Информация о том, что эксперты Роспотребнадзора обнаружили в китайской сублимированной лапше, кукурузных чипсах и нескольких других продуктах запрещённые компоненты, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лапша быстрого приготовления

»Хорошо, что Роспотребнадзор вообще что-то изучает перед тем, как оно попадает на российские полки. Если бы не было такого фильтра, то, как мы видим, на честном слове далеко не уедешь. Иностранный бизнес всегда будет пытаться сбыть в России свой неликвидный или опасный товар», — считает Сергей И.

Многие пользователи оказались рады, что ведомство нашло в китайских товарах запрещённые элементы, иначе бы такая продукция могла оказаться на полках российских магазинов, и кто знает, чем бы это всё обернулось для покупателей.

«Ну, отлично! Китайцы решили нас что, отравить? Пускай сами едят своих генномодифицированных мутантов, а мы поедим чистые продукты, не опасные для здоровья», — пишет Анастасия О.

Дарья Драй ИА REGNUM Чипсы

Некоторые комментаторы отмечают, что России пора уже прекратить завозить на свою территорию иностранные товары, которые мы можем полностью заменить продуктами собственного производства.

«Столько полей и деревень без работы, могли бы больше на государственном уровне заниматься сельхозпроизводством, а не надеяться, что бизнесмены всё высадят, а если нет, то за границей купим. Чеснок, к примеру, и у нас может расти, не только в Китае», — отмечает Александр С.

Часть людей считает, что в России есть огромный потенциал, чтобы наладить производство экологически чистых и безопасных продуктов для внутреннего рынка.

«В связи с тем, что говорят аграрии с полей, им невыгодно ничего своего выращивать, ведь закупочная цена зачастую ниже понесённых расходов во время выращивания, не говоря уже о чистой прибыли. Правда, есть надежда на строительство распределительных центров, которые выведут из игры перекупов, и где производитель по хорошей цене сможет сдать свою собственную продукцию», — пишет Евгения В.

(сс) NjoyHarmony Лук и чеснок

Ряд пользователей указывает на то, что граждане зря пугаются генномодифицированных продуктов, потому что вообще все продукты, по сути, и есть ГМО, просто процесс их преобразования происходил иным, более традиционным путём.

«И что там генетически модифицировано? Разве всё сельское хозяйство — это не генетически модифицированные продукты путём их селекции и искусственного отбора? Всякие заменители и консерванты лучше, что ли?» — задаётся вопросом Alex G.

Отдельные комментаторы отмечают, что борьба с ГМО зачастую заставляет производителей применять в производстве более низкокачественные элементы, что негативно может сказывать на здоровье граждан.

«Мы давно уже употребляем все генномодифицированные продукты. Даже те, кто ведёт своё собственное хозяйство, это должны понимать, когда бросают в землю семена, прошедшие многолетние процедуры селекции. Вы едите мутантов, граждане, но почему-то никого это не беспокоит», — указывает Ирина К.

Напомним, 11 октября на сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, что эксперты ведомства обнаружили в китайской сублимированной лапше, кукурузных чипсах и нескольких других продуктах запрещённые компоненты. Данные товары должны были быть импортированы в Россию для дальнейшей реализации на территории страны.