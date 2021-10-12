* талибами — запрещённая в России организация

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Государственный департамент США заявил в воскресенье, 10 октября, что встречи, проведенные с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в выходные, были «откровенными и профессиональными». При этом Соединенные Штаты продолжают бороться с последствиями своего хаотичного вывода войск из Афганистана, сообщается в заявлении.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс опубликовал отчет о встречах в Дохе с «высокопоставленными представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». В заявлении говорится, что «делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма и безопасного прохода для граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех аспектах жизни афганского общества». «Обе стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами активной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу. Дискуссии были откровенными и профессиональными, и американская делегация вновь заявила, что талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут судить по их действиям, а не только по словам», — написал Прайс.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Американцы должны понять, что жалкое фиаско США в Афганистане — это прямой результат их голосов за Джо Байдена. Вспомните следующие слова одного из величайших лидеров в истории Америки, Рональда Рейгана: «Либо мы берем на себя ответственность за свою судьбу, либо мы отказываемся от американской революции и признаем, что интеллектуальная [элита] в далекой столице может планировать нашу жизнь за нас лучше, чем мы можем планировать ее сами», — пишет The Chaos Class.

bluuurgh В Афганистане

«Элитаристы живут в своем абстрактном, концептуальном мире и часто не могут видеть или слышать, что на самом деле происходит в обществе или физическом мире. Поэтому они часто отрицают или минимизируют факты и реалии, которые не согласуются с предпочитаемыми интеллектуальными предубеждениями. Следовательно, они сопротивляются и/или пытаются контролировать противоположные точки зрения, а иногда и социальные и физические события и людей с помощью своей политики, мандатов, дезинформации, а в экстремальных ситуациях — правительственных агентств, правоохранительных органов и Национальной гвардии. Эти действия характерны для авторитаризма и тоталитаризма. Они являются противоположностью республике и демократическому правительству. Им необходимо бросить вызов, если мы хотим, чтобы свобода выжила», — призывает drmax944.

«Тот факт, что Государственный департамент вообще встречается с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как американские граждане и афганские союзники все еще остаются в ловушке и не могут покинуть страну, является непостижимым. И, похоже, единственное, чего удалось достичь, это возможное обязательство США предоставить Афганистану «гуманитарную помощь». Заставляет задуматься о том, что козырем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могло быть благополучие тех американцев, которые все еще остаются там», — комментирует Adventurer1952.

«Я думал, из заявления было ясно, что наши граждане — это разменная монета. США хотят безопасности своих граждан и союзников. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хочет денег. В дипломатии вы просите только то, что может предложить другая сторона», — отвечает jbbritto1.

«Помните, когда мы были энергетически независимы, граница была под контролем, цены на газ были низкими, инфляции не было, на Ближнем Востоке не было боевых действий, а другие страны Ближнего Востока заключали мирные соглашения с Израилем? Но все это было очень давно (около 9 месяцев назад), до того, как Байден стал президентом», — указывает The Chaos Class.

«Это доказывает, что администрация Байдена — просто шутка. Администрация Байдена просто пытается раскрутить катастрофу в Афганистане и, возможно, убедить кого-то в том, что администрация Байдена знает, что делает», — отвечает Cuomo4Prison.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция В Афганистане

«Почему мы оказываем им помощь, когда наше правительство поднимает потолок долга, чтобы они могли потратить триллионы, которых у нас на самом деле нет. И если вы думаете, что наем тысяч агентов налоговой службы и налогообложение корпораций и так называемых «богатых» принесет достаточно доходов, чтобы дистанционно оплатить триллионы расходов Конгресса, то вы ничего не знаете о государственном долге и расходах», — объясняет keno308.

«Обе стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами активной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу». Вот что это значит на самом деле — «договорились о выкупе», — комментирует gunka.

«Вот что это значит — «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) становится таким же богатым, как Байден, и за счет налогоплательщиков!» — отвечает liberalssuckfartsfromdeadchickens.

«Именно. Они не должны ничего получить, учитывая всю военную технику, которую им оставил Байден. Они могут продать вертолет или танк недружественной стране или другой террористической группировке, если им нужны деньги. Любые деньги, которые мы им даем, точно не пойдут афганскому народу», — поддерживает warcat59593.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча межведомственной делегации США с высокопоставленными представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялась 9 и 10 октября. В ходе переговоров стороны договорились о поставках гуманитарной помощи в Афганистан. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметили, что гуманитарная помощь не должна быть увязана с политическими вопросами.