Заявление личного врача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе о том, что его «пациент» почувствовал себя плохо спустя 10 дней после того, как он объявил о начале голодовки в грузинской тюрьме, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 октября в социальной сети Facebook.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

«Особенно трудно ему теперь участвовать в политической жизни своей страны. Необходима госпитализация в офис партии с горячительным и закуской!» — издевается Катюша Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка разыграть сценарий очень-очень больного человека, несправедливо посаженного в тюрьму, является глупым решением, которое не способно кого-либо впечатлить.

«Ну раз плохо в тюрьме сидеть, значит надо его отпустить. Так получается? На что Саакашвили рассчитывает? Пускай сидит и не шумит, иначе только беду себе накликает», — пишет Геннадий В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Саакашвили решил применить методы украинских политиков, которые после того, как оказываются за решёткой, внезапно начинают себя плохо чувствовать и требуют особого к себе расположения.

«Точно по сценарию Юлии Тимошенко. Саакашвили время на Украине зря не терял, набирался опыту», — считает Анжелика Ж.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Часть людей считает, что Саакашвили может устроить себе медвежью услугу своими представлениями, потому что когда ему действительно станет плохо, тогда мало кто ему поверит.

«Всё по одному сценарию. Помните: «Наденька, живи!»? А у Сенцова как было? «Отказали все внутренние органы!» Уже так дискредитированы эти «голодовки», что даже если человек действительно вдруг решит голодать в заключении, ему уже никто не поверит. Это как притча про мальчика и волков», — считает Людмила П.

Ряд пользователей указывает на то, что подобный сценарий для политического сидельца уже давным-давно устарел и попросту не работает, поэтому Саакашвили необходимо разработать какой-нибудь другой план действий, если он хочет получить привилегии, будучи в тюрьме.

«Прямо все политики сразу начинают болеть, как только попадают под арест. Их там спецом заражают чем-то что ли? При Союзе все на больничный уходили задним числом, перед тем как накосячить. Устарела уже эта тема, новое придумайте что-нибудь. Неубедительно всё это выглядит», — указывает Jass D.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко

Нашлись и те, кто призвали не переживать за судьбу Саакашвили, потому что в рамках своего тюремного заключения за решёткой он является спецобъектом, с которого, скорее всего, только пылинки сдувают.

«Как в тюрягу попадают, так сразу все заболевают. Помним больную Юлю на лабутенах, умирающего Навального. Теперь в этом спектакле Саакашвили решил принять участие. До чего же за народное счастье боролись, что только в тюрьме поняли, что тяжело больны», — пишет Ирина В.

«Всё происходит по сценарию: сначала голодают, власти не ведутся, дальше со здоровьем плохо, никто не обращает внимания, ну, а потом, когда все всё забудут про сидельца, окажется, что он жив, здоров и даже неплохо себя чувствует. Всё это надоело, нужно отвечать за свои дела», — поделилась своим мнением Елена К.

Напомним, 10 октября личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил о том, что его «пациент» почувствовал себя плохо спустя 10 дней после того, как он объявил о начале голодовки в грузинской тюрьме.