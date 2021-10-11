На Украине планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции 70% населения, однако пока темпы иммунизации низкие. Виной всему влияние «российской пропаганды». Об этом в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) заявил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Заявление главы украинского минздрава обсудили в телеграм-канале «Первый независимый», а также на страницах украинского издания «Страна» и канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Новость также обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие отметили, что с таким соседом, как Россия, можно во всех неудачах украинской власти винить соседнее государство.

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«Первый раз слышу, чтобы Россия говорила о ненадобности вакцинации», — написал Александр.

«Так вакцину [«Спутник V»] ещё в Харькове планировалось производить с лёгкой руки Медведчука!» — ответил Александру Николай К.

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«Идиот государственного масштаба», — не выдержал «Медведь».

"А не потому ли, что некачественные вакцины, которые приводят к тромбозу? А?» — спросила Ольга К.

«Просто нет доверия к минздраву. Никто ни за что не несет ответственности. Информация о производителях и самой вакцине очень противоречивая. И потом, почему сами политики, депутаты и те же врачи не прививаются. Только простой народ на убой?» — поинтересовалась Лидия К.

«А есть статистика, какое самочувствие после вакцинации у людей от разных вакцин? Например, мама сделала вакцину, плохо себя чувствовала, но ведь учета об этом нет», — отметила Натали.

«Маховик русофобии в работе! Что же еще может мешать? До чего дошла тупость!» — добавила Галина.

«Когда тебе предлагают вакцинироваться, при этом прилагая подписку, что ты не будешь иметь претензии к производителям и минздраву, то о каком доверии к вакцине идёт речь?» — задался вопросом Anatol Su.

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«Не потому, что, когда все вакцинировались, Украина ждала, не потому, что индийская «самая лучшая», но покупать мы её больше не будем, и не потому, что российскую нельзя, а других не было, дохните. А воровство на ИВЛ, на кислороде?.. А испытания на украинцах индийской и американских вакцин? А «Пфайзер» без холодильника? Враги не нужны с такой властью. Убожества», — отреагировал Aleksandr L.

«Не могу представить, если бы не было такого «удобного» соседа, на кого они бы валили все свои провалы и непрофессионализм», — отметил Валентин Х.

«Как повезло Украине, почти всё можно свалить на Россию…» — добавил Vasily V.

«А есть у нас хоть что-то, в чем виноват не Путин? Кроме отсутствия мозгов у властей…» — отреагировала Елена П.

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«Просто большинство не хочет вакцинироваться тем… [что] вы привезли», — подытожил Роман К.

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Напомним, ранее министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых на Украине вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции.