Проходящие по несколько раз в год отраслевые семинары и конференции доказывают, что как бы ни хотели российские разработчики и производители компьютеров и периферийной техники казаться полностью отечественными, у них ничего не получается.

Иван Шилов, ИА REGNUM IT

Последним примером таких потуг стала конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты», прошедшая 5 октября 2021 года. Конференция собрала участников из госсектора, разработчиков программного обеспечения и представителей крупного бизнеса. Примечательно, что малый и средний бизнес — очень редкий гость на такого рода мероприятиях. Это и неудивительно — стоимость «импортозамещающих» отечественных продуктов для автоматизации управления документооборотом и информацией не по карману предпринимателям, которые должны образовывать ядро национальной экономики.

Термин Homewashing (аналог термина Greenwashing, широко использующегося для обозначения компаний, имитирующих применение низкоуглеродных технологий и тем самым обманывающих потребителей и инвесторов в отношении своей «зелёности») применяется в отношении российских IT-компаний, выдающих иностранные разработки за российские, и также в отношении законов, позволяющих им это делать.

Давайте рассмотрим, с какими проблемами IT-импортозамещения пришлось столкнуться крупному предприятию — Щербинскому лифтостроительному заводу, на котором происходит замена импортного ПО на отечественное. Согласно докладу его IT-директора Ильи Заянца, внедрение отечественного ПО в бизнес-процессы предприятия имеет ряд проблем: низкая конкурентоспособность программных продуктов, мало реализованных проектов, несовершенство облачной архитектуры, отсутствие готовых комплексных решений под особенности предприятия. Илья Заянц утверждает, что продуктам Microsoft для построения IT-экосистемы предприятия нет отечественных аналогов. Кроме того, отечественные IT-системы слабо интегрируются с продуктами Microsoft и между собой, российскими разработчиками не осуществляется достаточная поддержка и консалтинг, ими также не обеспечивается надежная безопасность IT-систем.

Shlz.ru Щербинский лифтостроительный завод

Как же реагируют на обоснованную критику заказчиков разработчики ПО и IT-архитекторы?

Вот компания YADRO, позиционирующая себя как производитель высокотехнологичных продуктов, топовые сотрудники которой вышли из IBM, Microsoft, Intel, EMC, Hitachi Data Systems, Dell, говорит о недоверии к отечественному ПО и «железу» со стороны бизнеса. Сама YADRO занимается созданием серверов и систем хранения данных. По признанию директора департамента технической поддержки продаж Антона Груздева, в качестве средств производства компания использует RISC-V — процессорную архитектуру на основе концепции RISC для микропроцессоров и микроконтроллеров, созданную в 2010 году исследователями из отделения информатики Калифорнийского университета в Беркли. Для развития и продвижения RISC-V в 2015 году создан международный фонд RISC-V и ассоциация со штаб-квартирой в Цюрихе.

Хорошо, архитектура у «российского» предприятия заокеанская, но, может, элементная база — отечественная? Опять же, со слов Антона Груздева, его компания использует полупроводники fabless-компаний (fabless — бесфабричный способ производства), среди которых Qualcomm, Broadcomm, AMD, Nvidia и Intel занимают львиную долю рынка.

Еще один «импортозаменитель», выступивший с докладом на конференции, — компания F+. Компания занята выпуском кнопочных телефонов отечественной сборки. Её бренд-менеджер Александр Чистяков даже не стал лукавить, а прямо заявил, что «искать свой путь — долго и дорого». Поэтому его фирма пошла по пути сборки аппаратов в сотрудничестве с крупнейшими мировыми производителями, что позволяет её телефонам иметь статус российских — по стране происхождения.

Fplusmobile.ru F+ R280

Сохранить национальный технологический суверенитет спешит и компания eXpress, предлагая заменить своей продукцией популярные мессенджеры и обосновывая своё предложение тем, что персональные и конфиденциальные данные пользователей WhatsApp и Telegram обрабатываются «за периметром». СЕО eXpress Андрей Врацкий, возможно, не понимает, что дело с обработкой данных на той или иной территории зависит не только от самой платформы, но и от операционной системы, на которую эта платформа установлена. Так что его продукция никак не сможет решить вопрос информационной безопасности граждан РФ. Зато Андрей Врацкий проявил себя как специалист по принуждению к импортозамещению, дав пару советов о том, как грамотно перевести сотрудников компании на мессенджеры eXpress — через добровольный отказ топ-менеджмента пользоваться WhatsApp и Telegram и перекладывание ответственности на рядовых сотрудников за утечку информации в случае использования вышеупомянутых продуктов конкурентов.

Бросим последний, полный надежды взгляд на базы данных. Может быть, здесь мы можем предложить себе и миру что-нибудь стоящее?

Вот перед нами также выступавший с докладом на конференции российский разработчик систем управления предприятием «ТУРБО Х». Компания создает свои платформы, основным инструментом которых является система сбора и обработки баз данных (СУБД). И написаны СУБД на открытых кодах Oracle и Post Gree — разработчиков, происхождение и деятельность которых не имеет никакого отношения к России.

Итак, подведем итог нашего краткого обзора российского импортозамещения в сфере IT.

До сих пор не создалось никаких предпосылок для полноценной замены всех импортных IT-устройств отечественными — не создано достаточное и необходимое производство элементной базы, разработчиками не используются российские исходные коды для СУБД, программное обеспечение не может считаться российским, так как ядро продуктов имеет иностранное происхождение, телекоммуникационное и периферийное оборудование имеет статус «отечественного» по месту сборки, но не изготовления его частей.

Если осознать масштаб цифровой трансформации всех аспектов жизни людей, в том числе и государственного сектора, то можно смело утверждать, что Россия проиграла вчистую необъявленную войну инноваций и технологий. Но благодаря конференциям по импортозамещению, где участники не стесняются рассказывать о своём homewashing, всё еще теплится надежда на то, что министерства и их департаменты, ответственные за цифровизацию отраслей российской экономики, наконец, откроют глаза и найдут другой, научный, а не формально-прогнозный подход к решению проблемы импортозависимости России от транснациональных IT-корпораций.