: способных к деторождению и желающих рожать людей будет становиться всё меньше».