Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса — это «нереальная» инициатива, которая противоречит «социальному характеру» государства, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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"Зачем же штрафовать? Расстреливать сразу надо тех, кто не привился. Человек на самом деле может оправдать любое преступление во имя высших идеалов», — считает Stanislav B.

Многие пользователи пришли к выводу, что воспринимать всерьёз подобные слова со стороны пресс-секретаря президента уже невозможно, потому что Кремль уже не раз резко менял своё отношение относительно тех или иных вопросов.

«Помнится, наши власти про пенсионный возраст тоже так говорили. А потом взяли, да подняли. Стоит ещё напомнить, что этот же Песков вместе с Путиным всех вокруг уверяли в том, что вакцинация в России исключительно добровольная. Как можно им после такого верить? История с такими обещаниями повторяется из раза в раз», — написал Nik R.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Некоторые комментаторы отмечают, что штрафы либо же какая-то форма денежных взиманий будут применены к гражданам, отказавшимся проходить процедуру вакцинации.

«Ужас! Значит, введут поборы. Короче, капец нам. Привитые заражают массово непривитых. Привитые учителя заражают всех детей и студентов, а те, в свою очередь, своих родителей. Привитые же медики прекрасно заражают своих пациентов. И никого это вообще не волнует. Главное, чтобы всё стадо было привито. Какой в этом смысл? Ломают волю?» — задаётся вопросом Olga P.

Часть людей считает, что нет никакой логики в том, что власти делают для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Граждане отмечают, что вакцинация не способна остановить заражение, потому что создана для совершенно иных целей.

«Я не понимаю, какая разница для тех, кто вакцинирован, сделал ли я прививку или нет?! Вакцина не спасает от заражения и на распространение не влияет. Просто, возможно, будешь легче болеть. Всё. А заражать будешь так же, как и непривитый, а, скорее всего, даже ещё более эффективно. Тогда вопрос: какого лешего нельзя работать непривитым, если это ни на что не влияет?» — пишет Олег Е.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство России уже не считается с мнением своего народа.

«Российская медицина превратилась в ветеринарию: никто ведь не спрашивает у животных, считают ли они необходимым проведение над собой тех или иных опасных процедур», — заметил Олег Б.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

Нашлись и те, кто убеждены, что действия властей, направленные на борьбу с коронавирусом, крайне неэффективны, но тем не менее руководство страны пытается стоять на своём.

«Может, уже пора вводить систему штрафов для инициаторов идиотских инициатив? Почему обычный дворник несёт гораздо более серьёзное бремя ответственности по сравнению с депутатами и разного рода инициаторами от правительства? Очень удобно устроились ребята, творческие. Что хотят, то и вытворяют, и ни за что отвечать не надо. Сегодня можно пообещать, а завтра своё слово нарушить, и ничего тебе за это не будет», — отмечает Наталья Г.

Напомним, 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса — это «нереальная» инициатива, которая противоречит «социальному характеру» государства.