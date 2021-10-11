Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и его приближенные с 2006 года владели 84 офшорными компаниями, о которых ранее не было известно, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры». Согласно информации OCCRP, сын Ильхама Алиева Гейдар приобрел первую офшорную компанию, пока еще учился в школе. Дочь президента Арзу стала обладательницей офшора в 19 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«По крайней мере восемь их компаний получили многомиллионные вливания денег из обширных систем отмывания денег и переводов, ранее обнаруженных OCCRP», — указывает центр.

Центр заявляет, что по состоянию на 2017 год Алиевы перевели около 191 миллиона долларов недвижимости в секретный фонд, который был создан и контролировался тестем президента.

Как на эти новости отреагировали пользователи социальных сетей Азербайджана?

Mod.gov.az Ильхам и Мехрибан Алиевы

Füzuli Hüseynov пишет в «Твиттере»:

@HuseynovFuzuli: В связях с организованной преступностью. В списке владельцев элитной недвижимости значится сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар и его дочь Арзу. О наличии у них собственности в Объединенных Арабских Эмиратах говорилось и ранее.

Ибрагимыч отвечает:

@van11614677:Сын Ильхама Алиева Гейдар Алиев, будущий президент Азербайджана.

Игорь Пачковский пишет в «Твиттере»:

@Q0MT6pFmbVqynsM:Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Семья Алиевых за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов стерлингов — «досье Пандоры».

Ivan Barrett поддерживает:

@IvanLuti:Просто оставлю здесь. Это сегодняшняя обложка The Guardian: «Досье Пандоры: крупнейшая утечка оффшорных данных открывает финансовые тайны богатых и могущественных». Я считаю, это успех. Перекрыть резонанс от «Досье Пандоры» не получится даже добровольным признанием в предательстве.

Последователи Facebook и комментаторы YouTube оценивают немного по-другому:

Ильфат Шайхиев: Весь мир ворует.

ELKHAN AZERI пишет: Кавказ должен быть открытым для мира, должна быть демократия на Кавказе. Я верю, что скоро будет.

Мария Петровна отвечает: Вот ваш Алиев: в сёлах нет питьевой воды для людей, а он снабжает свою семью и своих родственничков.

Mod.gov.az Ильхам и Мехрибан Алиевы

Odil Djurayev: Молодец Алиев! Мировое армянство на колени поставил, теперь тебе можно не как Сержик и Робик — все имущество Кремлю отдали.

Пулат Фузолаев: Правильно сделали, они заслужили это, если это не фейк.

Emin mamedof: Такие предатели, которые пытаются запутать азербайджанское общество, шантажируя великие достижения проармянских сил в пренебрежении азербайджанским государством, были лишены человечности, которая продает их совесть, свои истинные корни. Они не знают, что хотят делать, ежедневно делясь ложной информацией. (Пунктуация и орфография автора сохранены)

VahidAliyev: Очередной «фейк ньюз», на Западе это как подавлять давление и получить больше чего они хотят. Не пройдут такие трюки.

Асиф Норузов: Правильно сделали, это не ваши деньги, вас это не должно волновать.

Aydin Qafarov: Не знаю, почему в Армении думают после таких «случаев» в Азербайджане начнутся негативные процессы, наивные вы все. Эти новости — сплошная ерунда. Это не факты, это просто бабские разговоры.