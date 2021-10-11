Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправился в отпуск в Испанию, пока в стране бушует топливный кризис. Глава группы компаний UK Steel раскритиковал решение политика и заявил, что сейчас «не самое подходящее время» для того, чтобы премьер-министру уходить в отпуск. Такого же мнения придерживаются представители оппозиции и противники Brexit. Министр государственной безопасности Дэмиан Хайндс встал на сторону Бориса Джонсона.

No 10 Downing Street Boris Johnson

«У каждого должна быть возможность отдохнуть, провести время с семьей, это важно для премьер-министра. Вообще это важно для нашей страны, для людей у власти, на роли с повышенным напряжением», — заявил Хайндс на программе BBC Breakfast.

Некоторые пользователи поддержали премьер-министра, они считают, что за всё время, пока он занимает свой пост, не было ни одного спокойного момента, чтобы уйти в отпуск, поэтому его нельзя критиковать за то, что он устал.

«Ради бога, у всех есть право, и каждому нужен какой-нибудь перерыв, особенно после последних лет, которые он был у власти. Никогда не будет времени, когда премьер-министр уйдет в отпуск и его за это не раскритикуют. Проснитесь», — прокомментировал @steve_p66.

«А когда время? Если ему нужен отдых, пусть получает его», — считает @H297Mike.

«Не было ни одного момента, когда он (Джонсон — прим. Д.С.) не был бы нужен на месте за последние 18 месяцев. К тому же он недавно похоронил свою мать, так что он заслуживает небольшой перерыв», — считает @JohnnyTortoise.

No 10 Downing Street Boris Johnson

В комментариях написали, что Джонсон не бросил страну, он просто уехал в отпуск, вместо него всё еще работают другие квалифицированные люди.

«Честно говоря, у каждого есть право на отпуск. Даже у премьер-министра, есть множество людей, на которых можно оставить решение проблем», — отметил @heland001.

Часть пользователей недовольна тем, что Джонсон уходит в отпуск слишком часто, до этого он отдыхал в августе.

«Он на каникулах был еще месяц назад», — напомнил @RealBertRogers.

«Прошло всего 35 дней с его предыдущего отпуска, ему действительно нужен еще один?» — поинтересовался @Mcguinness2A.

«Премьер-министр вернулся из отпуска пять недель назад! Зачем ему нужен ещё один?» — спросила @Angel2EU.

Комментаторы отметили, что на самом деле Джонсон проделывает очень большую и тяжелую работу — придумывает, как получше соврать своему народу.

«Я говорил это и раньше, и это стоит повторения: от того, что постоянно несёшь бред, сильно устаёшь. Попытки запомнить, кому ты его сказал, тоже тяжелый труд. Если что переживать не стоит, у нас ещё один интеллектуал Рааб (Доминик Рааб — министр юстиции, заместитель премьер-министра — прим. Д.С.), который сейчас у власти», — напомнил @fatted17.

Ряд пользователей вспомнили о речи премьер-министра на конференции Консервативной партии, где он потрудился и вспомнил, какой он великий реформатор и как он ничего не добился.

Читайте подробнее: Джонсон: «Мы такие великие реформаторы, что за 11 лет ничего не сделали»

«Шутил всю конференцию напролет. Этого разве недостаточно для отпуска?» — прокомментировал @chasmanu.

«Дайте Джонсону передохнуть. Та 45-минутная речь в Манчестере на прошлой неделе, должно быть, была очень утомляющей», — написал @andyinafield.

Среди пользователей есть те, кто считает, что премьер-министру положен отпуск, если этот премьер не Борис Джонсон, потому что Джонсон не работает.

No 10 Downing Street Boris Johnson

«У каждого есть право на отдых, тем не менее это подразумевает то, что ты сначала проделаешь, какую-то работу, чтобы от неё отдыхать. К сожалению, Джонсон думает, что игра в переодевание для фотосессии это работа», — прокомментировал @jonnylogsdon.

«Он страдает от длительного отпуска с момента, как он занял пост, и посмотрите, как это сказалось на стране», — считает @Smally1969.

Часть комментаторов согласна с главой UK Steel в том, что сейчас не лучшее время для отпуска, в стране дефицит всего, что только можно, цены на бензин взлетели, а Джонсон будто не в курсе происходящего.

«Да, отпуск положен, но в подходящее время, а не когда все так нужны», — считает @kaytoned.

«Глава компании не уходит в отпуск, когда компания вот-вот рухнет. Капитан корабля не уходит на пенсию, когда корабль горит. А наш премьер-министр во время кризиса радостный ходит», — написал @killkenny.