Чистый отток капитала из РФ в 2011 году составил 84,2 млрд. долларов. Такие данные приводит ЦБ РФ . Отметим, что в конце декабря премьер-министр России Владимир Путин назвал цифру 80 млрд. долларов, озвученную ранее Минэкономразвития . Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аналитическом бюро "Инвесткафе", эксперты полагают, что негативная тенденция сохранится.

"Негативная ситуация, связанная с сильным оттоком капитала будет сохраняться еще достаточно долго, как минимум до середины 2012 года и связано это, в первую очередь, с наращиванием иностранных активов,- полагает аналитик "Инвесткафе" Антон Сафонов. - Как минимум до первого-второго квартала процесс оттока будет становиться все интенсивнее, так как риски в мировой экономике сохраняются, и естественно, что инвесторы будут выводить капитал из страны. Также сюда стоит добавить риски ослабления рубля, и не стоит упускать из внимания политическую обстановку в стране, так как текущие предвыборные ожидания достаточно негативны, что также связано с большим объемом вывоза капитала",- резюмировал экономист.