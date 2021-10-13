Несколько дней назад пользователь с ником IndyDrew85 опубликовал на сервисе Reddit необычный пост — мужчина рассказал забавную и трогательную историю о своём 70-летнем дедушке, которому удалось наиграть больше двух тысяч часов реального времени в популярный приключенческий экшен Red Dead Redemption 2. «Дедуля-геймер» моментально стал звездой интернета: о нём писали СМИ по всему миру и обсуждали на различных сайтах для фанатов видеоигр. Как оказалось, на счету пенсионера уже около 88 суток, проведённых в игре, и он не планирует останавливаться на достигнутом. Одни пользователи писали, что такой вид досуга станет отличной профилактикой болезни Альцгеймера, другие хвалили «дедулю» за тягу к современным технологиям, третьи же хотели узнать о необычном геймере побольше.

Иван Шилов ИА REGNUM Red Dead Redemption 2

Корреспондент ИА REGNUM отправился за ответами к первоисточнику и пообщался с IndyDrew85 о его родственнике. Что из этого получилось — читайте в материале.

В реальной жизни IndyDrew85 зовут Эндрю, ему 36 лет, и он проживает в Индианаполисе — самом населённом городе Индианы. Мужчина работает в сфере IT и открыто признаётся в своей любви к видеоиграм. По словам Эндрю, эта любовь в конечном итоге и привела его к текущей карьере. Его дедушку зовут Дэйв — ему около 70, и вот уже «много лет» он на пенсии. Дэйв является огромным фанатом старых чёрно-белых вестернов: он любит почти все картины — представители этого жанра и, со слов внука, «видел их все по много-много раз».

Три года назад Эндрю решил подарить деду свою старую консоль Xbox One вместе с копией игры Red Dead Redemption 2 — самым главным вестерном от мира видеоигр. Мужчина переживал, что родственник может не оценить такой подарок, но результат превзошёл его самые смелые ожидания. Дэйв по-настоящему «вкусил» игру, и среди главных фанатов последнего творения Rockstar Games он теперь занимает одно из лидирующих мест. Как рассказывает Эндрю, RDR 2 позволяет его деду свободно перемещаться во времени и чувствовать себя частью совсем другой эпохи.

Три года назад вы подарили своему деду консоль и копию Red Dead Redemption 2. Как он воспринял такой подарок?

Эндрю: Я старался ничего не говорить ему о подарке заранее, так что это был полный сюрприз. Плюс он не был знаком с франшизой Red Dead Redemption, поэтому вообще ничего не ожидал.

А до этого он играл в современные игры?

Эндрю: У моих бабушки и дедушки есть старенькая Atari, ну и однажды бабушка купила деду подержанную PlayStation 1 на гаражной распродаже — насколько я знаю, он играл на ней только в одну из частей Gran Turismo (популярный гоночный симулятор — ИА REGNUM). А ещё он часто играет в пасьянс, маджонг и другие небольшие мобильные игры на своём телевизоре.

На самом деле, своей любви к видеоиграм я обязан именно бабушке с дедушкой. Я родился в 1985 году — в год, когда Nintendo выпустила культовую Super Mario Bros. на NES. А рос я на Atari и старых играх для дискет от Apple. Помню, что просыпался каждый день у бабушки с дедушкой дома и смотрел шоу вроде The Beverly Hillbillies и Andy Griffith, а параллельно играл в абсолютную классику тех лет: Kaboom, Barnstorming, California Games, Dig Dug и Castle Adventure.

Думаю, что это и было моим «введением в IT» — когда я читал футляры для дискет, на которых были написаны коды запуска видеоигр.

У вашего дедушки впечатляющая статистика вRDR 2 — больше двух тысяч часов. Чем он занимается в игре после прохождения основной сюжетной линии?

Эндрю: Насколько я знаю, он очень много раз начинал прохождение с самого начала. Дело в том, что награда за голову его персонажа в определённый момент становится слишком высокой, а он не любит, когда за ним постоянно кто-то гоняется.

Не могу точно сказать, сколько раз он проходил стартовый уровень, но явно намного больше, чем любой из нас может выдержать. Моя бабушка вообще называет эту игру «лошадиная задница», потому что она видит только, как он бесцельно катается на лошади, охотится и просто изучает карту.

