Информация о том, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского электронная петиция с требованием запретить в стране выступления российских артистов набрала нужное для рассмотрения количество голосов, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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»Нам в России тоже не помешает такой запрет. Особенно если касаться всяких Моргенштернов и прочих Бузовых», — отмечает Ральф Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские нападки на Россию носят крайне выборочный характер. Украина пытается оборвать какие-то культурные связи, но почему-то не готова отказаться от выгодных для себя экономических отношений с Российской Федерацией.

«Не только концерты российских артистов им пора запретить, но ещё и газ, горючее, электричество, товары народного потребления. Короче, всё надо запретить из России, на свои пусть живут», — считает Серёга С.

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Некоторые комментаторы отмечают, что подобные петиции не стоят серьёзного внимания, потому что украинские власти будут делать только то, что посчитают для себя выгодным.

«Эти петиции — филькина грамота и нужны только для привлечения внимания общественности. Ни в одной нормальной стране мира эти инициативы никто не рассматривает. Может быть, какой-нибудь украинский депутат на этом похайпится, но на этом всё», — поделился своим мнением Максим М.

Часть людей считает, что подобные инициативы не просто вносят раскол в отношения украинского и российского народов, но и попросту сводят с ума население Украины, которое постоянно пытаются пичкать ненавистью по отношению к России.

«Жесть просто, что творят украинские власти с народом. Они просто с ума уже всех сводят. Неужели артист не найдёт места, где выступить? Вашу Раду давно нужно разогнать, все счета заблокировать и людям раздать. Посмотрим тогда, как эти горластые петухи из Рады запляшут со своими дурацкими инициативами», — написал Вячеслав К.

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Ряд пользователей указывает на то, что наша страна, в случае решения запретить российскими артистам выступать на Украине, может ответить зеркальными мерами, что, несомненно, выйдет для Киева дороже.

«Забавно будет посмотреть, если подобная инициатива всплывёт в России. Если граждане России подпишут такую же петицию против выступления в стране украинских артистов, то наши сцены знатно так опустеют, а их певички будут милостыню просить», — подозревает Галина Д.

Нашлись и те, кто убеждены, что украинцам стоило бы не на российских артистов смотреть, на своих собственных, которые не отказывают себе в удовольствии ездить на свои выступления в Москву.

«А как же украинские артисты, которые отдали Крым, развязали войну в Донбассе, наживались и, наверное, продолжают наживаться на этой войне? Они так и продолжают выступать на украинских экранах и трибунах, не забывая при этом кататься в Россию на гастроли. И как теперь быть с главным культуроносным украинским артистом, который бегал от военкомов, отказываясь «захыщати» Донбасс, тем самым не противодействуя «оккупации» и «агрессии»?» — задаётся вопросом Abdulkadyr A.

Напомним, 11 октября на сайте президента Украины Владимира Зеленского электронная петиция с требованием запретить в стране выступления российских артистов набрала нужное для рассмотрения количество голосов.