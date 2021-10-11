Вопроса о Крыме не существует. А вопроса о принадлежности Курил?
Комментируя высказывания офиса Зеленского о Крыме, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопроса о принадлежности полуострова для Кремля не существует и обсуждаться с Украиной он не будет.
Ранее СМИ сообщали, что внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может вернуть Крым за пять минут, если соответствующее решение примут в России.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет», — напоминает РИА Новости.
Приветствуя четкую, принципиальную позицию российского правительства по «крымскому вопросу», уже задавался на страницах ИА REGNUM вопросом, отчего Кремль и Смоленская площадь не делают аналогичных заявлений по поводу необоснованных и незаконных притязаний Токио на российские Курильские острова. В недавнем комментарии «Русские Крым и Курилы: есть ли различие?» приводил официальную позицию МИД РФ:
В авторском комментарии отмечалось, что без четкого подтверждения этой позиции лично президентом РФ в Японии находятся политики и политологи, продолжающие утверждать, что В. Путин якобы сохраняет приверженность «разрешению вопроса о северных территориях» на основе так называемого «хрущевского компромисса». То есть путем уступки Японии принадлежащей России Малой Курильской гряды, а именно острова Шикотан и группы островов Плоские, именуемые в Японии — Хабомаи. Такая уступка должна-де явиться «разменной монетой» при согласии Токио заключить с Москвой давно потерявший смысл «мирный договор».
Тем не менее президент Путин, в отличие от Крыма, не называет «курильский вопрос» несуществующим. А момент для такого заявления подходящий. Вопреки надеждам российских властей на достижение некоей «ничьи» в навязанном Москве «споре» по Курилам, новый премьер-министр Фумио Кисида на весь мир заявил в программной речи в парламенте о невозможности какого бы то ни было компромисса о «северных территориях». При этом он грубо исказил положение Совместной декларации 1956 года, предусматривавшей по волюнтаристскому настоянию тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева передачу части уже входивших в состав СССР Курильских островов как некий «дар японскому народу». Ибо в Совместной декларации такое допущение представлялось возможным только после подписания окончательно решавшего вопрос о территориальном размежевании мирного договора. Кисида же потребовал не только острова Малой Курильской гряды, которую «с барского плеча» соглашался даровать Хрущев, а составляющие половину площади Курильской гряды все южнокурильские острова с их богатейшими акваториями еще до подписания мирного договора. Обычно в таких случаях говорят: «Мы так не договаривались!»
Такое беспардонное «условие» удивило даже японцев, не говоря уже о нашем народе. Не случайно в ряде комментариев российских СМИ требование Кисиды названо «ультиматумом России». А некоторые издания сопровождают такую констатацию определением «наглый».
Скажу прямо, мне трудно представить, как в этой ситуации российский президент будет реализовывать заявленные им в телефонном разговоре с Кисидой «готовность провести личную встречу с Фумио Кисидой и стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между странами». Трудно представить потому, что для японского правительства и лично Кисиды «мирный договор» невозможен без получения всех южнокурильских островов. Ведь Кисида прямо заявлял Сергею Лаврову, что никаких других вопросов, кроме территориального, японцы решать в «мирном договоре» не могут и не собираются. Так не пора ли, как это делается в отношении Крыма, раз и навсегда заявить японским «друзьям и партнерам», что для нашего народа «территориального вопроса» с Японией не существует и российское руководство отказывается обсуждать абсурдные и оскорбительные для России притязания страны, развязавшей кровопролитную Вторую мировую войну и потерпевшей в ней позорное сокрушительное поражение?