Мы заметили, что за эти две тысячи часов ваш дедушка получил только 92% игровых достижений. Планирует ли он получить все 100%?

Эндрю: В какой-то момент, когда я понял, как много он играет, я даже купил ему официальное руководство с советами по прохождению. Но не думаю, что он заинтересован в достижении 100%. Эти 92% он открыл совершенно естественным путём, просто играя в своё удовольствие. Да он и не гонится за какой-то конкретной целью, он просто любит скакать на лошади и заниматься тем, чем нравится. Эта та самая свобода, которой знамениты открытые миры от Rockstar.

Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

О вашей истории написали многие крупные СМИ со всего мира. Знает ли ваш дедушка о том, что он стал звездой в интернете?

Эндрю: Не-а, я никогда не говорил бабушке и дедушке о своих постах на Reddit. Не думаю, что ему вообще будет это интересно — насколько я знаю, он так и не освоил интернет. На самом деле, у меня даже есть видеозапись, на которой запечатлена его первая перестрелка в Red Dead Redemption 2 и реакция на неё. Но пока не уверен, что готов поделиться ей с массовым зрителем.

Что вашему дедушке нравится больше всего вRDR 2?

Эндрю: Это только я говорю за него, но мне кажется, что дедушка наслаждается тем, насколько игра может быть расслабляющей — когда ты просто скачешь на лошади по завораживающей дикой природе и с наслаждением крутишь камерой по сторонам. А ещё он любит охотиться в игре — насколько я знаю, в детстве он сам охотился на белок.

По сути своей, это интерактивный вестерн, так что я не удивлён тому, что ему понравилась игра — учитывая, насколько он одержим старыми фильмами и сериалами в этом жанре.

Как считаете, станет ли он геймером после этого? Есть ли у вас желание «подсадить» его на другие качественные современные видеоигры?

Эндрю: Я покупал дедушке и другие игры на Xbox. Например, GTA V. Ещё был L.A. Noire, потому что дед когда-то работал следователем по пожарам. Я также покупал ему Skyrim, но он так ни разу не запустил игру. Мы также пробовали первую часть Red Dead Redemption, но она не так «зашла» ему, как вторая. Только сегодня утром я видел его в сети — он всё ещё играет в RDR 2.

Думаете, ваш дедушка будет играть вRDR 3?

Эндрю: Зная, как работает Rockstar, к выходу Red Dead Redemption 3 мне уже будет столько лет, сколько моему деду сейчас.

Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

И в своём оригинальном посте, и в этом интервью вы упомянули, что ваш дедушка являетсябольшим фанатом вестернов. Какие фильмы он любит?

Ему точно нравятся вещи вроде «Бонанза» и «Дымок из ствола» — я уверен, что он пересматривал их много-много раз.

В нашей стране многие политики любят повторять, что «видеоигры = зло». Однако ваш пример доказывает, что видеоигры могут стать отличной возможностью для объединения двух поколений людей. Как вы сами относитесь к этому?

Эндрю: Да, конечно, мы все часто слышим подобную риторику. Этот вопрос напоминает мне старый смешной интернет-мем, на котором изображена игра Pong с подписью «В этот момент люди познакомились с насилием». Я верю в то, что очень важно различать фантазию и реальную жизнь. В случае с моим дедом, Red Dead Redemption 2 позволяет ему буквально путешествовать во времени и чувствовать себя частью другой эпохи — разве в этом может быть что-то дурное?

На этом наш диалог с Эндрю завершился. Мужчина рассказал, что его дедушка знает об этом интервью, и попросил передать огромный привет российским читателям — с любовью из США.

Red Dead Redemption 2, будучи одной из самых «жестоких» и обсуждаемых за обилие экранного насилия игр в мире, стала настоящим спасением для простого пенсионера из Америки. А заодно подарила ему и его внуку дополнительный общий интерес и тему для ежедневного обсуждения. Остаётся лишь надеяться, что и другие примеры, подобные Дэйву, получат должную огласку — быть может, хотя бы тогда незнакомые с миром игр люди перестанут навешивать оскорбительные ярлыки на всю игровую индустрию.