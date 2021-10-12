В Челябинской области пользователи интернета активно обсуждают обязательную вакцинацию, которая началась сегодня, 11 октября. Судя по комментариям, много недовольных. Ещё одной темой для обсуждения стала авиакатастрофа в Татарии, в результате которой погиб южноуральский парашютист. А ещё жители региона обсуждают смертельное ДТП с автомобилем, в котором ехала Ксения Собчак. Некоторые пеняют ей на то, что она поспешила покинуть место ДТП, другие же встают на её защиту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Напомним, авария произошла 9 октября. Автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen. Последний столкнулся по касательной с микроавтобусом, в котором ехали десять человек. Погибли два человека из Volkswagen. Состояние третьего из того же автомобиля медики оценивают как тяжёлое.

Собчак находилась в Mercedes. По словам водителя, он торопился доставить её в аэропорт. Собчак после аварии пересела в другую машину и успела на рейс. Некоторые граждане удивились и возмутились по поводу того, что она не осталась на месте и не оказывала пострадавшим помощи. Негодование вылилось в соцсети и на интернет-форумы.

«Кровавая барыня» вместо того, чтобы дождаться скорую, оказать помощь пострадавшим, пересела в другое авто и укатила в аэропорт, вот истинное лицо нынешней элиты по отношению к простым людям, позор!» — негодует один из пользователей портала 74.ru.

«Ехали быстро. Убили людей», — к

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак

онстатирует там же некий «Гость». А некий «Разведчик» отмечает, что погибли либо пострадали те, которые соблюдали правила дорожного движения.

«Гнали в аэропорт на «мерсе» после кооператива, весело, наверное, было им. Выехали на встречку и убили людей. Молодцы! Ушиблась она — бедняжка. Давайте ей посочувствуем», — иронизирует один из интернет-пользователей.

Ещё один участник обсуждения считает, что произошедшее — нормальный капиталистический расклад. «Кучер барыни выехал на встречку» и убил людей. «Барыня торопилась и улетела по своим делам. Местный городничий с подчинёнными сами как-нибудь разберутся», — иронически написал гражданин.

Руководитель Федерации автовладельцев России и уральский журналист Максим Едрышов удивлён нападкам на Собчак. «Вообще Ксения Анатольевна с точки зрения закона пассажир автомобиля и тоже пострадавшая в данном ДТП. Нет никакого закона и правил, не разрешающих пассажиру уезжать, уползать или улетать с места происшествия. И уж ни о каком оставлении в опасности пострадавших говорить здесь нельзя», — написал он у себя в Facebook.

Активист также добавил, что вина в любом случае лежит на водителе, даже если он выполнял чьи-то указания. Также общественник напомнил, что в России нужно реконструировать все загородные трассы, чтобы исключить на них возможности выезда на встречную полосу.

В прошлом журналист Алексей Остапов в свою очередь отмечает, что разбираться и думать — непопулярно и сложно. «Требовать крови — легко и хайпово. Тем более — требовать крови Собчак», — констатировал гражданин.

Отдельно участники дискуссий поднимают вопрос о том, чем могла Собчак помочь пострадавшим. Некий Павел С. рассказал, что неоднократно присутствовал на разных авариях с тяжёлыми ранеными. Был случай, когда он накрыл одеялом человека, которого вытащили из разбитой машины, и вызвал скорую помощь. «И пока его скорая не забрала, я не уехал. Простите, но по-моему, это нормально», — пишет неравнодушный гражданин.

Цитата из кф Город грехов. Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Подытожим. Конечно, отвечать за аварию с погибшими и пострадавшими будет водитель. Собчак, кстати, написала в своём телеграм-канале, что никто из находившихся в машине его не подгонял. Возможно, и так.

Могла ли она чем-то помочь на месте ДТП? Ведь помогать тоже нужно умеючи! Например, медики и спасатели категорически не рекомендуют вытаскивать пострадавших из повреждённого транспорта, иначе можно ещё больше навредить. Речь, конечно, не идёт о ситуациях, когда имеется пожар и существует угроза взрыва.

Формально — Собчак не виновата, более того, сама является пострадавшей. Но в глазах многих людей она поступила плохо, спешно покинув место аварии. Впрочем, думаю, если бы она осталась на месте, то это вряд ли бы что-то кардинально изменило. Сейчас она утверждает, что поможет пострадавшим и родственникам погибших. Похвально! Но для родственников погибших потеря их близких связана с именем Собчак, и это их отношение к ней теперь вряд ли когда-либо изменится. А расширять дороги надо, да. Ведь эта смертельная авария на встречной полосе в России далеко не первая. И, увы, вряд ли последняя…