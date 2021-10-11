Заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что после «смертельной» аварии в Сочи она находится у себя дома с сотрясением мозга, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 октября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«А Собчак виновата только потому, что она — Собчак? Аварию сотворил совсем другой человек, как следует из сводки. В чём причина ненавидеть её по поводу данного ДТП? Ненавидьте её за другие поступки, тут-то она при чём вообще?» — удивляется Зоя Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Собчак поступила аморально, решив покинуть место ДТП и отправиться в аэропорт, вместо того чтобы оказать какую-либо помощь пострадавшим в аварии людям.

«В экстренных ситуациях показывается истинное лицо. Собчак сбежала с места происшествия, не оказав никому помощь. Вот это её истинное лицо», — поделилась своим мнением Irada M.

Некоторые комментаторы отмечают, что Собчак судьба людей не так важна, как билеты на самолёт, которые, судя по всему, ей было жалко терять. Граждане отмечают, что ссылка на плохое самочувствие телеведущей их не удовлетворяет, ведь тогда бы ей понадобилось отправиться больницу, а не в аэропорт.

Ксения Собчак

«Ненавижу её! Но это неважно. Вот мне интересно, чисто по-человечески, хоть о морали тут говорить и не приходится: мозгов не хватило остаться людям помочь?! А? Может, и оправдываться тогда не пришлось бы? И да. При сотрясении и многочисленных травмах в больницу надо, а не в аэропорт!» — написала Наталья С.

«Нормальный человек не сваливает с места происшествия хотя бы потому, что ему самому нужна медицинская помощь после полученных травм и потери сознания! Да и другим людям, пострадавшим в ДТП, может быть нужна какая-либо помощь», — отмечает Андрей С.

Часть людей считает, что мало какие люди решили бы остаться на месте ДТП, если бы они сами оказались пострадавшими.

«Интересно, много ли тех, кто здесь обвиняет Собчак, сами, попав в аварию, готовы плюнуть на свой рейс и остаться с пострадавшими? То есть с погибшими. Хотелось бы, кстати, понять, а что вы собрались делать-то? Какой смысл вашего дальнейшего присутствия на месте ДТП, которое произошло не по вашей вине?» — задаётся вопросом Станислав С.

56.мвд.рф На месте ДТП

Ряд пользователей указывает на то, что Собчак могла бы точно так же погибнуть в этой аварии, но ей просто повезло, а кому-то нет, но тем не менее это не повод для того, чтобы обвинять телеведущую в каком-то не таком поведении. Она самая является пострадавшей, но из-за её дурной известности граждане нашли лишний повод её ненавидеть.

«Женщина сама чуть не погибла, была в состоянии аффекта, в голове при этом сценарий жизни, написанный до случившегося. Стресс проявляется по-разному, кто-то и хохотать может, кто-то рыдать. Она никого не задавила. Можете её любить или не любить, но в данной ситуации она не поступила как-то плохо или аморально», — считает Leyla D.

Напомним, 11 октября телеведущая Ксения Собчак написала в своём Telegram-канале о том, что находится у себя дома с сотрясением мозга после того, как в Сочи автомобиль Mercedes, в котором она находилась, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого скончалась от полученных травм.